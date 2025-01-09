2025髮型趨勢｜4款日本女生流行髮型　一刀剪及肩髮優雅又易打理

2025嶄新的一年即將開始，除了觀望想更換的穿搭風格，「新髮型」絕對也是不能錯過的必備，尤其每次將一頭亂髮重新整理染燙之後，也會讓心情變愉快，整個人看起來同時換然一新，還在觀察2025日本有哪些流行髮型趨勢嗎？



本次特搜近期日本女生狂推的4款髮型，從短髮、及肩、中長到長髮，讓大家可以挑選自己喜愛的長度之外，透過不同造型方式，營造搶眼注目的日系層次焦點。

日本女生都在剪！2025必嘗試4款當紅髮型趨勢特輯，輕鬆變身日系女神（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025最新髮型趨勢 4款日系流行髮型推薦（01製圖）

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LOOK 1. 短髮外捲

秋冬時尚圈掀起一股短髮熱潮，許多日本女星紛紛剪上一頭短髮呈現造型，不僅能製造清爽感受，也為整體注入一股知性質感印象，2025短髮推薦可以剪在約耳下的長度，並透過空氣瀏海與髮尾外捲混合，使頭髮營造活潑俏麗的風格。

LOOK 2. 一刀剪及肩髮

齊長的一刀剪及肩髮，不僅可以使髮量看起來增多之外，俐落的髮型也相當好整理，適合懶得每天整理頭髮的女孩們，再搭配中分瀏海，快速打造優雅的大人感氣息，另外髮色不妨混合冷色調，使一刀剪更凸顯時髦個性，不挑臉型的款式很適合大家嘗試。

LOOK 3. 羽毛中長髮

近期在日本女生圈很流行的羽毛剪，從臉部兩側到髮尾，運用羽毛剪概念，使頭髮擁有輕盈柔和的造型，著重在「層次」設計，能讓臉部立即呈現小臉修飾，不論是隨性夾內彎，或者利用不同編髮呈現都很好看。

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LOOK 4. 泡泡捲長髮

以中捲波浪線條的捲度，類似泡泡捲的髮型，使日系氛圍瞬間翻倍，更為單調的冬季增加幾分活力焦點，比起大捲的浪漫長髮，中捲其實可以提升出甜美可愛氣息，混搭旁分、妹妹頭瀏海都很合適。

新年換上新髮型打造耳目一新的日系印象

以上推薦4款日本女生超推的髮型介紹，從短髮到長髮的靈感範本，大家也準備好跟上這股流行趨勢嗎？一起嘗試換上與以往不同的髮型，輕鬆展現嶄新聚焦的日系造型。

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