返工卡片套推薦2024｜輕巧易攜之選！$2600起Gucci、CHANEL實用款

返工卡片套推薦2024｜返工帶備的物品，一般以精簡和整齊為主，因此卡片套（card holder）是個不錯之選，既能收納職員證、卡片、信用卡和散紙等，而且體積較小，攜帶時非常方便。以下整理6款時尚實的返工卡片套，大家不妨參考一下。



返工卡片套推薦2024｜款式1. LOEWE Knot Leather Cardholder

購買方法：NET-A-PORTER (HK$3,700)

以泥黃色襯搭酒紅色，透過對比的大地色調，呈現出活力玩味，非常適合時下流行的廢土風格。而扣帶上的繩結，亦沿用品牌標誌性的設計，締造出quiet luxury感覺。卡片套設有拉鏈位，背後亦能擺放4張卡，收納度不錯。

返工卡片套推薦2024｜LOEWE Knot Leather Cardholder (NET-A-PORTER)

返工卡片套推薦2024｜款式2. Bottega Veneta Cassette Intrecciato Leather Cardholder

購買方法：NET-A-PORTER (HK$4,500)

以經典格紋編織為設計，加上偏長外形，展現出優雅和時尚感覺，而且拉鏈位可擺放較多物品和紙鈔。卡片套特別以黑色搭金色配件，展現出高雅瑰麗的氛圍。

返工卡片套推薦2024｜Bottega Veneta Cassette Intrecciato Leather Cardholder (NET-A-PORTER)

返工卡片套推薦2024｜款式3. Gucci Embellished textured-leather cardholder

購買方法：NET-A-PORTER (HK$2,600)

款式較為簡單和經典，以復古的品牌字體，展現出招牌的典雅美學。卡片套設有5個卡位，十分實用，加上價錢親民，是簡單出門的必備單品之一。

返工卡片套推薦2024｜Gucci Embellished textured-leather cardholder (NET-A-PORTER)

返工卡片套推薦2024｜款式4. Saint Laurent Cassandre Matelassé Leather Cardholder

購買方法：NET-A-PORTER (HK$2,850)

設有4個卡位，可以擺放簡單卡片、紙幣和八達通等，並以經典的Matelassé設計，打造出立體V字圖案，看來充滿時尚特色，更綴以品牌金屬標誌，散發高雅氣息。

返工卡片套推薦2024｜Saint Laurent Cassandre Matelassé Leather Cardholder (NET-A-PORTER)

返工卡片套推薦2024｜款式5. Dior Saddle Bloom 卡片套 HK$3,950

品牌的馬鞍手袋素來深受女生們歡迎，而卡片套亦沿用這個D形馬蹬外形，加上灰色經典Oblique緹花圖案，正中少女們的心意。卡片套採用翻覆設計，裡面設有風琴式隔層，亦備兩個卡位，方便整理隨身物。

返工卡片套推薦2024｜Dior Saddle Bloom 卡片套 (Dior官網)

返工卡片套推薦2024｜款式6. CHANEL 拉鏈零錢銀包 HK$6,800

以精緻可愛的方胖外形，加上淡奶茶色調，展現出清甜和俏皮魅力。經典菱格紋縫紉設計，帶有輕奢和復古感覺。卡片套設有拉鏈位，可擺放硬幣、卡片和簡單小物，背後亦有4個卡位，收納度較高。