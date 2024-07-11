巴黎奧運2024｜運動員隊服品牌較量！美國最多套、中國注入龍元素

巴黎奧運2024將於今個月26日開幕，屆時雲集各地運動好手，展開一番龍爭虎鬥。作為最時尚的一屆奧運，除了主辦費盡心思，打造出充滿色彩的運動設施，選手們在運動服設計方面亦有較量！以下盤點各地運動選手的服飾贊助品牌，不知大家最喜歡哪一件呢？



巴黎奧運2024｜選手運動服品牌1. 香港 - FILA

香港在上屆創出破紀錄的獎牌數，今次繼續得到FILA贊助，以「Make Performance Beautiful」為設計理念，結合主辦國法國的元素，以充滿活力的象牙色、紅色和海軍藍色，締造出清涼及優雅感覺，內搭短袖圖案糅合本地標誌性的紫荊花與當代塗鴉藝術，締造出當代藝術的活力和表現力。

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌1. 香港 - FILA (品牌提供)

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌2. 法國 - Berluti & Le Coq Sportif x Pigalle

作為今屆東道主的法國，在開幕禮及比賽期間，分別使用兩個品牌的服飾，展現出認真不馬虎的態度。在奧運開幕禮時，將由LVMH集團旗下的Berluti包辦，以法國國旗顏色為主題，於精緻工藝與高機能的西裝領上，注入漸變色澤，看來既艷麗又優雅。而多屆為巴黎代表隊設計制服的運動品牌Le Coq Sportif，今屆亦繼續為運動員提供舒適時尚的比賽服飾。

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巴黎奧運2024｜選手運動服品牌3. 日本 - ASICS & Y-3

素來都會將傳統設計融入運動服的日本，今次都是找來ASICS負責設計，以充滿陽光和醉人感的橙紅作主色調，靈感源自巴黎的日出，傳達出力量與溫暖的訊息，加上幾何線條和圖案，展現出時尚活力感。至於足球隊的服飾，則由「潮流教父」山本耀司率旗下與adidas共同推出的高端運動支線Y-3製作，以紅色或藍色火焰作為主要圖形，傳遞出源源不斷的生命力。

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌4. 南韓 - The North Face

除了娛樂公司HYBE負責生產應援棒，韓國繼續得到The North Face的支持，以高機能性和舒適為重點，為運動員打造既方便又時尚的制服。這次的外套以漸變藍色，展現出優雅和舒適的氛圍。

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌4. 南韓 - The North Face (IG@thenorthface_kr)

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌5. 意大利 - Emporio Armani

跟歷來三屆同樣，意大利隊服由Emporio Armani主導，而Giorgio Armani則負責開幕禮的設計，以展示簡約時尚的魅力。運動服以優雅的Armani Blue為主色，綴以「W Italia」字體圖案，看來充滿時尚感；Polo恤的衣領內，亦印有義大利國歌《馬梅利之歌》的歌詞，充滿心思。

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌5. 意大利 - Emporio Armani (IG@emporioarmani)

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌6. 美國 - Ralph Lauren & NIKE & J.Lindeberg

第9次為美國設計奧運隊服的Ralph Lauren，今次的開幕式隊服，將學園風糅合悠閒風格，以西裝外套搭襯牛仔褲，加上紅白邊和徽章，展現出高雅和活力時尚。此外，高爾夫球隊服由J.Lindeberg設計；足球、滑板、田徑和藍球選手的日常服，則由NIKE負責。

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌7. 英國 - Ben Sherman

英國隊服同樣簡約，由當地時尚品牌Ben Sherman操刀，外套以白色搭藍袖為主，袖口位置則加上紅白間，締造出高雅感覺。最新的Polo恤衫，則以紅及藍色，整齊地印上半個「米字國旗」的圖案，加上白色作底，帶有國家元素的同時，展現出簡約時尚魅力。

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌7. 英國 - Ben Sherman (IG@benshermanofficial)

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌8. 中國 - 安踏

中國運動員的領獎服由安踏設計，並邀得張藝謀擔任創意顧問。隊服採用經典中式版型，以及留白作主色調，同時將「龍鱗」、「龍鬚」等元素，與壓花紋路、拼接、刺繡等工藝糅合，向世界傳達中國傳統文化底蘊。領獎服亦以環保再生纖維打造而成，與巴黎奧運的環保理念一致。

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌8. 中國 - 安踏 (官網)

巴黎奧運2024｜選手運動服品牌9. 加拿大 - Lululemon

加拿大隊服今次再由Lululemon負責設計，以紅白色調結合紮染和顆粒元素，帶有時尚的Y3K魅力，而仔細留意圖案的話，更可發現加拿大的歷史及生物特色圖案，非常細緻。