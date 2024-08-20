黑色手袋推薦｜5大返工展成熟穩重感：CELINE、Fendi適合不同場合

黑色手袋可說是每位女生衣櫃中必備的款式，顏色既有成熟穩重感，亦是在色彩中最百搭。許多品牌在每季新品中都會推出黑色款手袋，這次《01女生》為大家集合了2024最不能錯過的款式，包搭Saint Laurent、CELINE、FENEI等，讓大家在入手可以作參考！



黑色手袋推薦1. Saint Laurent PARIS VII pochon in lambskin HK$20,200

Saint Laurent所推出的PARIS VII系列手袋，採用柔軟的小羊皮製作而成，手袋束帶飾有標誌性的CASSANDRE吊飾，內襯帶有同色系麂皮。這款手袋容量可觀實用，設計相當特別，是以34.5cm的可調節的登山扣帶作肩帶，可隨時變成肩背或手提，不管是哪個角度都有著隨性慵懶感。

黑色手袋推薦1. Saint Laurent PARIS VII pochon in lambskin HK$20,200（圖片來源：Saint Laurent）

黑色手袋推薦2. CELINE TEEN NINO BAG IN PATENT CALFSKIN HK$25,500

CELINE所推出的TEEN NINO BAG，是一款很適合上班或約會時使用的手袋。手袋是以品牌常採用的方正輪廓呈現，但亦是相當實用和易搭配的款式，而這款手袋最具魅力之處是增添了頂部手柄，為手袋變得更優雅。此外手袋以TRIOMPHE金屬作開關，內裡備有2個主要隔層、2個扁平內袋和1個拉鍊內袋，輕易收納每日外出必備小物。

黑色手袋推薦2. CELINE TEEN NINO BAG IN PATENT CALFSKIN HK$25,500（圖片來源：CELINE）

黑色手袋推薦3. Gucci GG MARMONT小型肩揹袋 HK$18,000

Gucci為迎接初秋的到來，特別為GG Marmont系列作品換上精緻的皮革和深暗配色，這款小型肩揹袋採用絎縫V形圖案漆皮製作，以黑色配色突顯其當代風格廓形，並綴有淺金色配件，別具型格魅力。手袋正面飾有品牌標誌性的雙G LOGO，以拉鏈開合，配有一氣金屬連皮革的肩帶。

黑色手袋推薦3. Gucci GG MARMONT小型肩揹袋 HK$18,000（圖片來源：Gucci）

黑色手袋推薦4. Balenciaga WOMEN'S BEL AIR MEDIUM CARRY ALL BAG IN BLACK HK$39,900

大容量手袋的回歸，這季最矚目的不得不提Balenciaga的Bel Air手袋。手袋採用光滑小牛皮製作而成，正面有有著多個口袋，配上舊銀色五金配件，展現著復古與科技感的融合。這款配上細長的手柄，和帶有兩個開口環的可拆卸皮革鑰匙圈。在手提或單肩揹時，有著率性的氣圍。

黑色手袋推薦4. Balenciaga WOMEN'S BEL AIR MEDIUM CARRY ALL BAG IN BLACK HK$39,900（圖片來源：Balenciaga）

黑色手袋推薦5. Fendi Roma Leather Fendi Melon Small HK$12,200

FENDI的MELON Bag如名字般，是以切開的蜜瓜為廓形，有著俐落的線條，內容量亦是相當足夠，可收納每日外出必備物品。手袋的邊角和拉鍊開合處飾有FF金屬五金，背帶更飾有FENDI標誌，而背帶是可以調節長度變成手提或斜揹，可配合不同造型。