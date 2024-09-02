維密大秀復辦！Gigi Hadid、Tyra Banks亮相預告　有望戴翅膀行秀

維密大秀｜在少女們心中的夢幻內衣品牌Victoria’s Secret，終於要回歸時尚大秀！「維密大秀」無論是維密天使或當季服飾，都得到年輕人力捧，但伴隨多年的爭議，加上公司對外宣稱改革品牌的市場營銷，這閃耀舞台在2019年一度中止。直至半個年代後，現時終宣布復辦，將在10月15日展示，並邀得過往多位知名定的維密天使行秀，令人期待。



Rihanna、Taylor Swift也曾行維密大秀！

維密大秀是不少人的童年回憶，由1995年開始首辦，透過健康性感的穿著，以及華麗搭建的舞台，展現出奢華和夢幻的魅力，吸引少女沉醉在這迷人的氛圍中。除了維密天使，大秀亦會邀請知名歌手和名模行秀，如在2014年，Taylor Swift便與好友Karlie Kloss攜手登場，展現出超強氣勢，而樂壇天后Rihanna、Ariana Grande，以及剛成新手爸爸的Justin Bieber，也曾以模特兒及歌手的身份登場表演。

在2014年，Taylor Swift便與好友Karlie Kloss攜手登場。(Geety Images)

Ariana Grande也曾以模特兒及歌手的身份登場表演。(Getty Images)

維密大秀一度停辦

不過在2019年，母公司L Brands突然宣布停辦，副執行長Stuart B. Burgdoerfer解釋，需重新探品牌的定位和行銷模式。而當年的Victoria’s Secret業績亦一直下滑，更因負責挑選模特兒的營銷執行長Ed Razek爆出歧視風波，使2018年的收視滑落新低，高製作大秀僅得327萬個觀看，較高峰時期的1,030萬為少之有少，同時加快品牌的商業危機。

維密大秀虧損改善

經過5年重整，Victoria’s Secret於29日公布2024年第二季度業績，雖然總營銷稍較去年跌1%，但在營運及總收入方面，都錄得超出預期的增長，意味著虧損得以改善。

維密大秀曾在2019年一度停辦。(Getty Images)

維密大秀復辦預告公開

其實稍早於5月時，Victoria’s Secret亦有在社交媒體，發布大秀復辦的消息。而隨業績公布後，品牌更公開首個預告，可見Gigi Hadid穿著閃耀迷人，並走到酒店櫃枱前，接過傳奇名模Tyra banks派發的邀請函，令人期待兩人將在大秀上出現。

維密大秀將維持戴翅膀傳統！

此外，路透社早前表示，活動將繼續展現標誌性的魅力、時尚和翅膀等，而品牌亦在近日的新香水形象照企劃中，加入翅膀元素，並指「令人有著翅膀回到今個秋季時裝舞台上的著迷想法」，暗示維密天使屆時或都會繼續戴翅膀行秀的傳統！