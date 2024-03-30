3個月只穿33件衣服？極簡生活的6大好處　不再糾纏在「穿甚麼」

每天吃什麼、穿什麼？是很多人經常縈繞在心頭的煩惱。擁有選擇是件好事，但太多的選擇可能使人備感壓力，這些看似微小的吃食、穿著挑選，長期累積起來將成為我們生活不快樂的源頭之一。這也是為什麼極簡主義、「less is more」等口號開始盛行的緣故！



作為極簡生活的意見領袖 Courtney Carver 提出「Simplify Your Life」，她透過各式文章、影片與書籍等分享讓生活更簡單的方式，其中「Project 333」掀起一陣話題，許多人在實際執行後都驚呼這和他們原先想得很不一樣，沒想到小小的調整能改變人生這麼多。

在有限的選擇中選擇：Project 333

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Project 333 是 Courtney Carver 在前幾年提出的一個穿著挑選概念，內容為「每季（3個月）挑選33件衣物重複搭配穿搭」，這當中包含基本的衣服、鞋子、配飾和外套，但不限制內衣、襪子、睡衣和運動服等。

透過 Project 333 所欲達成的目標是讓人們擁有更少的衣物，同時提高衣物的價值和多功能性，不再任意過度消費的同時，也減少需要整理大量衣物、擁有太多選擇而不知道穿什麼的煩惱。

執行 Project 333 的 6 個潛在好處

1. 重新檢視自己的消費習慣

因為每一季度只能挑選 33 件衣物作為主要穿著品項，因此在選購完畢後，將停止購買新的衣物。在執行過程中，會發現原來自己實際需要的衣服數量和「想要擁有」的衣服數量其實不成正比，平時就算我們已經知道有足夠的服裝，仍然還是會想要持續地購買新的衣物。

2. 更加重視自己的實際需求

你曾仔細想過你購買每一件衣物的原因是什麼嗎？是單純喜歡花樣、為了跟隨流行，還是滿足他人對你的期待？我們往往會容易忽略掉衣物的本質應該更以自己的需求和穿著舒適度來衡量，藉由數量限制，你將學會如何取捨真正適合你以及真正需要的，不再只是購買快時尚品牌，而是優先選擇可持續和高品質的商品。

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3. 從衣櫃爆炸的地獄解脫

總是有摺不完的衣服，沙發、椅子上常常堆積著一坨一坨的衣服嗎？如果經常為了爆炸的衣櫃煩惱，那麼何不嘗試看看 Project 333？定期挑選、定期整理，只需要把每一季要穿的衣著挑選出來，從過量的衣服中篩選出必要的單品，相信櫥櫃和抽屜絕對能整齊有序。

4. 發現不同的穿搭趣味

在有限的選擇中如何穿得有型是項有趣的挑戰，雖然一開始可能會感到苦惱，但漸漸就可以從中找到一些穿搭訣竅和趣味，或許也會發現原來秋季和春季很多服飾都可以共用，彼此間交互搭配又能創造不一樣的風格。

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5. 更加珍惜擁有的衣物

還是那句老話，僅是數量減少就能帶來巨大的變化。當購買每一件衣物時，都得仔細感受材質，認真試想可能搭配的組合，最後留下的想必都是精心挑選的衣物，自然投注的情感會更多，會更加惜和喜愛已經擁有的品項，而不是盲目地購買更多追逐潮流時尚的商品，過季後就拋在一邊。

6. 空出更多時間心力

省去追流行、漫無目的地逛街與每天反覆挑選隔天要穿什麼，這幫助我們可以將重心放在更多重要的事情上，比如上班前和家人一起吃頓早餐、旅行時空出更多的時間與朋友相處聊天，這些與煩惱要穿什麼相比，都是很珍貴的時刻！

想不到吧！簡單一個 Project 333，只是稍微調整一下穿衣策略就能影響到那麼多的層面，可以讓我們的生活減少煩惱、省一點荷包、多出很多時間與更加滿足珍惜所擁有的事物。接下來即將邁入春夏，所需要穿著的衣物相對冬天少，對於 Project 333 初心者來說是個極好的機會，不妨也來試試看吧。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】