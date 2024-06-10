手袋吊飾推薦｜延續Y2K熱潮：大熱Tamagotchi、韓女最愛毛絨公仔

【手袋吊飾｜Y2K】自從Y2K熱潮掀起，由色彩繽紛的穿搭、妝容、手袋等，各女星和潮流達人紛紛換上！早前這股熱潮更燃燒至手袋掛飾上，許多韓星都為手袋掛上可愛的吊飾，使奢華的名牌手袋頓添甜美氣息，發展至今更是不只掛一個。這次為大家精選多款名牌手袋掛飾，款款都精緻又甜美！



手袋吊飾推薦1. LOEWE Capybara charm in felt and calfskin HK$4,150

LOEWE經常與不同藝術家合作推出聯乘系列，這次的Capybara charm，是以可愛的毛氈水豚為造型，再配上環狀小牛皮帶和Anagram骰子。當掛在手袋時，會呈現出垂吊的效果，有著靈動活潑的感覺。

手袋吊飾推薦1. LOEWE Capybara charm in felt and calfskin HK$4,150（LOEWE官網）

手袋吊飾推薦2. Balenciaga LE CITY CHARM HEART IN BLACK/GREEN HK$4,700

風格一向大膽前衛的Balenciaga，亦推出一串富含多種元素的手袋掛飾。這款是以長長的皮革吊帶掛著品牌的Logo、心形鏡子、貓咪吊飾和做舊的鑰匙吊飾，既有實用性又不失Y2K的青春氣質，很適合搭配大容量手袋使用。

手袋吊飾推薦2. Balenciaga LE CITY CHARM HEART IN BLACK/GREEN HK$4,700（Balenciaga官網）

手袋吊飾推薦3. FENDI 鑰匙圈 HK$5,100

喜歡狗狗的女生，不能錯過FENDI的小狗造型鑰匙套。這款是以棕色和菸草色FF提花布料製成，小狗還配有皮革項圈，小吊牌上是FENDI的標誌，充滿著小細節。目前品牌推出了黑色和棕色供選擇，都很百搭的顏色。

手袋吊飾推薦3. FENDI 鑰匙圈 HK$5,100（FENDI官網）

手袋吊飾推薦4. ADER ERROR聯名Bandai推出Tamagotchi電子寵物機

韓國超人氣品牌ADER ERROR，近期與Bandai聯名推出Tamagotchi電子寵物機，一款不僅能玩，還能是手袋最潮的掛飾！這款Tamagotchi電子寵物機是品牌標誌性的藍色搭配白色而成，再以迷你的蛋形呈現，附有的金屬扣可把它掛在手袋上，絕對是Y2K的手袋掛飾！

手袋吊飾推薦4. ADER ERROR聯名Bandai推出Tamagotchi電子寵物機（IG@ader_error）

手袋吊飾推薦5. Mo.Nam.Hee 公仔掛飾

Mo.Nam.Hee的可愛公仔掛飾深受現在韓國女生喜歡，都會將它掛在手袋、手機、鑰匙等物件上，使普通的日常物品變得活潑甜美，看到心情都會變好！而且還可幫公仔換上不同服飾，可因應心情或者物品換上不同顏色的衣服，非常可愛！