名牌皮帶推薦2024｜$2900起入手Gucci、LV、Dior等12大熱門修腰款

名牌皮帶推薦2024｜腰帶為造型添加不少型格感覺，同時可修飾身形，強調腰部曲線，展示更性感魅力。相信大部分人家中，都有各式各樣的腰帶，以下精選12款熱門名牌皮帶，包括Hermès、Gucci及CELINE等，不知大家喜歡哪一款？



名牌皮帶推薦2024｜款式1. Valentino Garavani VLogo 雙面皮革腰帶

購買方法：NET-A-PORTER (HK$4,200)

以經典的VLogo標誌為主，設有黑色和紅色的雙面設計，結合柔滑和挺身質感的皮革，展現出輕奢魅力。皮帶粗幼中等，適合悠閒時穿戴，亦能襯搭隆重服飾，以增添強勢氣場。

名牌皮帶推薦2024｜Valentino Garavani VLogo 雙面皮革腰帶 (NET-A-PORTER官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式2. LOEWE 皮革腰帶

購買方法：NET-A-PORTER (HK$3,100)

款式帶有年輕活力感覺，在茶色皮革的兩邊，縫上醒目的白色車線，並綴以標誌性的Anagram，帶有簡約美學。皮帶屬於幼身款，適合用於連身裙或西裝褲，以強調幼細的女生感覺。

名牌皮帶推薦2024｜LOEWE 皮革腰帶 (NET-A-PORTER官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式3. JACQUEMUS La Ceinture Regalo 帶綴飾皮革腰帶

購買方法：NET-A-PORTER (HK$3,730)

皮帶從現代藝術中汲取靈感，透過光滑的皮革表面，結合帶圓潤感的幾何金屬圖案，展現出靈活的玩味，而且辨識度高。皮帶算是較粗款式，可以強調腰線，予人漏斗身材的感覺。

名牌皮帶推薦2024｜JACQUEMUS La Ceinture Regalo 帶綴飾皮革腰帶 (NET-A-PORTER官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式4. Gucci 皮革腰帶

購買方法：NET-A-PORTER (HK$2,900)

Gucci腰帶的辨識度高，素來都得到不少人喜愛。這款以小巧的GG標誌設計，配搭幼皮革腰帶，締造出溫婉和女性魅力，加上顯眼的白色，可以襯搭深色服飾，以加強線條感覺。

名牌皮帶推薦2024｜Gucci 皮革腰帶 (NET-A-PORTER官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式5. Hermès POP H 15 Bicolore Belt HK$6,700

相信大家對這系列並不陌生，以簡單和圓潤的金屬「H」標誌，作為皮帶扣，散發輕奢魅力的同時，亦具優雅活力的感覺。皮帶設計簡約，適合悠閒造型，特別是帶織紋的冷衫，更顯細緻的魅力。

名牌皮帶推薦2024｜Hermès POP H 15 Bicolore Belt (Hermès官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式6. CELINE Taurillon皮革中型Triomphe腰帶 HK$5,900

皮帶色調較為少見，以帶知性的灰藍色，展現舒適優雅的魅力，加上經典凱旋門標誌，盡顯舒適的簡約美學。皮帶較為易襯，亦設雙圈設計，可打造出不同的造型感覺。

名牌皮帶推薦2024｜CELINE Taurillon皮革中型Triomphe腰帶 (CELINE官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式7. Louis Vuitton LV Gram Vernis15毫米雙面皮帶 HK$3,950

充滿繁複細節的設計，不僅將monogram壓在白色皮革，而且金屬扣以LV Initials、圓花和尖花組合而成，設計帶有柔美和優雅格調，加上兩邊的縫線，圖案豐富得來，不會過於花俏。

名牌皮帶推薦2024｜Louis Vuitton LV Gram Vernis15毫米雙面皮帶 (LV官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式8. Dior C’est Dior腰帶 HK$5,000

較為新款的設計，以風衣米色光滑小牛皮製作，加上亮面金色飾面金屬CD扣環，展現出品牌的甜美和優雅感覺。皮帶粗度偏幼，可襯搭恤衫、皺褶和絲質等帶女性感覺的服飾，以增添知性氣質。

名牌皮帶推薦2024｜Dior C’est Dior腰帶 (Dior官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式9. Bottega Veneta Small Knot Belt HK$4,200

風格簡約的Bottega Veneta，細節位一般是人們喜歡它的點，當中這個金屬結，更是經典設計，看來靈活和優雅。腰帶特別配搭特別的牛油果色，屬於莫蘭迪（Morandi）調，以締造出知性魅力，同時平衡造型的和諧感。

名牌皮帶推薦2024｜Bottega Veneta Small Knot Belt (BV官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式10. YSL Cassandre Belt with Square Buckle in Shiny Box Saint Laurent Leather HK$4,200

以經典優雅風格設計為主，結合白色及帶復古感的金屬色，打造出古典和輕奢魅力，加上品牌的標誌圖案，締造出華麗感覺。腰帶以幼身設計，幫助修飾腰線，打造出更好看的造型線條。

名牌皮帶推薦2024｜YSL Cassandre Belt with Square Buckle in Shiny Box Saint Laurent Leather (YSL官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式11. Burberry Check and Leather TB Belt HK$3,500

運用經典及標誌性的格紋圖案，加上啡調皮革，非常適合時下流行的復古風格，同時不會感沉悶。腰帶亦設金屬標誌扣，為整體造型締造輕奢魅力。

名牌皮帶推薦2024｜Burberry Check and Leather TB Belt (Burberry官網)

名牌皮帶推薦2024｜款式12. Versace Medusa Heritage Barocco Jacquard Belt 4cm HK$4,500

以復古風為主的Versace，腰帶同樣充滿古典魅力，糅合帆布及皮革設計，加上奢華的巴洛克圖案，加上美杜莎浮雕，展現出優雅華麗魅力。金屬扣帶亦古典的角形設計，增添矚目和時尚感覺。