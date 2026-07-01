與林奕匡談《特務占士匡Mad World》看AI網絡安全與人性｜蘇仲成

當每個人都可能成為下一個受害者——從與林奕匡談《特務占士匡 Mad World》，看AI時代的網絡安全與人性。



早前，我以新城電台節目主持的身份，與林奕匡（Phil Lam）一起做了一次訪談，聊到他的新歌《特務占士匡 Mad World》。原本以為只是一首帶點幽默和自嘲味道的作品，但愈聽、愈談，心裡卻愈發感到一絲沉重。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

因為我發現，這首歌所描繪的世界，與我們今天正身處的 AI 年代，竟然有著驚人的相似。

歌曲中的主角，彷彿活在一個真假交錯、無時無刻被注視、被評論、被誤解的世界。每一句說話、每一個動作，都可能被放大、被扭曲，甚至被重新演繹。

這種感覺，或許不少藝人、創作者，甚至普通人都愈來愈熟悉。

因為在人工智能技術高速發展下，人人都有機會成為下一個受害者。

當AI開始對抗全世界的表演者

與 Phil 的訪談中，我感受到他作為創作人的一份無奈。

這份無奈，不只是來自市場競爭，更來自一個連真實都開始被質疑的年代。

今天，一段歌聲可以被 AI 複製；

一張照片可以被 Deepfake 修改；

一段訪問內容可以被剪接得面目全非；

甚至一個人的聲線、表情、形象，都可以被人工智能重新生成。

很多表演者、歌手、主持、KOL，以至記者和專欄作者，正面對一個前所未有的挑戰：

當內容可以被機器大量生成，當仇恨和惡意能夠透過社交平台無限放大，創作者最大的敵人，可能不再是創意枯竭，而是失去「真實」本身。

某程度上，《Mad World》唱出的，不只是林奕匡一個人的感受，而是全球創作者共同的焦慮。

Cyber Security最大的敵人，可能已經不是黑客

過去提起網絡安全，人們想到的是病毒、勒索軟件和黑客。

但今天，我愈來愈相信，未來最大的 Cyber Security 危機，其實是「信任」。

因為 AI 正在令「眼見未必為實」變成現實。

你聽到的聲音，可能不是真人；

你看到的影片，可能從未發生；

你收到的 WhatsApp 語音，可能只是 AI 模仿。

近年香港、內地及海外都出現利用 AI 換臉、複製聲音進行詐騙的案件，甚至有跨國企業員工因為參加了一個由 AI 偽造高層的視像會議，而誤將數千萬美元轉帳。

當真與假愈來愈難分辨，我們賴以維繫社會運作的信任基礎，也開始受到衝擊。

這才是 AI 時代真正的網絡安全問題。

我們需要新的技術，也需要新的文明

令人欣慰的是，科技界並沒有坐以待斃。

OpenAI、Adobe、Microsoft 等公司正推動內容來源認證技術（Content Credentials），透過數碼水印及內容溯源，讓圖片、影片和聲音能夠證明自己的出處。

未來，我們可能會像今天查看 HTTPS 安全鎖一樣，查看一段影片是否經過認證。

但我認為，技術只能解決一半問題。

另一半，需要由人來完成。

第一，不要急於相信

未來最重要的能力，不是「最快看到消息」，而是「最慢按下分享」。

當看到震撼的影片、令人憤怒的消息，先停一停，想一想。

因為你的一次轉發，可能會成為另一個人的災難。

第二，保護自己的數碼身份

使用雙重認證、定期更換密碼、避免公開過多個人資料。

尤其是聲音、影片和大量生活照片，未來都可能成為 AI 訓練的素材。

數碼身份，將會像身份證一樣重要。

第三，學會尊重別人

在社交媒體時代，很多人習慣躲在螢幕後面。

一句惡意留言、一個嘲笑表情、一段斷章取義的轉發，看似只是「玩玩」。

但每一次的傷害，都可能落在真實的人身上。

今天我們取笑別人被 AI 偽造；

明天，也可能輪到自己。

沒有人能保證永遠是旁觀者。

AI時代，最重要的安全軟件，是良知

主持完這次節目之後，我一直反覆思考《特務占士匡 Mad World》帶來的感覺。

那種表面輕鬆、內裡孤獨的矛盾，其實正是很多創作者、表演者，甚至普通人在今天共同面對的現實。

科技正在高速前進，但人類的倫理、法律和文明，仍然在後面努力追趕。

或許有一天，我們每一個人都會經歷：

自己的聲音被冒用；

自己的照片被篡改；

自己的說話被扭曲；

甚至被一群從未見過面的人攻擊。

到那一天，我們才會明白：

網絡安全，不只是防火牆和密碼。

真正需要保護的，是人與人之間的信任。

而在 AI 時代，最重要的安全軟件，從來不是演算法。

而是良知。

寫於新城電台音樂節目與林奕匡對談《特務占士匡 Mad World》之後。