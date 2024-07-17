人生第一枚名錶該怎麼選？5時尚推薦：Suzy戴這款任何場合都適合

【手錶｜腕錶】剛入職場或是工作數年的女生，假如正在想犒賞一下自己或是想添置一樣實用的穿搭單品，名錶是不錯的選擇。當手腕戴上體面又富質感的腕錶，能給予別人一種沉穩又專業的形象，還能提升個人時尚度，這次《01女生》為大家精選了多款時尚精緻、適合女生配戴的腕錶，價格又是首次入手也能接受的。



Tissot天梭 Bellissima 小美人系列臻鑽款手錶 HK$11,450

瑞士天梭所推出的BELLISSIMA SMALL LADY 系列臻鑽款手錶﹐錶盤直徑為29mm，圓潤光滑，周圍環繞著閃耀的鑽石，如珠寶般璀璨華。而腕錶的設計靈感來自羅馬建築的浮雕風格，以繁複工藝呈現，盡顯匠心。而系列更是在傳遞品牌女性的態度-獨立、自信、謙遜、美麗，正是代表世代盛傳的珍貴愛意。

LONGINES Conquest 康卡斯系列腕錶

LONGINES的Conquest 康卡斯系列腕錶提供多種顏色、材質和尺寸選擇，其中三針版本的錶身尺寸分為30毫米、34毫米和38毫米，而計時碼錶版本的尺寸則為42毫米，大家可因應需求選擇。腕錶採用不銹鋼或雙材質外殼，表面以磨砂和拋光交替處理，防水深度達10巴（100米），底部配有透明螺旋式底蓋。

以錶款為34毫米的三針版本為例，品牌共推出了薄荷綠、櫻花粉紅或雲朵藍色的錶盤，色彩柔和優雅，無論是白天還是晚上，穿著運動鞋抑或高跟鞋，在不同場合之中此腕錶均能完美匹配。

LONGINES優雅形象大使Suzy演繹Conquest 康卡斯系列腕錶（品牌提供）

Cartier BAIGNOIRE 腕錶 HK$90,000

卡地亞Baignoire系列腕錶擁有流轉於典雅之間的優美曲線，錶殼採用黃金製成輕盈貼合手腕，配上黃金珠粒裝飾錶冠，並鑲嵌1顆凸圓形藍寶石，整體彷如一顆迷你珠寶。而錶盤是以銀色呈現，配上藍鋼劍形指針及藍寶石水晶鏡面，錶帶則是灰褐色鱷魚皮，處處都散發出精緻細膩的品味。

Cartier BAIGNOIRE 腕錶 HK$90,000（圖片來源：Cartier官網）

ROLEX Datejust 36腕錶 HK$152,600

ROLEX的Datejust 36腕錶，不僅備受男士們喜愛，女生們戴上同樣充滿幹練的感覺。其中這款採用白色黃金及蠔式鋼款，搭配鑲鑽粉紅色錶面及蠔式（Oyster）錶帶，錶面設有鑲24顆鑽石的18K金羅馬數字VI及IX，華麗又高雅。此外，Datejust 36腕錶更採用了鑲鑽外圈設計，工匠以極其精準的技藝為寶石進行鑲嵌，為每位佩戴者的手腕帶來璀璨耀目的點綴。

ROLEX Datejust 36腕錶 HK$152,600（圖片來源：ROLEX官網）

OMEGA X SWATCH 聯乘系列Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH - DESERT HK$2,100

OMEGA X SWATCH 聯乘推出的Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH - DESERT，靈感來自在太空中觀看到的沙漠，其錶殼和指針均採用了沙棕色設計，而錶盤和錶帶則選用灰褐色，顏色百搭。手錶的在錶盤和錶冠上均飾以OMEGA X SWATCH 標誌，而指針和時標經A級 Super-LumiNova®夜光塗層處理，在黑暗中散發出完美光芒。