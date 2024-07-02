名牌頸鏈推薦2024｜10大入門級熱門款：$3200買LV、CHANEL、Dior

名牌頸鏈推薦2024｜夏天除了清涼的小背心和短衫，怎能少得精緻的頸鏈點綴？不同的飾品類型，都能突顯各種身體部位的美。例如頸鏈會落在鎖骨上，能夠締造出健康性感的骨感美，而名牌款式更提升輕奢的感覺。以下分享7款入門級名牌頸鏈，包括Hermès、CHANEL及Dior等，價錢約在4,000多港元左右。



名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式1. Saint Laurent Gold-tone Necklace

購買方法：NET-A-PORTER（HK$3,200）

頸鏈造型簡潔優雅，吊墜以品牌的立體金屬標誌，展示出層次玩味。頸鏈後方設有扣帶，方便調節長度，以打造不同風格，加上非常易襯，是件百搭的輕奢首飾。

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式1. Saint Laurent Gold-tone Necklace (NET-A-PORTER)

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式2. Chloé Gold-tone Necklace

購買方法：NET-A-PORTER（HK$3,900）

以黃銅扭出Chloé的文字，看來充滿獨特個性，同時具有活力玩味。頸鏈長度較短，可作為choker穿戴，加上鏈帶設有水滴形珠飾，優雅中帶型格味道，非常適合時下的可鹽可甜風格。

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式2. Chloé Gold-tone Necklace (NET-A-PORTER)

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式3. MIKIMOTO 18-Karat Gold Pearl Necklace

購買方法：NET-A-PORTER（HK$15,960）

近年流行巴洛克復古風格，因此以珍珠而知名的MIKIMOTO，亦成為備受注目的品牌之一，加上全球代言人迪麗熱巴的加持，為品牌倍添優雅動人的魅力。這款頸鏈採用日本Akoya珍珠，配搭金色扣鏈，盡顯高級和典雅的氣質。

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式3. MIKIMOTO 18-Karat Gold Pearl Necklace (NET-A-PORTER)

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式4. Hermès Cor H Pendant HK$5,400

除了熱門的Pop H頸鏈，這款同樣以H字母為設計，以略為潦草的巴洛克字體，締造出知性優雅感覺。頸鏈圖案猶似喇叭，靈感取自巴洛克音樂，而在19世紀，信差更會在乘馬抵達目的地時響喇叭，以示到來。因此品牌將這款樂器加以設計，再糅合女性感覺，展現出高雅的氛圍。

名牌頸鏈推薦2024｜Hermès Cor H Pendant (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式5. Dior Petit CD頸鏈 HK$4,200

以簡潔的Petit CD標誌為主，上面綴以水晶，配搭纖幼金色鏈帶，展現出巴洛克風格的復古和典雅感覺。CD標誌懸垂著一顆銀色調水晶，看來更顯精緻，同時亦為造型增添耀眼活力，無論作簡約襯搭或層次穿戴，都散發知性優雅的氣息。

名牌頸鏈推薦2024｜Dior Petit CD頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式6. CHANEL Pendant Necklace HK$4,800

將經典雙C標誌結合心形圖案，看來甜美迷人。而每層圖案都會疊在上一層的上方，展現簡約線條的同時，充滿立體層次感，予人精緻優雅的魅力。吊墜約落在胸口位置，加上雙C標誌和環扣上綴以閃石，讓焦點放心口上，締造性感誘人的魅力。

名牌頸鏈推薦2024｜CHANEL Pendant Necklace (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式7. CELINE 金色飾面黃銅CŒUR CELINE頸鍊 HK$4,650

以簡約美學為主的CELINE，結合經典的凱旋門黃銅金屬標誌、心形圖案和橢圓形扣，打造出獨特的吊墜圖案。頸鏈設有數個扣子，以方便調整頸鏈長短，打造出不同的造型風格，特別適合襯搭白襯衫，散發出知性魅力。

名牌頸鏈推薦2024｜CELINE 金色飾面黃銅CŒUR CELINE頸鍊 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式8. Valentino Mini VLOGO Signature Necklace in Metal and Swarovski Crystals HK$4,800

帶有知性女性魅力的Valentino，頸鏈以經典VLOGO標誌為主，並在每隔一小節的鏈帶上，加上施華洛世奇水晶，讓整體造型更為耀目和迷人。由於這款設計，會讓視覺落在頸上，因此可以襯搭連身裙和燈籠袖等甜美服裝，提升輕熟的少女氣息。

名牌頸鏈推薦2024｜Valentino Mini VLOGO Signature Necklace in Metal and Swarovski Crystals (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式9. GUCCI 綴水晶雙G鑰匙頸鏈 HK$4,600

GUCCI近年風格傾向成熟艷麗和復古感覺，這款頸鏈將經典GG圖案打造成鎖匙，上面鑲滿水晶，展現出時下流行的巴洛克風格。頸鏈可以調節長短，鏈帶每隔一小段亦有水晶點綴，看來充滿典雅和瑰麗的魅力。

名牌頸鏈推薦2024｜GUCCI 綴水晶雙G鑰匙頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2024｜入門級款式10. Louis Vuitton Baby Louis Necklace HK$4,150

這款LV頸鏈以小巧精緻為主，將LV標誌及經典圖案串逢一起，看來簡潔優雅，而且容易襯搭很多造型，如優雅、型格和甜美風格都能駕馭。由於頸鏈圖案較小巧，因此亦適合與其他較大的吊墜頸鏈作層次穿搭，締造出不一樣的風格。