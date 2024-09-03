返工手袋推薦｜YSL新款JAMIE 4.3：優型俐落、暗藏不少小細節

返工手袋推薦｜大容量手袋的熱潮是勢不可擋，尤其近年Saint Laurent所推出的手袋更是集時尚和實用性，成為許多女生在選擇可日常和上班使用的手袋時首選品牌，像是LE 5 À 7 SUPPLE SMALL、ICARE MAXI SHOPPING BAG、LE 5 À 7 BEA等，近日又有新手袋上架。這次的手袋同樣擁有俐落的設計，一起來看看吧。



Saint Laurent早前推出的JAMIE 4.3 POCHON小羊皮手袋（IG@ysl）

Saint Laurent早前推出的JAMIE 4.3 POCHON小羊皮手袋，是以經典款JAMIE 4.3手袋推出全新尺寸版本，以及在原有設計上進行修改，讓手袋更加具魅力。品牌將AMIE 4.3手袋原有廓形拉長及收窄，搭配上雙肩袋的鍊條，推出了新款的JAMIE 4.3 POCHON，此外當中還暗藏不少小細節。

Saint Laurent JAMIE 4.3 POCHON小羊皮手袋 HK$23,900（圖片來源：Saint Laurent官網）

JAMIE 4.3 POCHON小羊皮手袋，是採用柔軟的Nappa小羊皮皮革製作而成，飾以CARRÉ RIVE GAUCHE明線以及經典金色YSL標誌，時尚又優雅。手袋還附有一個可拆式拉鍊小袋，除了收納日常小物讓手袋保持整齊，亦可單獨使用，實現一袋兩用。

手袋鏈帶雖是固定長度，但配有索繩鏈條，可依個人喜好或不同的風格選擇攜帶方式，整體充滿超強鬆弛感。

Saint Laurent JAMIE 4.3 POCHON小羊皮手袋 HK$23,900（圖片來源：Saint Laurent官網）

手袋除了正面讓人愛不釋手外，側面同樣擁有薄身俐落的線條，當上班族女生揹上身簡直是氣場全開。手袋容量是不容置疑，尺寸為38X33X2cm，不論是文件、IPad還是化妝袋，都能一一收進其中，很適合上班和日常外出需要帶不少物品的女生。

（圖片來源：Saint Laurent官網）

JAMIE 4.3 POCHON的隨性俐落設計，使它能與不同風格的造型作配搭，加上其實用容量，能完美適配日常、上班或旅行時使用。假如正在尋找時尚手袋，不妨考慮Saint Laurent JAMIE 4.3 POCHON小羊皮手袋。