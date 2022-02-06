【01周報社論】從北京辦冬奧學習治理能力

變種新冠病毒仍在全球肆虐之際，北京冬季奧運會於上周五（2月4日）正式揭幕。儘管當地自上月中開始「失守」，出現本土病例，但總體依然可以將疫情控制下來，半個月來確診、無症狀感染者合計僅百餘宗而已，全市十六區多數都沒有發生傳播感染。相比之下，面積更小、人口更少的香港卻早於去年底再次爆發本土疫情，至今都未能成功遏止下來，這兩個星期內每天均錄得較北京同期總數更多的個案，並且已經幾乎蔓延到全港各區。兩地差異不但說明了雙方政府治理能力的高低，同時還展示出管治者有「底線思維」的重要性。



所謂「底線思維」，是指自我定位立足於「底線」上，從最壞處設定最低目標、爭取最好成績，其間必須估計可能出現的各種困難和挑戰，對潛在危機或風險做好準備防範，及早主動謀劃解決問題的周全方案。這種思想本存在於傳統中國智慧裏，譬如《禮記．中庸》云：「凡事豫則立，不豫則廢。言前定則不跲，事前定則不困，行前定則不疚，道前定則不窮。」

從治理的角度來看，「底線思維」是一種十分必要的意識，畢竟任何再小的矛盾或問題若被長期忽視或得不到解決，都有機會滾大成為影響整個國家或社會的危機，而具備「底線思維」的管治者則能盡力避免此一種情況發生。

從北京的治理成效看，「底線思維」十分重要。（美聯社）

底線思維確立治理能力

內地官員近年經常強調樹牢「底線思維」，無論政治、經濟、軍事、社會、教育等各個領域的治理任務都提出相關要求。就連今次北京未有出現疫情爆發失控、冬奧開幕得以順利舉行，很大程度上亦是靠着「底線思維」做足準備的結果。像是上周一（1月31日），國務委員、公安部部長趙克志便要求北京全警強化「底線思維」，統籌做好春節、冬奧安保和維護社會穩定等各項工作；而在上周三（2月2日），北京市衞生健康委員會表示加強衞生健康監督執法、全力做好疫情防控工作，當中「堅持問題導向」策略的首要重點同樣是強化「底線思維」。

正是在這種「底線思維」的帶領之下，中國政府的治理能力才能不斷提高。根據世界銀行《世界管治指標（Worldwide Governance Index）》調查報告，中國在全球各地間的「政府有效性」排名於1996年時僅得第105位，來到舉辦北京奧運的2008年躍升至86位， 及至2020年又進一步攀升到58位。哈佛大學甘迺迪政府學院的研究顯示，2003至2016年間中國城鄉各級民眾對政府的滿意程度持續上升。國家統計局局長寧吉喆上月宣布，2021年中國人均國內生產總值超過1.25萬美元，高於世界人均水平之餘，且相當接近世界銀行最新定義的高收入國家國民總收入門檻。凡此種種，都表現出中國在治理層面做出的成績。

港府處理問題得過且過

可惜的是，香港社會似乎普遍對於「底線思維」欠缺充分認識。幾年前的社會動亂時期，更有人望文生義地將它跟中央的「政治紅線」混為一談，甚至誤以為「一國兩制」下不允許危害國家主權安全、挑戰中央權力和《基本法》權威、利用香港進行滲透破壞活動的「三條底線」即是「底線思維」。即使港府高官近來嘗試拾人牙慧、自稱行事要有「底線思維」，他們往往也只懂得跟國家安全問題聯繫起來，卻不知道「底線思維」亦應該用在其他層面的管治工作上，而這包括了目前表現尤其差劣的防疫抗疫環節，以及經過多年依舊未見多大改進的民生保障。

香港第五波新冠疫情及其對社會產生的影響之所以一直惡化下去，特區政府管治班子應對時那種掉以輕心的態度實在難辭其咎。他們當初自詡外防輸入措施有如「天羅地網」，沒有正視機組人員豁免檢疫安排造成漏洞，結果終於釀成傳播一發不可收拾，連冬奧港隊代表都曾有人一度在到埗後被驗出陽性。至於葵涌邨多幢大廈被圍封隔離之後，有居民被迫放無薪假、扣年假以至遭到無理解僱，勞工及福利局局長羅致光竟一度堅拒推出停工津貼或修改現行法例以保護受影響僱員的權益，還要侃侃而談什麼相信香港良好僱主佔大部份，假借不切實際的幻想來逃避面對民生問題，可謂是缺乏「底線思維」的典型寫照。

香港的第五波疫情十分嚴峻。(鄭子峰攝)

治港者欠缺「底線思維」的結果，自然就是香港無法獲得有效管治，新近疫情發展亦繼續充當了這種局面的「照妖鏡」。本地染疫數字再創新高，確診個案連續兩天突破300宗；圍封屋宇安排仍舊混亂，大興邨興平樓延後解封使得更多市民的工作與生活受阻。明明盡早進行全民檢測有助尋找和堵截病毒傳播鏈，企業容許僱員在家工作則可以減緩疫情擴散，僱主也應該接受被圍封者的病假申請，可是港府官員對於前述事項無一例外僅能進行「呼籲」，沒有設想拖延有關措施能夠帶來更嚴重的後果，儼然放棄自己應負上的管治責任。

有效管治才能達致民主

當然，在應對疫情、治理社會方面，香港政府絕對不是做得最差的，成績更令人側目者要數美國。現時美國每天新冠肺炎感染者動輒以百十萬計，日均死亡人數也有逾2,000人之多；其人均國內生產總值從2019年的歷史高位開始倒退，民眾對於政府的不信任程度亦是與日俱增。偏偏就是這樣一個明顯無力治處理好內部問題的國家，至今卻仍舊繼續以「國際警察」自居，到處指點別國應該如何發展民主、維持和平，更在應該講究團結的奧運會場內外大搞政治化把戲，說穿了恐怕只是想試圖轉移視線，不肯承認一切都是本身錯判局勢、低估疫情與過度量寬招致惡果。

美國新冠疫情中的種種亂象顯示管治失效。（美聯社）

其實一個簡單的道理是，對任何國家或社會而言，唯有政府治理能力達到某個水平，當地民主發展才能水到渠成。國務院新聞辦公室去年底發表的《中國的民主》白皮書，便指出了「廣泛真實管用的民主」其中一個元素為「國家治理高效」，理由是「絕無國家治理『失靈』『低效』，國內問題成堆，民主卻是『世界樣板』的荒謬現象」。曾經支持新自由主義的美國政治經濟學者福山（Francis Fukuyama），後來也修正其觀點，認為「政治秩序」須在法治、民主問責及國家治理能力三項元素之間取得平衡，亦即承認有效治理與自由民主有互補作用。

歸根究柢，一個地方無法獲得有效治理，主要原因肯定是管治者欠缺「底線思維」累事。他們對於最惡劣的情況絲毫沒有準備，抱着得過且過的心態來看待自身工作，自然難免陷入治理失效的泥潭。用中聯辦主任駱惠寧早前新春致辭的話來說，這些人根本是「以為可以『躺贏』而懈怠，或是遇到難題就繞道，只會失去奮鬥的激情和變革的勇氣。」假若未來的治港者想提高其管治理能力和質素，他們必須先認清正確的意識、學會「底線思維」，時刻保持審慎態度處理問題，如此方有望在各種挑戰與變化前臨危不亂、遇事不慌，進而成功帶領人民過上更美好的生活。

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