返工首飾推薦｜$2500起Hermès、Valentino等款式！低調地展現個性

返工首飾推薦｜面對日常工作壓力，筆者都會精心打扮，穿好看的衣服，也會挑選不同飾品，以在打字或雙手活動時，也可以隨時看到漂亮和精緻的配搭。上班飾品不宜隆重，而且近期流行精簡和疊戴，以下精選6款適合日常的返工首飾，包括Hermès、CHANEL和金飾等，容易襯搭之餘，亦能展現個性時尚。



返工首飾推薦1. Hermès Medor Ear Cuff, Small Model HK$2,500

隨著時尚變回實用主義，不少人都傾向多用途及層次配搭，因此耳骨夾愈受歡迎，可以營造多種配搭。Hermès耳骨夾加入窩釘元素，能夠提升整體的立體感，看來別具個性，再襯搭不同的耳骨夾，可帶來不同的感覺。

返工首飾推薦1. Hermès Medor Ear Cuff, Small Model (Hermès官網)

返工首飾推薦2. CHANEL Long Necklace HK$8,700

低調而精緻的頸鏈款式，以多個小型的經典雙C標誌，組成一條長鏈，締造典雅美學。頸鏈長及胸口位置，加上幼身設計，可以襯搭較短身的款式打造層次，而且視覺上可以拉長上半身，展現出倒三角的身形。

返工首飾推薦2. CHANEL Long Necklace (CHANEL官網)

返工首飾推薦3. Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra Bracelet HK$11,200

配戴同時還具幸運的意味。手鏈以四葉草圖案為主，加上精細工藝及展現天然亮澤的貝母，締造出經典優雅魅力，日常也能穿戴。款式得到不少名人喜愛，上屆香港小姐冠軍莊子璇，以及多位奧運健兒也都擁有一條。

返工首飾推薦3. Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra Bracelet (VCA官網)

返工首飾推薦4. EMPHASIS Timeless 「恆」18K白黑分色黃金藍寶石戒指 HK$5,000

隨著金價一直上升，金飾不但可為造型作點綴，而且非常保值。戒指以藍寶及白鑽整齊排列，簡約易搭，可以襯搭其他戒指作疊戴，也是近年流行的做法。重點在於戒指側的六角形切割，讓指環輪廓更生動和立體，亦有寓意幸運的意思。

返工首飾推薦4. EMPHASIS Timeless 「恆」18K白黑分色黃金藍寶石戒指 (EMPHASIS官網)

返工首飾推薦5. 周大福 小點滴 18K/750玫瑰色黃金鑲天然鑽石頸鏈 HK$3,300

以幾何圖案拼成的心形圖案，加上不對稱地鑲嵌各種大小的鑽石，打造出對比層次，看來更為獨特和時尚。頸鏈搭襯玫瑰金色，讓膚色更顯白，而且散發知性優雅的氣質。

返工首飾推薦5. 周大福 小點滴 18K/750玫瑰色黃金鑲天然鑽石頸鏈 (周大福官網)

返工首飾推薦6. Valentino VLOGO Signature Metal and Swarovski Crystal Earrings HK$4,800

對不少女生而言，Valentino是入門飾品之選，不僅帶有女性的高雅氣質，而且價錢較為親民易入手。這款以施華洛世奇水晶拼成圈形，配搭VLOGO標誌，展現出典雅的巴洛克風格，散發出輕奢和高雅的氣場。