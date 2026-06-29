「電商新視野博覽會2026」助中小企以跨境電商及AI科技出海

生產力局首屆「電商新視野博覽會2026」（下稱「博覽會」）日前在生產力大樓舉行，博覽會展期兩天，吸引逾7,000人報名。博覽會聚焦「跨境電商」，主題涵蓋電商平台支援、品牌與 IP 授權增 值、人工智能（AI）科技應用，及海外市場拓展策略，協助中小企由零起步，掌握透過電商出海之關鍵。



商務及經濟發展局局長丘應樺（右二）、生產力局副主席于健安（左二）、工業貿易署署長廖廣翔（右一）、生產力局總裁畢堅文（左一）攜手為博覽會揭開序幕。(生產力局提供）

是次博覽會由生產力促進局與工業貿易署合辦，並得到商務及經濟發展局及逾 250 個支持機構鼎力支持。

90個參展單位 設五大主題展區

為期兩天的博覽會匯聚超過90個參展單位，設五大主題展區，包括「跨境電商平台體驗」、「新零售科技應用」、「品牌聯乘IP增值」、「智能營運」、「電商出海支援」，齊集電商平台、科技及商務服務商、IP授權商及政府資助展位，瞄準「選 平台、建品牌、智營運、拓全球」四大出海關鍵，一站式由策略規劃到實戰部署協助中小企，透過電商實現品牌拓展市場無國界。

博覽會期間舉辦超過 10 場專題研討會，行業專家分享跨境策略、市場趨勢、科技應用，及 IP 品 牌聯乘故事，助力中小企把握機遇，拓展全球市場。(生產力局提供）

10場實戰分享會 即場專家教路

博覽會特設超過10場專題研討會，涵蓋多個核心電商議題，包括跨境電商平台、新零售科技、品牌聯 乘IP增值、智能營運，以及出海策略等；另有超過10場實戰分享及即時體驗，為中小企提供專家教路，成功案例、實戰場景及創新方案、即時諮詢及業務速配等，協助中小企打造真正落地的出海方案。 場內亦設有政府資助專區，由專人向中小企代表講解多項政府資助計劃，並教導善用資源升級轉型， 助中小企減低成本、提升競爭力，以開拓新市場。

冀增強中小企的韌性與競爭力

博覽會開幕典禮由商務及經濟發展局局長丘應樺、工業貿易署署長廖廣翔、生產力局副主席于健安，及生產力局總裁畢堅文擔任主禮嘉賓。生產力局副主席于健安於開幕致辭中表示，隨着電商在國內外蓬勃發展，活動正是積極響應 特區政府《施政報告》中的『創意．電商無限』計劃，鼓勵中小企以電商科技開拓全新機遇。生產力局期望博覽會能增強中小企的韌性與競爭力，生產力局及旗下『中小企資援組』亦將持續提供適切支援。

生產力局副主席于健安致歡迎辭時表示，期望博覽會能增強中小企的韌性與競爭力，協助本 地品牌加速融入全球數碼經濟，生產力局及旗下『中小企資援組』亦將持續提供適切支援。(生產力局提供）

商務及經濟發展局局長丘應樺先生致辭時表示，政府一直重視電商的發展潛力，積極推 動本地企業把握數字經濟帶來的機遇，利用電商業務開拓更多元化市場，從而提升香港對外貿易的競爭力，並為經濟發展注入新動能。

商務及經濟發展局局長丘應樺致辭時表示，政府鼓勵中小企積極把握電子商務發展機遇，善 用香港作為國際商貿樞紐的優勢，拓展海外市場，提升香港品牌及產品的國際競爭力。(生產力局提供）