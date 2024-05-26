波鞋推薦2024｜15款聯乘波鞋：機能感與少女感兼備 超夢幻必入手

【波鞋推薦2024／聯乘波鞋2024】想要一款經常穿著、百搭好襯的單品，絕對會是運動鞋、波鞋。只需要配搭得宜，不論日常休閒、運動或是正式場合都能夠一鞋兼顧好。去年運動風格混搭的機能風「Cropcore」、休閑感的「Golfcore」以及運動街頭風格「Blokecore」成大熱，而今年則主打不少Y2K與少女感兼併的「Girl-core」鞋款。



波鞋推薦2024：VERDY x Nike SB Dunk Low「Visty」

夏日當然需要襯托活力配色！今個夏日，Girls Don't Cry的創始人 Verdy再次與Nike SB合作，以旗下原創角色「Visty」作為靈感，將毛茸元素、柔和色調以及Visty圖案注入鞋身，可愛、童趣感十足！

波鞋推薦2024：VERDY x Nike SB Dunk Low「Visty」（Nike SB）

波鞋推薦2024：KUON x Sashiko Gals x Mizuno

職人文化並非只存在於服飾配件上，Mizuno今個夏日推出三方合作的鞋履，與致力延續日本傳統藍染古布的KUON 以及保留日本傳統縫綴藝術「刺子繡」的Sashiko Gals 共同打造，將不同色彩的「刺子繡」注入Mizuno Wave Rider 10當中。

波鞋推薦2024：KUON x Sashiko Gals x Mizuno（Sashiko Gals）

波鞋推薦2024：HOKA x Nicole Mclaughlin

美國的「設計新人王」Nicole Mclaughlin ，以搞鬼、惡搞的設計於Instagram中大放異彩，並吸引超過近50萬粉絲，更多次與各大品牌聯乘合作。今年再度與HOKA 合作，以黃白為主調宣傳可持續性時尚，打造出可拆式高低筒型態。

波鞋推薦2024：MM6 Maison Margiela x Salomon X-ALP

提到近期大熱的聯乘波鞋，必定有MM6與Salomon 的份兒！繼上年推出XT-4 Mule後，今次再改革登山鞋款 X-ALP，鞋身注入型格與簡約線條，鞋頭再配以圓厚橡膠設計，休閒與時尚感兼備。

波鞋推薦2024：MM6 Maison Margiela x Salomon X-ALP（MM6）

波鞋推薦2024： Asics X emmi

今年絕對是銀色調的天下！ASICS 繼與珍珠品牌聯乘後，今年再推優雅之作，以銀色緞面與霧面材質，加上珍珠閃粉，打造出時尚的『Asics for emmi GEL-NYC / emmi』，不論裙裝或褲裝都可以襯出復古華麗感。

波鞋推薦2024：Kith X adidas Originals

夏日當然少不免活力滿載的色彩，Kith 與adidas 攜手打造出 6 種鞋款，包含 Samba、Gazelle Indoor、Handball Spezial、Handball Top、Indoor Super 及 AS350，加上朝氣十足的柔美色調，令人想將整個系列都承包！

波鞋推薦2024：Kith X adidas Originals（IG＠kith）

波鞋推薦2024：adidas Orginals X Caroline Hu

要營造甜美感，蕾絲、絲帶、皺褶等元素絕對是必備單品。adidas 與陳冠希合作之後，今次與中國時裝設計師 Caroline Hu 推出全新聯乘系列，將 adidas Originals Samba 重塑，打造出4 款色調並以柔軟重疊的蕾絲外形包裹，從而探討人際關係與情感。

波鞋推薦2024：TASAKI x ACICS

女生偏愛珍珠，奢華、典雅又多變，而珍珠並不只有作為配飾一用，亦可以成為單品中的重點與核心元素。創立於1954年的日本珠寶、珍珠品牌 TASAKI，為慶祝 70 週年與ACICS 推出聯乘鞋款。

聯乘當中以GT-2160 經典外型，搭配上不同型態的珍珠編織與綴飾，除了過千粒珍珠外，當中亦加入18K 金點綴，打造出5款機動感與少女感兼備，售價由千元到20萬元的聯乘鞋款。

波鞋推薦2024：TASAKI x ACICS

波鞋推薦2024：Crocs x Simone Rocha

經 Simone Rocha 演繹後的 Crocs，鞋面、鞋尾、鞋中底周圍亦鑲有裝飾，嵌滿巨大的珍珠、寶石以及閃石Jibbitz™鞋飾。

鞋款以黑、白、透明霧面配色為主，最新的運動款Quick Trail Sneaker配上粉紅色，營造可甜可辣的Girl-core風格。

波鞋推薦2024： Crocs x Simone Rocha（Crocs）

波鞋推薦2024：Fila SS24

Fila 近年有不少誠意之作，除了厚底鞋款，更重新詮釋過往的運動款式，傳承品牌傳統並注入時尚新靈魂。要數算今年的大熱款式，必定是夏季主打鞋款Fila Eschape MS，顯高之餘，機能感與少女感兼備，韓韶禧穿上後更引來不少韓國女生瘋購！

波鞋推薦2024：CODA x reproduction of found

想支持本地創造的話，本地設計品牌 CODA與日本知名鞋履品牌REPRODUCTION OF FOUND 合作，推出以90年代軍事為靈感的鞋款，配以暗色調，將復古、歷史感與不同素材結合，打造充滿隨性的美感。

波鞋推薦2024：CODA x reproduction of found（CODA）

波鞋推薦2024：Joe Freshgoods x New Balance 「When Things Were Pure」

繼今年年頭New Balance x Joe Freshgoods 990v4 的合作推出後，來自芝加哥的設計師 Joe Freshgoods 與 New Balance 一直傳出繼續展開合作，近日最終落實成品，並推出「When Things Were Pure」系列。

系列保留 1999 年鞋型的經典輪廓，層次感設計鞋身，加上繡樣搭配JFG 字樣、JFG 圓形 Logo，完美將運動風格與千禧元素混搭，打造出虹彩配色細節的「Pink Mink」與「Black Ice」。

波鞋推薦2024：JJJJound Samba x adidas Originals

喜愛運動風格、波鞋的大家，應該對由 Justin Saunders 主理的加拿大品牌 JJJJound並不陌生，JJJJound 的極簡風格早已瘋迷不少人，每每推出的作品都會迅速售罄，繼Vans、New Balance、Reebok、Puma、Crocs等合作後，今年JJJJound Samba與 adidas Originals攜手合作。

這次的聯乘並不單純打造復古感，更是聚焦於著精細的皮革工藝、工匠手藝之上。因為每對聯乘鞋款，都由工匠於德國工廠製作，再將特有標識安置鞋墊以及吊牌上，配上專屬訂製鞋盒以及JJJJound品牌襯紙；以細緻品質說話。

波鞋推薦2024：JJJJound Samba x adidas Originals (IG@jjjjound)

波鞋推薦2024：Kiko Kostadinov x Heaven by Marc Jacobs x ASICS

今年必備鞋款榜單上必有芭蕾舞鞋以及瑪莉珍鞋（Maryjane shoes） ，而Kiko Kostadinov 與 Heaven by Marc Jacobs、ASICS 三方聯乘更將兩者融合，加入GEL-KIRIL TM 工藝，推出全新的 GEL-LOKROSTM 系列。

GEL-LOKROSTM 鞋面絎縫星星圖樣，配以花卉紋路的鞋邊，加上細繩鞋帶，營造出中性感，同時富有緩衝效果與耐穿性的鞋款，打造另類但和諧的Girl-core風格。

波鞋推薦2024：Kiko Kostadinov x Heaven by Marc Jacobs x ASICS （ASICS ）

波鞋推薦2024：Alley by wclosest

作為 wclosest 的姊妹品牌「Alley by w closet」，主打較成熟的時尚風格。品牌從厚底運動鞋中加入蝴蝶結、扣帶等精緻芭蕾舞元素，將可愛與型格感揉合。