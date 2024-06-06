BLACKPINK Jisoo手袋不只DIOR！盤點5小眾愛牌：這品牌出場率超高

【BLACKPINK Jisoo｜穿搭】Jisoo作為BLACKPINK的「門面擔當」，她的每一次現身都讓人驚艷，穿搭更是引起無數女生關注。而作為「DIOR小公主」的Jisoo一直都把品牌的手袋和服飾詮釋得很完美，不過她私下不只愛用DIOR，還很喜歡使用小眾設計師品牌的手袋和服飾，一起來看看Jisoo's Pick吧！



Jisoo 愛用的小眾品牌1. Lemaire Black Large Croissant Bag

Lemaire的牛角包手袋，可說是近期許多女生的愛用手袋，Jisoo和Jennie也不例外！Lemaire是來自法國的品牌，由前Hermès設計師和妻子Sarah Linh Tran 一起創辦，而其中以這款牛角包手袋最為受歡迎，簡單卻富設計感，以及實用容量，不論外出還是上班使用都很適合。Jisoo近日就揹上黑色大尺寸的款式，配上同色的連帽外套，簡約率性。

Jisoo 愛用的小眾品牌1. Lemaire Black Large Croissant Bag（IG@sooyaaa__）

Jisoo 愛用的小眾品牌2. Maison Margiela 5AC Bucket手袋、圍巾以及Acne Studios寬鬆工裝褲

Maison Margiela的這款經典5AC Bucket手袋，不僅一次現身於Jisoo的私下穿搭中，也是品牌長期熱賣的手袋。這款手袋以百搭的水桶手袋外型，採用標誌性的束口設計，正面配上代表性數字標誌，多個的品牌經典元素使它成為人氣手袋之一！此外，Jisoo在這次穿搭中還搭配了同樣來自Maison Margiela的圍巾，以及Acne Studios的寬鬆工裝褲，打造出隨性舒適的日常穿搭。

Jisoo 愛用的小眾品牌2. Maison Margiela 5AC Bucket手袋、圍巾以及Acne Studios寬鬆工裝褲（IG@sooyaaa__）

Jisoo 愛用的小眾品牌3. AVAM Swing Bag

韓國小眾品牌AVAM，也是Jisoo曾多次出現在Jisoo的私下穿搭中。其中這款AVAM Swing Bag有著圓弧外型，採用撞色帆布製作而成，搭配上簡單休閑服飾，可使造型變得更甜美。

Jisoo 愛用的小眾品牌3. AVAM Swing Bag（IG@sooyaaa__）

Jisoo 愛用的小眾品牌4. Misu A Barbe 鉤織手袋

Jisoo相當喜歡使用韓國小眾品牌，這款甜美粉色的鉤織手袋正正是來自韓國品牌Misu A Barbe，品牌產品都是精緻的鉤織品，除了有手袋外，還帽子和衣服供選購。Jisoo的這款鉤織手袋是粉色粗毛線勾織製成，此外她還配上橙色兔仔玩偶，使手袋更加活潑可愛！

Jisoo 愛用的小眾品牌4. Misu A Barbe 鉤織手袋（IG@sooyaaa__）

Jisoo 愛用的小眾品牌5. NIEEH 腋下肩背手袋

提起NIEEH，大眾總會想起品牌是疑似Jennie與她好友創立的，而Jennie也偶爾會揹起此品牌的手袋，Jisoo也不例外。其中以腋下肩背手袋最為受歡迎，它不僅曾經被Jisoo和Jennie揹過，就連鄭秀晶Krystal、穗珍、SOMI等韓星也曾揹過它作為私下穿搭。而Jisoo揹的這款手袋上有以Y2K風格的透明壓克力鏈條作點綴，而手袋是環保皮革製成，款式也很適合日常使用。