灰色名牌手袋｜比經典色更具包容度！5不容錯過：CELINE、LOEWE

灰色手袋｜在選購名牌手袋時，除了會注意保值程度、款式和實用度外，手袋的顏色都是許多女生著重考慮的，其中以該品牌的經典色、百搭的黑色、白色或是限量色最為多人選擇，但其實灰色也是一個極具包容度的顏色。低調內斂的灰色，有著溫柔、平和舒適的氣息，不論是搭配裙裝、正裝還是裇衫牛仔褲，都能有不同的感覺，這次《01女生》為大家集合了多款灰色名牌手袋，都是各品牌很值得入手的款式。



灰色手袋推薦1. Dior 迷你 Lady Dior 手袋 HK$42,500

Lady Dior手袋一直是Dior的經典且人氣款式，設計不僅精緻更是歷久彌新。手袋象徵著品牌對高貴典雅及美麗的演繹，選用了蛋白石灰色珠光羊皮製作，配以 Cannage 藤格紋圖案縫線，以及垂吊著淡金色飾面金屬 D.I.O.R.吊飾，散發著優雅知性氣息。此外備有可拆卸的鏈式肩帶，可手提或斜孭，能展現出不同的亮麗風格。

灰色手袋推薦1. Dior 迷你 Lady Dior 手袋 HK$42,500

灰色手袋推薦2. LOEWE Mini Pebble Bucket bag in soft grained calfskin HK$18,450

LOEWE早前推出的Pebble Bucket bag，深受女星們和時尚達人愛戴！這款水桶袋擁有簡約俐落的外型，手袋底部設計成方形，搭配上水桶狀的袋身，為原本就是實用型的手袋再大大提升了收納容量。這款水桶袋採用了珍珠灰色柔軟粒面小牛皮製作而成，顏色極具氣質，很適合上班族女生使用。

灰色手袋推薦2. LOEWE Mini Pebble Bucket bag in soft grained calfskin HK$18,450

灰色手袋推薦3. CELINE 亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$29,500

CELINE TEEN TRIOMPHE手袋一直是品牌經典且長期熱賣的款式，手袋選用了耐用的亮面小牛皮，以翻蓋開合作設計，金屬手袋開關扣是品牌經典TRIOMPHE標誌，加上獨特又柔和的淺石灰色，讓人愛不釋手！

灰色手袋推薦3. CELINE 亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$29,500

灰色手袋推薦4. Chloe SMALL BRACELET HOBO BAG IN GRAINED LEATHER HK$ 19,900

Chloe的這款小號 Bracelet HOBO手袋，靈感源自 Maison's Archives，手鐲手柄和末端堆疊的雙色環提升了柔軟的圓形造型，款式與眾不同，相當亮眼！手袋採用亮面粒面小牛皮製成，配上柔和的灰色，可為整體造型增加特色。

灰色手袋推薦4. Chloe SMALL BRACELET HOBO BAG IN GRAINED LEATHER HK$ 19,900

灰色手袋推薦4. Chloe SMALL BRACELET HOBO BAG IN GRAINED LEATHER HK$ 19,900

灰色手袋推薦5. ANTEPRIMA FLUIDO WIREBAG HKD3,995

ANTEPRIMA FLUIDO WIREBAG是一款非常獨特的手袋，它擁有一種非結構化的形態，開口位巧妙地設於於袋側，並讓手袋有著自然的懸垂感，充滿慵懶又精緻的感覺。手袋以橫形呈現，有足夠的空間放下日常出門物品，此外選用了2毫米的Wire達至輕盈的特性，不論是日常外出還是想放入行李箱旅行時使用都很適合！