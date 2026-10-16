八達通卡30周年商戰｜領先20年遭二維碼挑戰　逆襲反攻中日336城

香港八達通系統於1996年正式定名、1997年9月1日全面通行，憑藉日本索尼（又譯：索尼 / Sony）研發的 FeliCa 非接觸式智能晶片技術，創下0.3秒離線極速通行的全球先河。然而在邁向30週年之際，這套曾壟斷全港交通與小額零售的閉環系統，卻遭遇內地二維碼支付巨頭與國際感應式信用卡的雙重夾擊。

為打破「食老本」困局，八達通近年啟動成立以來最劇烈的戰略轉型：對外全面接通中國內地336個城市公交網絡、微信支付、泰國 PromptPay及日本最大支付平台 PayPay；對內則趁2026年4月的士電子支付法例生效，一舉收編逾40,000名的士司機並推出「Call車易」網約平台，更與吉利旗下「曹操出行」成立合資公司，試圖由一張單純的「儲值車票」蛻變為跨地域智慧出行平台。

根據八達通網站資料，一般八達通卡（實體卡或手機八達通）的儲值限額為3,000港元。（資料圖片）

0.3秒的黃金護城河，統治香港30年的八達通歷史

早上八點半，港鐵金鐘站轉車大堂人潮如鯽。

數以千計的上班族踩著急促碎步湧向出入閘機，手腕一翻、手機或錢包輕觸黃色感應器，「嘟」一聲脆響，閘門應聲彈開。沒有人停下腳步打開手機應用程式，沒有人因為地底訊號不良而呆站在閘口等待二維碼刷新。0.3秒。這是香港這座高密度城市維持每分鐘數千人流吞吐量的底層物理極限。

這聲香港人聽了近30年的「嘟」，並非天生就有。

回溯至1980年代，香港地鐵與九廣鐵路使用的是磁帶式「通用儲值票」。八達通技術總監甘志深在《香港01》專訪中曾揭開這段技術秘辛：舊式通用儲值票插入閘口時毫無聲響，且磁帶結構如同舊式錄音帶，沒有微處理器與加密晶片，僅具備單向讀寫功能，極易被不法分子將餘額資料「抄落另一張飛度」。

FeliCa 近場支付功能現在也都能在iOS 和Android 上輕鬆獲得，觸屏機的使用體驗甚至比摺機還要好。（IG@tmmode）

八達通稱霸的起點：1994年引入FeliCa 晶片技術

1994年，地鐵公司聯同九廣鐵路、九巴、城巴及香港小輪撇開同行競爭，合資成立「聯俊達有限公司」（八達通卡有限公司前身）。工程團隊大膽引進當時全球尚未有大型商用先例的 FeliCa 晶片技術，將每一張卡片變成一部擁有獨立安全金鑰的微型電腦，讀卡器與卡片必須在0.3秒內完成雙向加密認證。

1996年，這套原擬英文名為「PACE」的系統正式定名為「八達通（Octopus）」，寓意四通八達。1997年9月1日正式發售當天，為了讓習慣「插飛」的市民知道隔空拍卡已經成功扣款，甘志深與團隊特意設計了高頻清脆的提示音——因為「嘟」這個字可以直接用廣東話文字寫進廣告劇本：「你聽到嘟一聲，代表成功交易喇。」

領先全球只用了3個月

短短三個月，全港發出300萬張八達通。當年的美國三藩市（又譯：舊金山 / San Francisco）與英國倫敦還在研究如何減少地鐵售票處的硬幣找贖成本，香港人已經靠一張膠卡走遍全城。

但誰也沒想到，這座堅不可摧的離線技術堡壘，會在20年後成為束縛自身的沉重枷鎖。

Alipay HK，如把香港和大陸版本聯通，普及性可能會更大（網上圖片）

當過江龍殺入港鐵閘機：「創科神話」淪為「食老本」箭靶

轉折點發生在智能手機徹底普及的年代。

當中國內地的微信支付（WeChat Pay）與支付寶（Alipay）跳過實體卡階段，直接用一張貼在牆上的零成本二維碼（QR Code）席捲大江南北時，香港的小商戶與街市檔主卻仍在抱怨八達通商用收款機安裝門檻高、手續費硬邦邦。

更致命的心理防線，其實藏在香港人自己的錢包裡。

八達通為何曾領先全球卻在二維碼浪潮中陷入苦戰？

甘志深曾坦言，八達通攻佔交通市場後，早期向零售商舖擴張時進度異常緩慢。團隊落區做街訪，問市民為何袋裡明明有八達通、便利店也收八達通，偏偏還是掏現金？市民給出了一個極度真實的回答：「我驚張卡啲錢用晒，到我返屋企搭巴士或去地鐵站就唔夠錢。」

一張實體卡預設的儲值上限與「車費專用」心理，鎖死了大額消費的想像空間。

與此同時，競爭對手開始正面拆毀八達通的交通護城河。九巴、城巴先後在車頭裝上支援二維碼與感應式信用卡（Contactless Payment）的收費器；到了港鐵將全線閘機漆上刺眼的「藍色二維碼掃描區」並引入信用卡拍卡入閘時，網路輿論對八達通的嘲諷達到了頂峰。

「科技古董」、「固步自封」、「食老本30年」。在連登討論區與各大社交平台上，年輕一代質疑八達通為何連轉帳都要另外下載 App、為何去海外旅遊毫無用武之地；而來港旅遊的內地客則在小紅書抱怨香港依然依賴實體卡充值。

面對二維碼大軍壓境，八達通管理層很清楚：如果繼續躲在 FeliCa 離線閉環的舒適圈裡，就算守得住金鐘站的0.3秒，也會輸掉整個移動支付的未來。

WeChat Pay HK亦有推出的士支付平台。（歐嘉樂攝）

斷臂求生第一戰：放下身段，借船出海反攻日本與內地

既然香港本地市場已經見頂，那就把戰火燒到香港人最愛去的地方。

過去兩年，八達通在跨境支付上的出招速度，快得不像一間30年的老牌公用事業機構。他們不再執著於要求外地商戶安裝昂貴的八達通專用讀卡器，而是直接將八達通銀包（Octopus Wallet）接入當地的國民級支付網絡。

第一站是東南亞。2023年12月，香港金融管理局開發的「轉數快（FPS）」與泰國 PromptPay 正式互聯互通，八達通第一時間接入，讓港人在曼谷與布吉（又譯：普吉島 / Phuket）的870萬個商戶及街頭夜市，直接用八達通 App 掃碼扣減港元餘額。

緊接著是北上消費潮的全面收割。2024年3月26日，八達通推出售價88港元的「八達通－全國通卡」，直接打通內地「交通聯合」制式，一張實體卡無需實名認證、無需綁定內地銀行戶口，就能在內地336個城市、48個城市地鐵及超過3.8萬條公交線路上「一嘟即過」，車資按即時匯率由港幣自動兌換人民幣扣除。到了2025年8月，八達通更進一步與銀聯合作，在 App 內置虛擬銀聯卡，讓港人無須開立內地銀行帳戶，即可直接掃描內地街邊小店的微信支付收款碼。

《香港01》向八達通公司查詢設限的技術「困難」，獲營運總監甘志深親自回覆掃除「疑團」。（資料圖片）

但真正讓全港旅遊迷震驚的一役，發生在2025年10月2日。

八達通正式宣布與日本最大流動支付平台 PayPay 達成合作，成為全港首間全面覆蓋 PayPay 數百萬商戶網絡的電子支付平台。根據《香港01》記者實測報導，用戶只需在八達通 App 花5分鐘完成身份證拍攝及自拍眨眼認證、升級至 Plus 或 Pro 級別，去到日本東京、大阪或福岡任何貼有 PayPay 標誌的便利店、藥妝店甚至拉麵小店，直接展示或掃描二維碼即可用港幣結算，每次交易上限3,000港元、每日上限1萬港元，更免收外幣交易手續費，比傳統信用卡或部分電子錢包硬生生省下1%至3%匯兌成本。

當一聲熟悉的「PayPay！」鈴聲在東京街頭從香港人的八達通 App 裡響起時，那個曾經只困在獅子山下的支付系統，終於完成了「去硬件化」的驚險一躍。

八達通成為交通工具的失物之最，車展認為其「細細張」、「滑嘟嘟」容易遺失。（資料圖片）

攻陷30年最後死角：4萬的士司機歸順與「曹操出行」合資棋局

外線告捷之際，八達通在2026年回師香港本土，拿下了纏鬥近30年都攻不破的「最後死角」——香港的士。

過去四分之一個世紀，八達通曾多次聯同的士商會推廣拍卡付車資，結果幾乎全軍覆沒。「機件壞咗」、「無晒電」、「收現金唔該」成了香港的士司機的標準擋箭牌。司機抗拒電子支付的原因路人皆知：怕交易紀錄透明化引來稅局查稅、怕被平台抽佣、更習慣每天落更時手握一疊現鈔的實在感。

直到政策鐵腕落地，戰局瞬間逆轉。

根據香港特區政府修訂的法例，2026年4月1日起，全港所有市區、新界及大嶼山的士司機必須向乘客提供至少兩種電子支付方式（須涵蓋二維碼及非二維碼方式）。面對這塊龐大的出行肥肉，八達通祭出了最狠的殺手鐧：「0起動成本」加上「持續豁免的士司機銀行帳戶資金轉帳手續費」。

這招精準擊中了司機怕被「食水（抽佣）」的痛處。根據《香港01》引述八達通公司的最新統計數據，截至2026年春季，全港已有超過40,000名的士司機註冊商用版八達通 App 或配備八達通流動收款機，人數按年飆升四成；透過相關工具處理的的士電子支付交易額，更按年暴增六成半。

但八達通的野心根本不止於幫的士佬收錢。

2026年4月22日，八達通在 App 內正式推出本地版「Call車易」網約的士平台，一口氣整合全港五支獲發牌的士車隊及預約平台，初期規模直接覆蓋8,000輛4座、6座、豪華及無障礙的士，採用「即時定價、多退少補」機制。八達通交通業務主管鄧翠珊披露，「Call車易」推出僅6日，網約的士訂單即呈倍數增長，用戶活躍度激增超過1.8倍。

八達通前行政總裁張耀堂（右）昔日出席記者會介紹八達通的士支付方式。（羅君豪攝）

一邊收編傳統的士，另一邊八達通卻在密謀更大的資本棋局

2026年6月18日，八達通卡有限公司發布官方公告，宣布八達通行政總裁應天麒與吉利控股集團旗下網約車巨頭「曹操出行」行政總裁龔昕正式簽署戰略合作協議，雙方在香港成立合資公司，緊抓香港網約車市場規範化與持牌營運機遇，甚至明確提出要將有人駕駛與自動駕駛（RoboX）技術引入香港智慧出行生態。

這意味著，面對 Uber（又譯：優步 / Uber）與高德打車等對手在香港市場的肉搏，八達通選擇以「底層支付＋流量入口＋合資車隊」的三重身份直接下場參戰。

乘客潘先生表示願意嘗試使用八達通的士支付服務。（譚威權攝）

下一個30年的終極懸念：當連「拍卡」都消失的時候

從2026年8月獲選參與香港金融管理局 GenA.I. 沙盒++ 試行代理式商務（Agentic Commerce）與 AI 客戶服務，到第三屆「828 樂悠節」聯手逾130個商戶、7,200多個零售點將長者現金回贈加碼三倍至2,888萬港元，八達通正拼命證明自己既懂最前沿的人工智能，也牢牢握住全港最龐大的銀髮經濟命脈。

然而，在技術團隊的實驗室裡，一場真正會顛覆香港人生活習慣的實驗正在倒數。

甘志深早在研發藍圖中透露，八達通正測試「免嘟卡出行」技術——利用手機內置的超寬頻（UWB）與低功耗藍牙定位技術，未來市民去到港鐵車站或停車場，連手機和實體卡都不用從褲袋或手袋裡拿出來，雙手提滿戰利品直接走過閘口，系統就能精準識別距離、自動完成扣款並打開閘門。

當然，要在金鐘或旺角站那種人貼人的極端環境下，確保閘機不會「誤扣隔離位乘客的錢」，還要防止市民只是在閘機旁駐足等人就被錯扣車資，這兩大工程難題仍在反覆調校中。

1997年，八達通用一聲0.3秒的「嘟」，教會了700萬香港人什麼叫效率；30年後的今天，當無感支付與 AI 浪潮席捲而來，八達通想要繼續留在香港人的口袋裡，唯一的方法，或許就是親手消滅「拍卡」這個動作本身。