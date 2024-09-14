2024紐約時裝周精華焦點：流浪狗有份行騷、Coach小熊抱枕手袋

紐約時裝周早前（9月6至11日）舉行，多個品牌發布2025春夏系列新裝，簡直目不暇給。除了展示時裝，品牌亦會注入噱頭，引起更多關注，部分還會帶出令人深思的議題。以下整理及回顧紐約時裝周的話題焦點！



2024紐約時裝周話題焦點1. 流浪狗有份行騷！

在展現時尚同時，也可表達對動物之情。時裝設計師Rachel Antonoff與珠寶品牌Susan Alexandra攜手，舉辦以「Best in Show」為題的時裝秀，並邀請家人領著流浪狗登台，希望透過展覽，為無家可歸的狗狗，找到個溫暖的家。時裝秀以繽紛和復古為主，而狗狗們亦穿上可愛的衣服，看來相當乖巧。

2024紐約時裝周話題焦點1. 流浪狗有份行騷！(IG@rachelantonoff)

2024紐約時裝周話題焦點2. 色彩童趣 x 復古時代

當Coach的時裝秀完結後，充滿童趣的恐龍和小熊抱枕，旋即引起話題。展場於高線公園舉辦，特別將「古董服飾」重獲新生，以結合現代感的設計，帶出「re-loving」的概念。同時亦在創意總監Stuart Vevers設計的Shape手袋中，加入60年代時期Bonnie Cashin首代為品牌設計的Coach Frame金屬元素，打造屬於年輕一代的個性魅力。

2024紐約時裝周話題焦點2. 色彩童趣 x 復古時代 (Coach提供)

2024紐約時裝周話題焦點3. 懷舊紙飛機

由已故LV男裝創意總監Virgil Abloh所創立的Off-White，今次首度於紐約舉辦時裝秀，以實現他曾夢想的「紐約夢」。整場以紙飛機貫穿表演，包括紙飛機手袋、頸鏈及耳環等，為造型帶來幾分未來及科幻感。

2024紐約時裝周話題焦點3. 懷舊紙飛機 (IG@off____white)

2024紐約時裝周話題焦點4. TWICE成員多賢擔任模特兒

不少品牌都會邀請明星行騷，今次Michael Kors便找來全球品牌大使多賢，帶給眾人驚喜。這個系列特別強調精細工藝，以蕾絲、編織和流蘇等，向合作長達35年的意大利工匠致敬。

2024紐約時裝周話題焦點4. TWICE成員多賢擔任模特兒 (Michael Kors提供)

2024紐約時裝周話題焦點5. Jisoo都參與的度假旅程

Tommy Hilfiger時裝秀移師到海上舉行，特別租來退役渡輪，並透過美式學院及海軍元素，演繹出品牌一貫的風格。除了舒適度假氛圍，睽違6年再現見紐約時裝周的Jisoo亦有份參與觀看，同場還有Stray Kids成員Felix，便場面更為矚目。

2024紐約時裝周話題焦點6. 將舞台變成大型泳池

炎炎夏日最想躲進泳池內涼個痛快，Tory Burch特意將秀埸裝潢成泳池，以仿真綠色方磚壁紙，展現出清涼感覺。整個時裝秀以運動為靈感，透過寬鬆設計及彈性布料，展現出時尚和實用性。而(G)I-DLE成員宋雨琦亦有現身觀看。

2024紐約時裝周話題焦點6. 將舞台變成大型泳池 (IG@toryburch)

2024紐約時裝周話題焦點7. 重量級明星撐場

另一個眾星雲集的時裝秀，便是在紐約時裝周前展示的Ralph Lauren2025春季系列，選址漢普頓區（Hamptons）的Khalily馬廄舉辦。Ralph Lauren先生曾指這地方為其靈感之源，是其永遠的家和避風港，「它的質樸與優雅吸引著無數藝術家。」正因如此，不少名人都有到場，包括劉詩詩、Krystal和aespa成員Winter等，本地型男馮德倫及吳彥祖更罕有同場，意外成為話題。

2024紐約時裝周話題焦點7. 重量級明星撐場，本地型男馮德倫及吳彥祖罕有同場，意外成為話題。(IG@stephenfungible)

aespa成員Winter有份出席。(IG@ralphlauren)

2024紐約時裝周話題焦點8. 場外為模特兒發聲

在華麗的時裝秀場外，模特兒背後的辛酸亦備受重視。在紐約時裝周的第五天，部分模特兒選擇不走上時裝天橋，轉至曼哈頓大街上，向紐約官員Kathy Hochul提交逾百封請願信，希望儘快簽訂《時尚行業人員法案》（Fashion Workers Act）。經過冗長的程序上瓶頸，這法案於今年7月在紐約州立法機構通過，但因Hochul遲遲未簽署，使法案尚未受法律約束，換言之在這季時裝周中，模特兒仍未得到「基本保障」，因此想藉信件促請對方加快落實，「每天還未簽署，便有更多模特兒遭到虐待、剝削和人口販賣。」