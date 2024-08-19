從少女名媛風展甜美個性！Jisoo最新造型大解構｜星級穿搭研究所

Jisoo造型穿搭2024｜韓國女團BLACKPINK成員Jisoo每次出席活動，都會吸引大批人圍觀，而她身上的甜美公主穿搭，總會掀起一股搶購熱潮，更是各大品牌的寵兒。以下持續更新Jisoo的活動造型，到底她是如何透過穿搭技巧，配合溫文乖巧的個性，塑造出優雅年輕的名媛風格？



韓國時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「星級穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

「女星穿搭研究所」—— Jisoo篇 (IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭2024｜Blokecore

要營造年輕活力氛圍，必要知道時下的流行趨勢，再加入個性風格單品。Jisoo在最新的帖文中，便分享與好友兼Red Velvet成員瑟琪（Seulgi）的行山照片。當中白色長袖衫採用通風的球衣設計，配搭不少時尚潮人大讚顯小臉的Emis白帽，展現出清純的blokecore魅力。

Jisoo在最新的帖文中，展示時下流行的Blokecore時尚。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭2024｜針織外套

論Jisoo近期最愛的造型單品，必有針織外套，無論在行山或周年慶時，都有作此打扮，不僅締造優雅性感，亦可只扣上面鈕扣，並露出小蠻腰，展示年輕活力。在慶祝BLACKPINK出道8周年的簽售會中，她便穿美國小眾品牌Reformation的嬰兒藍色碎花裙，襯搭Simone Rocha的針織外套，以閃石圖案打造華麗感，再加上Cartier戒指和手錶，展現出奢華知性的氛圍。

在慶祝BLACKPINK出道8周年的簽售會中，Jisoo穿美國小眾品牌Reformation的嬰兒藍色碎花裙，襯搭Simone Rocha的針織外套。(IG@sooyaaa__)

在穿針織外套時，可像Jisoo般，只扣上面鈕扣，並露出小蠻腰，展示年輕活力。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭2024｜悠閒造型+個性手袋

相較千禧年代追捧的緊身褲，現時傾向鬆身和舒適風格。Jisoo近日於韓國出席電影《Victory》首映，以支持女主角兼好友惠利的演出。她當日穿上黑色背心上衣，並同樣解開下方鈕扣，露出健康的腰線，再搭Dior牛仔闊褲，以及全新Miss Dior翻蓋手袋，透過特大的Miss Dior標誌，宣告自己的風格取向。

Jisoo近日於韓國出席電影《Victory》首映，穿上黑色背心上衣，搭Dior牛仔闊褲及全新Miss Dior翻蓋手袋。(Dior提供)

Jisoo造型穿搭2024｜摺腳褲

Jisoo近期喜愛的造型單品，還有摺腳褲！以闊身的摺腳，減少沉悶感，而暗花圖案還可締造個性。在巴黎奧運開始前，她曾走訪法國著名景點艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower，又名巴黎鐵塔），以針織上衣襯搭闊身牛仔褲，打造出悠閒的度假魅力，加上可愛的Dior Groove手袋，盡顯甜美浪漫的氛圍。

在巴黎奧運開始前，Jisoo走訪法國著名景點艾菲爾鐵塔。(IG@sooyaaa__)

Jisoo近期喜愛的造型單品，還有摺腳褲！(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭2024｜莊重場合的選擇

在莊重的場合和活動中，Jisoo則選擇公主風造型，如在出席早前新加坡的Cartier活動時，穿意大利品牌GCDS 2024春夏季系列禮裙，以帶波浪輪廓線條，展現出獨特的活力氣息，而平口設計可打造適度的性感，配合帶空氣感的公主頭髮型，並綴以Cartier華麗的鑽飾，一貫以往甜美迷人的感覺。

在莊重的場合和活動中，Jisoo則選擇公主風造型。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭2024｜卡通圖案Tee

眾所周知Jisoo最喜愛的卡通人物，便是英國小女孩Hello Kitty，不時在她的穿搭中，也可見Kitty的身影。她早前於限時動態分享日常造型時，便以韓國潮牌Ordinary Holiday的紫色Hello Kitty圖案Tee，襯搭Alo Yoga黑色闊褲及TAW&TOE人字拖，締造簡單的時尚，同時透過造型傳遞自己的喜好。

眾所周知Jisoo最喜愛的卡通人物，便是英國小女孩Hello Kitty，並愛透過造型傳遞自己的喜好。`(IG Story@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭2024｜運動風格

喜歡舒適造型的Jisoo，當然會選擇時尚的運動風格。作為Alo Yoga的品牌大使，她穿品牌的工裝褲和黑色外套，締造出帶輕微粗獷感的街頭氛圍。她亦襯搭AVAM HOME的Tee，以白邊領口和文字打造出個性，同時減低沉悶感覺，加上流行的LEMAIRE牛角袋，展現出中性型格。

喜歡舒適造型的Jisoo，當然會選擇時尚的運動風格。(IG@sooyaaa__)

Jisoo造型穿搭2024｜顯神秘型格的單品

不少藝人的日常造型，都會以低調為主。因此Jisoo間中都會以全黑造型出門，如喇叭褲、波鞋、貨車帽和黑框眼鏡等，而為增添神秘和型格的時尚氛圍，她亦選擇神秘家族生意Chrome Hearts的外套，打造出潮人的魅力。

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