名牌披肩推薦2024｜夏天冷氣房擋風必備：CHANEL價錢意外較親民？

名牌披肩推薦2024｜炎炎夏日，不少人都會穿短身衫褲，不過當逗留在冷氣房時，又會感到寒冷，需要找件外套或披肩保暖。很多女生喜愛隨身攜帶披肩，不僅輕便易收納，而且擋風通爽，為造型添置輕奢及悠閒氛圍。以下推薦7大名牌披肩，包括Louis Vuitton、Dior和Gucci等，不僅易搭和時尚，而且散發高雅氣質，適合在下午茶聚或約會時用。



名牌披肩推薦2024｜款式1. Louis Vuitton Monogram Classic Shawl HK$5,000

老花圖案為披肩基本款式，而Louis Vuitton的Monogram圖案，更是不少人都認識。這款以經典Monogram為主，包括品牌標誌、圓形花和尖形花圖案，並以斜紋織法圍邊，結合灰色亮澤的真絲和羊毛材質，打造出奢華亮眼的魅力。披肩四邊亦加上流蘇設計，展現出隨性的時尚。

名牌披肩推薦2024｜款式1. Louis Vuitton Monogram Classic Shawl (LV官網)

名牌披肩推薦2024｜LV的這款以經典Monogram為主。(LV官網)

名牌披肩推薦2024｜款式2. Dior Dior Cannage 藤格紋圖案牛仔布圍巾 HK$5,700

優雅一直是Dior予人的感覺，這款披肩更以帶建築美學的藤格紋線條，綴以時尚雋永的牛仔布藍色設計，締造出日常悠閒和知性魅力。流蘇款式以輕盈羊毛、絲綢和羊絨混紡製作，加上不能少得的Christian Dior標誌緹花飾帶，展現出個性風格。

名牌披肩推薦2024｜款式2. Dior Dior Cannage 藤格紋圖案牛仔布圍巾 (Dior官網)

名牌披肩推薦2024｜披肩設有Christian Dior標誌緹花飾帶。(Dior官網)

名牌披肩推薦2024｜款式3. Gucci Interlocking G花卉印花真絲方巾 HK$4,200

除了霸氣風格，近年Gucci亦走復古的洛可可路線，正如這款披肩，以湖水般海藍色，襯搭密集的粉紅繁花，感覺華麗和甜美，盡顯典雅魅力。最特別的一點是，印花為手繪圖案，並以滿版花卉拼成Interlocking G細節，帶有知性和輕奢的氛圍。

名牌披肩推薦2024｜款式3. Gucci Interlocking G花卉印花真絲方巾 (Gucci官網)

名牌披肩推薦2024｜最特別的一點是，印花為手繪圖案。(Gucci官網)

名牌披肩推薦2024｜款式4. CHANEL Square Scarf HK$4,300

CHANEL披肩算是價錢較親民，值得入手。這款以經典的粉紅搭黑的配色，展現出品牌的簡約美學，除了強烈對比的黑色圍邊線條，亦細緻地以白色繪出品牌多個標誌產品和特色，包括山茶花、Gabrielle手袋和圓框眼鏡等，優美中帶有精緻甜美和活力玩味的感覺。

名牌披肩推薦2024｜款式4. CHANEL Square Scarf (CHANEL官網)

名牌披肩推薦2024｜款式5. Hermès Cheval Sirene Double Face Scarf 90 HK$6,100

披肩帶有不少品牌元素，包括橙色和馬匹等，並首次以雙面設計，來襯搭不同時尚風格。它全以真絲製作，並以人手捲邊，展現出精緻工藝，而圖案亦帶科幻神秘感，將馬和人魚尾巴結合，加上浪花捲起的一幕，看來充滿藝術玩味。

名牌披肩推薦2024｜款式5. Hermès Cheval Sirene Double Face Scarf 90 (Hermès官網)

名牌披肩推薦2024｜圖案將馬和人魚尾巴結合，帶科幻神秘感，。(Hermès官網)

名牌披肩推薦2024｜款式6. Fendi FF披肩 #象牙色 HK$4,600

帶知性成熟感的Fendi，披肩以經典的緹花編織FF主題圖案為主，感覺精緻和舒適，並運用象牙色羊毛及有機真絲混紡製成，加上手工流蘇飾邊，可展現時尚感之餘，亦有效保暖，非常實用。

名牌披肩推薦2024｜款式6. Fendi FF披肩 #象牙色 (Fendi官網)

名牌披肩推薦2024｜款式7. Loro Piana Cherry Blossom 披巾 HK$6,000

以高質精細見稱的Loro Piana，近年設計不時糅合日本藝術，如這款披肩便飾以日本櫻花印花，綴以清淡的漸層水彩色調，締造優雅知性的魅力。披肩以亞麻和絲質製作，利用質撲質感，與柔和圖案形成鮮明對比，更顯出自然和藝術的吸引力。