名牌大袋推薦2024｜ROSÉ、金妍兒都追捧！5大YSL、LV等實用奢華款

名牌大袋推薦2024｜大袋漸趨流行，從時裝周中不只見小廢包，手袋大小開始漸漸放大，重新興起大袋的熱潮。早年不少人將手袋視為裝飾點綴，不過現時較多人重視其實用性，因此大袋變得受歡迎，就連BLACKPINK成員ROSÉ、金妍兒和Hailey Bieber等，都是忠實擁躉。以下推薦5個實用、帶奢華感的大袋款式，不知大家喜歡哪個呢？



名牌大袋推薦1. Saint Laurent LE 5 À 7粒面皮革柔軟大型手袋 HK$24,500

近日大袋重捲熱潮，ROSÉ可說是帶頭者之一，從其日常穿搭中，不時可見大袋的蹤影。就如這款YSL大袋，設計簡約舒適、質感柔軟，加上略帶弧線的剪影，展現出優雅氛圍。手袋綴以金屬扣子，締造出quiet luxury的魅力。

名牌大袋推薦2024｜BLACKPINK成員ROSÉ都是大袋的忠實擁躉。(IG@roses_are_rosie)

名牌大袋推薦2024｜Saint Laurent LE 5 À 7粒面皮革柔軟大型手袋 (YSL官網)

名牌大袋推薦2. Louis Vuitton Neverfull Inside Out MM HK$24,100

有時手袋使用太多，或會產生沉悶感。而LV的這款手袋，便採用雙面設計，只要翻覆手袋就能展現另一款圖案，予人不同的感覺。袋內亦設有小袋設計，可以拿出扣在袋外，締造多樣風格。

名牌大袋推薦2024｜手袋可以反面兩用。(LV官網)

名牌大袋推薦2024｜Louis Vuitton Neverfull Inside Out MM (LV官網)

名牌大袋推薦3. Dior 中碼 Dior Book Tote HK$28,000

提到Dior大袋的話，都會聯想到Book Tote，而且每隔一段時間，都會轉成不同的絢麗主題圖案。適逢聖誕，Book Tote亦換上充滿浪漫節日的感覺，由Pietro Ruffo設計出金色調的「Dior Around the World」主題圖案刺繡，上面綴有花卉圖案的幸運星及瑪麗女王（Marie Stuart）的語錄，以歌頌蘇格蘭傳統。

名牌大袋推薦2024｜Dior 中碼 Dior Book Tote (Dior官網)

名牌大袋推薦4. GUCCI B中型肩揹袋 HK$33,000

靈感取自品牌於50年代的典藏風格，採用柔軟粒面皮革製作，加上堅挺的輪廓，讓袋身呈自然的垂墜曲線。手袋使用標誌性的Rosso Ancora色調，設有Gucci壓印手稿標誌，展現出低調的輕奢魅力。

名牌大袋推薦2024｜GUCCI B中型肩揹袋 (GUCCI官網)

名牌大袋推薦5. Loro Piana Bale Large手袋 HK$33,600

以精湛工藝和素材見稱的Loro Piana，其Bale手袋亦非常受歡迎。採用無縫和獨特的輕盈設計，加上柔軟的小牛皮，締造出舒適悠閒感覺。而溫和的莫蘭迪色調，更能強調品牌的quiet luxury風格。