藝術三月好去處｜一睹畢卡索、莫內畫作！Art Central第10屆舉辦

藝術三月｜三月將有多個大型藝術展覽，包括Art Basel、Art Central和ComplexCon等，帶大家沉醉於創意無限的療癒氛圍。藝術不只注重美學，同時講求實用和融入生活。近年香港積極推動藝術與時尚，「藝術三月」更是個讓大家近距離欣賞和體驗的機會，並從中放鬆身心，以下整理的好去處，大家趁周末假日與好友們一起感受氣氛。



藝術三月好去處1. Art Basel

每年「藝術三月」的焦點展覽之一，今年傑出的大型裝置作品，將匯聚於「藝聚空間」，屆時可欣賞到18件聚焦數碼藝術、設計與建築、紡織、自然數碼藝術、設計與建築、紡織、自然的精湛作品。同時於太古廣場設置場外展覽「Lanternfly Ballet」，將藝術融入生活設施。此外，「策展角落」亦將展出36個項目，為歷屆之最，重點包括亞洲當代及歷史藝術家個展，絕對不容錯過。

藝術三月好去處｜Art Basel

日期：2025年3月28至30日

開放時間：下午12/2時至下午6/8時（詳細參閱官網）

地點：香港會議展覽中心

票價：詳細參閱官網



藝術三月好去處：2024年Art Basel盛況。(Art Basel提供)

藝術三月好去處2. Art Central

今次為Art Central的第十屆，焦點節目更為豐富。同樣由藝術家鄭得恩策劃，特別展出全新畫廊項目，以「Legend」為專題，致敬1970年前於各地出生的藝術先驅，包括靉嘔、細江英公、李仁燮及馮美華等。

整個展覽共有逾100間畫廊及500位藝術家的作品，其中異體雕塑及裝置項目，更會由來自 Yiwei Gallery（洛杉磯）的戴瑩、藝星藝術中心（台北）的梅丁衍、The Locker Room（紐約）的 Roxane Revon、Galerie Pici（首爾、紐約）的 Shinduk Kang ，以及落雁畫廊（倫敦）的 Mark Lawson Bell創作。

藝術三月好去處｜Art Central

日期：2025年3月26日至30日

開放時間：早上11/12時 至 下午5/7時（詳細參閱官網）

地點：中環海濱

票價：HK$185/220起



藝術三月好去處：Art Central 2024場內展覽。(01女生)

藝術三月好去處3. ComplexCon香港2025

聚集一眾街頭時尚及流行文化好友的ComplexCon，今年繼續盛大舉行，並由知名藝術家Daniel Arsham擔任全球藝術總監。不僅舉辦潮流市集，以召集一眾潮流愛好者交流，同時邀請全球知名音樂人參與，透過表演宣揚文化。今年表演陣容頂盛，如ZICO、B.I、歐陽靖和JACE等，加上Daniel Arsham為場內打造的「侵蝕破壞美學」，相信定會推動全場氣氛。

藝術三月好去處｜ComplexCon香港2025

日期：2025年3月21至23日

地點：亞洲國際博覽館

票價：HK$388/HK$988/HK$1,788/HK$4,988



藝術三月好去處：ComplexCon早前宣布演唱會陣容。(ComplexCon提供)

藝術三月好去處4. 香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

立體主義畫家畢加索的畫作，素來吸引各地人士前往觀賞，M+藉著「藝術三月」，特別設展展現畢加索在1890年末至1970年初的傑作。聯手巴黎國立畢加索藝術館共同策劃，對方借出60件藝術品放於西展廳展示，包括《雜技演員》（L’Acrobate，1930）、《海邊的人像》（Figures au bord de la mer，1931）及《朝鮮大屠殺》（Massacre en Corée，1951）等，並與亞洲藝術家作品同場擺放。

我們讓亞洲藝術家的作品與畢加索的傑作展開對話，藉此頌揚他們的創作。 M+博物館館長華安雅

藝術三月好去處｜香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

日期：2025年3月15日至7月13日

開放時間：周二至四及週末 - 10:00–18:00；周五 - 10:00–22:00；周一休館（最後入場時間為閉館前30分鐘）

地點：M+西展廳

票價：HK$240（正價）；HK$120（特惠）：HK$300-480（大小同樂）



藝術三月好去處：畢加索作品。（M+官網）

藝術三月好去處5. 西九家FUN藝術節

第二屆「西九家FUN藝術節」將於西九不同角落呈獻近百場合家歡藝術節目，包括互動表演、劇場體驗、戶外大型藝術裝置、免費演出及工作坊。著名美國藝術家Alex Schweder和Ward Shelley更共同策劃並展出大型戶外藝術裝置《輪居》（Pollinator），探討個人身分認同及社交連繫。裡面分別由18位本地表演及視覺藝術家輪流進駐，並進行互動。

此外，還有國際知名加拿大劇團CORPUS上演獲獎無數的默劇表演《抱泡》（La bulle），以及澳洲國際知名雜技團Circa呈獻的《動物嘉年華》，帶來一場場合家歡體驗。

藝術三月好去處｜西九家FUN藝術節

日期：2025年3月21日至4月27日

開放時間：詳細參閱官網

地點：西九文化區（藝術公園、自由空間及戲曲中心）

票價：詳細參閱官網



藝術三月好去處：西九家FUN藝術節 (M+提供)

藝術三月好去處6. 巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅

由香港知專設計學院（HKDI）主辦，攜手法國奧賽博物館合作，旨在慶祝印象派誕生150周年。將舊有印象派的傑作，透過3D再現（3D reconstruction）與虛擬實境（VR）技術，打造出歷時42分鐘的VR體驗，引領探索印象派的起源與影響。只要戴上VR頭戴裝置，即可「穿越」到不同印象派發展歷程的重要時地，例如當年藝術家們的聚居地 —— 巴齊耶（Jean Frédéric Bazille）的工作室，並欣賞到莫奈名作《印象・日出》（Impression, Sunrise）。

藝術三月好去處｜巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅

日期：2025年1月24日至5月11日

開放時間：上午10時至晚上8時（每天設有19個開放時段）；逢星期二休館

地點：將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院（港鐵調景嶺站A2出口）

票價：HK$80



藝術三月好去處：香港知專設計學院舉辨「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」。(HKDI提供)

藝術三月好去處7. 第41屆香港國際珠寶展

以「譜奏閃爍樂章」為主題，匯聚超過40個國家及地區、約4,000家展商參與，組成世界級珠寶商貿平台。屆時將有多件頂級珠寶展出，讓人一睹珠寶的種類和魅力之處。同時沿用「兩展兩地」模式，分別在假亞洲國際博覽館及灣仔香港會議展覽中心舉行。

藝術三月好去處｜第41屆香港國際珠寶展

日期：2025年3月2至6日；3月4至8日

開放時間：待定

地點：亞洲國際博覽館 & 灣仔香港會議展覽中心

票價：待定

