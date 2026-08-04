LIVE4WELL推AI驅動預防醫學平台 助市民掌握個人健康減低患病風險

根據香港政府的人口估算，本港於 2039 年每 3 名港人就有一人是 65 歲或以上的長者。面對人口老化所帶來的挑戰，政府亦正改革醫療體系，包括發展基層醫療和推動慢病共治，惟目前市民仍欠缺匯聚個人健康數據的平台作自我健康管理。



有見及此，本地初創 LIVE4WELL 推出以 AI 人工智能驅動的預防醫學平台，以「健康數據流量」為入口，串連預防管理與健康金融服務。整個生態系統透過多款先進非入侵式檢測儀器收集市民健康數據，未來更會開創醫療AI大模型分析和整理數據，可生成「個人健康說明書」，向市民提供容易理解的健康報告，幫助市民改善日常生活習慣，減低患病風險。



LIVE4WELL 聯合創辦人黃敏詩（Miranda Wong）表示，未來將巡迴全港十八區，以及與不同 NGO、地區團體和組織合作，讓市民親身體驗系統以作推廣，首場活動將於 8 月 5 日至 10 日期間在銅鑼灣舉行。長遠期望推動本地基層醫療發展，並且在技術上配合國家「十五五」規劃發展，以及香港首個五年規劃。



Miranda現時領導LIVE4WELL 整體戰略規劃、業務拓展，以及推動人工智能技術在健康管理生態系統中的深度融合。她擁有逾二十年健身、零售與品牌管理領域的資深高管經驗，曾任上市公司首席營運官，成功統籌遍佈大中華區逾 100 家健身中心及 2,000 餘家運動服飾零售店，並開創全球首家全自動化智能健身房；疫情前更曾在港推動組裝合成房屋（MiC）概念，獲政府採納。

LIVE4WELL 聯合創辦人黃敏詩（Miranda Wong）表示，政府現時推動慢病共治，但市民欠缺匯聚個人健康數據的平台，難以了解個人情況做好個人健康管理，因此設立LIVE4WELL平台希望利用科技和AI，助市民改善健康。（梁鵬威攝）

回應慢病共治缺口：市民欠缺個人健康數據

Miranda指出，預防醫學在外地已十分普及和成熟，惟香港仍未將之納入醫療體系，特別是當政府大力推動慢病共治、前期篩查時，市民卻欠缺個人健康數據的平台作持續比較和追蹤，了解個人潛在健康風險。

她表示，平台推動市民「主動健康管理」，透過持續監測和檢測身體狀況，讓市民及早掌握個人潛在健康風險，做到「預防勝於治療」。未來平台將與區議會、關愛隊等社區組織合作，讓市民親身體驗試用系統，長遠希望做到 「香港十八區、區區都健康」。

首場公眾體驗「紫數日」 8 月 5 日至 10 日銅鑼灣舉行

平台首場公眾體驗活動「紫數日・生命探索之旅」將於 8 月 5 日至 10 日在崇光百貨銅鑼灣店 16 樓舉行，市民可親身體驗涵蓋心腦血管與視網膜、血糖與代謝、肝腎代謝、肌肉骨骼與體態、聽力與血壓、細胞活力與發炎，以及壓力與身心平衡等七大範疇的檢測，並即時取得個人化報告及改善建議。

最新活動詳情：按此

LIVE4WELL 將於 8 月 5 日至 10 日在崇光百貨銅鑼灣店 16 樓舉行首場公眾體驗活動「紫數日・生命探索之旅」。參加者除可親身體驗七大範疇健康檢測，亦可參加不同健康講座，以及領取「健康存摺」。

以「健康數據流量」為入口 未來AI整合不同數據成「個人健康說明書」

LIVE4WELL 的生態系統以「健康數據流量」為入口，透過各種非入侵性儀器，讓市民可以快速完成七大範疇健康檢測，全面涵蓋心腦血管與視網膜、血糖與代謝、肝腎代謝、肌肉骨骼與體態、聽力與血壓、細胞活力與發炎、壓力與身心平衡。

檢測將採用多部來自本港、內地以至德國、日本、韓國等地的先進非入侵性儀器，例如可在 30 秒內揭示 55 種慢性疾病風險的AI眼底分析視網膜檢測、1 分鐘內分析 15 種體態問題的肌肉骨骼掃描，以及 5 分鐘完成脂肪肝與慢性腎病評估的電阻抗斷層成像等。平台會交叉驗證從不同設備收集到的數據，藉此提升健康檢測的整體準確度與參考價值。

各款先進檢測儀器助市民迅速掌握個人健康▼▼

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為市民提供個人化風險預測 助市民主動管理健康

Miranda指出，目前每部檢測儀器均可生成獨立報告，但市民往往難以自行解讀報告，以及理解不同報告之間的關聯。因此平台會將從各儀器收集所得的各種數據，未來交由 LIVE4WELL 自行研發的醫療 AI 大型語言模型（MediLLM）分析整理，透過簡單易明的儀表板，為用戶提供個人健康分析、風險趨勢預測、健康評分和預防建議，助市民掌握自己整體的健康趨勢。

她透露，MediLLM 背後涉及逾 30 項AI工具及多層技術架構，未來將與本地大學合作進一步完善模型。她又指，平台未來會集中建立華人健康數據庫，希望透過累積大量本地數據，提高 AI 分析的準確度及參考價值，最終將複雜的醫療數據轉化為人人看得懂的「個人健康說明書」，協助市民由「有病求醫」轉向「主動預防」。

Miranda指出，目前每部檢測儀器均可生成獨立報告，但市民往往難以自行解讀報告，以及理解不同報告之間的關聯。平台會利用公司自行研發的醫療AI大型語言模型（MediLLM）分析整理，為市民提供簡單易明的「個人健康說明書」。

設手機應用程式助市民持續記錄日常生活 追蹤健康數據

MediLLM 是根據大量健康數據分析風險趨勢，為用戶提供生活改善建議，但要真正做到「主動預防」疾病，還是要靠市民改善日常生活習慣。因此平台設有手機應用程式，讓用戶記錄日常飲食、做運動等生活數據，配合定期檢測結果，持續更新分析結果，讓市民透過數據了解自己的身體健康是否有所改善。

Miranda表示，所有本地用戶數據均於香港儲存和管理，平台正在通過多個 ISO 相關認證；未來若涉及健康數據研究或商業合作，亦會以匿名化及合規方式處理。她同時強調，平台提供的是健康風險系數評估，而非疾病診斷，最終診斷仍須由醫生確認。

商業模式串連健康管理、企業及金融 三大收入支柱建立生態圈

商業模式方面，LIVE4WELL 將建立一個涵蓋企業、保險及金融機構的生態圈。Miranda表示，平台並非單純提供健康檢測，而是用家能持續累積健康數據，連接健康管理、醫療服務和金融產品。

她舉例，透過LIVE4WELL手機應用程式，市民完成指定步行及運動等健康目標，即可獲發相應積分，於平台換領健康產品、教練服務和健康補充劑，透過獎勵機制培養持續健康管理習慣。

至於企業方面，Miranda稱將向企業提供員工健康管理方案，協助企業分析整體健康數據，及早識別慢性疾病風險，降低醫療成本；平台亦會與保險公司合作，透過健康風險分析及數據服務，探索更精準的健康保障方案。她認為，當平台日後累積更多健康數據，不但能提升 AI 模型的表現，亦可形成健康數據、健康服務及健康金融互相帶動的生態，推動「越健康、越富有」的概念。

未來聚焦糖尿病、中風及社區基層醫療 望協助減輕本港醫療負擔

談及未來發展方向，Miranda表示，平台將優先聚焦糖尿病及中風兩大慢性疾病，因為糖尿病與血管健康關係密切，更與腦退化、視力受損及多種慢性疾病息息相關，聚焦於糖尿病及中風將有助市民及早識別風險。

她認為，只要能在前期糖尿病及早介入，不少患者仍有機會透過改善生活習慣逆轉病情，因此平台希望把更多資源投放在慢性病預防及健康教育，深信預防醫學不只是醫療議題，而是能夠實際提升市民生活質素，減輕整體醫療系統負擔。

Miranda表示，未來平台會聚焦糖尿病和中風兩大慢性疾病，期望透過科技助市民及早預防，減低患病風險，成為市民健康「超級聯繫人」，配合國家「十五五」規劃發展。（梁鵬威攝）

配合國策推動智能健康管理 成為市民健康「超級聯繫人」

國家「十五五」規劃及特區政府《香港五年規劃》均提出完善基層醫療、加強慢性病管理及發展智慧醫療，並鼓勵善用AI提升健康管理及基層醫療服務能力。

Miranda相信，LIVE4WELL 的理念與政府政策相符。平台希望成為市民健康管理的「超級聯繫人」，運用科技將市民身體狀況數據化，並利用 MediLLM 將分散於不同檢測設備、健康應用程式、個人生活紀錄的數據整合，讓每個人都能掌握自身健康狀況，並在有需要時向醫生提供詳盡的健康紀錄，作為臨床參考。

長遠而言，她認為香港未來需要建立更科學化的人口健康統計。目前政府已推動不同疾病篩查，但若能配合更完整的健康數據收集和分析，不但有助預測未來醫療需求，亦可支援醫護培訓、居家健康管理及社區康養服務發展。她透露，公司正與不同 NGO 及醫療機構商討合作，期望透過科技配合國家「十五五」規劃及香港五年規劃，建立屬於香港的智慧健康管理生態。