【港姐2019】面試穿紅白、通花望三甲？學麥明詩、馮盈盈膽識過人

踏入盛夏又迎來新一屆的港姐面試，綜觀143位佳麗，年齡由18歲27歲，不少由外國留學歸來，也有土生土長的KOL蔡嘉欣，只首次亮相，已被稱為大熱人選，而她身穿的衣著恰巧與歷屆三甲初選時的造型有著共通點。

當然不少參加者是滄海遺珠，底子好卻未懂妝容之道，但何不參考前人的面試穿搭，先來個下馬威？毋須翻閱至朱玲玲時代，單看近四年的造型已充滿玄機，如此簡單的功課也懶得做，抵你入唔到圍。

紅色氣勢迫人 是三甲必選顏色

龐卓欣和麥明詩在面試中同穿鮭魚紅色裙，卻因為膚色和妝容各異，後者明顯效果更佳。（tvb.com） 過去四年的冠軍人馬，麥明詩和馮盈盈分別在首輪面試和複試上都穿紅色，但二人所取方案都不同。麥明詩可說是野心較大，未知整體對手水平前，在首輪面試便穿了紅裙，決定要先下馬威，要在鏡頭前留下鮮明印象。她所選的深鮭魚紅色不易穿，肌膚不夠白晢便容易顯黃，臉蛋不夠時尚也會有老氣。當時她配襯了粉色mules heels，能為造型添上活力，整體而言時代感十足，也成功搶鏡。同屆亞軍龐卓欣在複試亦同樣以鮭魚紅色裙應戰，上身甚至有透視通花的設計，但因為膚色較暗淡、妝容不夠撐場，還塗上了俗氣的桃紅色甲油，儘管穿上了能使身形較修長的裸色高跟鞋，仍是輸了一大截。

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馮盈盈在首回面試以粉紅通花裙營造甜美感，複試的正紅裙明顯較認真。（tvb.com） 性情中人馮盈盈在參選時卻是個穩重派，首輪面試穿上淡粉紅色的通花裙子，雖然配上黑色粗腰帶略為礙眼，但腳上穿上玫瑰金色的露趾高跟鞋，又沒有多餘的甲油，仍算甜美可人。在複試她才穿上正紅色裙，配上裸色高跟鞋，乾淨兼有冠軍氣派。除了麥明詩和馮盈盈，前年的「最受歡迎香港小姐」張寶欣分別以暗紅通花裙及鮮橙紅裙示人，同樣具參考價值。

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白裙有氣質 穩陣有底分

去年港姐冠軍陳曉華，在初試上穿上一條白色連衣裙，突顯清純簡約的女神感覺。（資料圖片） 不走氣勢路線，基本上只有清純可算，而最安全的顏色離不開純白色。可參考去年冠軍的陳曉華，在初選上穿上一條白色連衣裙，領部的直紋透視設計令整體簡潔得來獨特，貼身剪裁更顯高佻身形，純白色亦切合女神感覺。前年的亞軍何依婷也是最佳的參考，均勻的身形在首輪面試和複試分別以通花黑白配和波浪邊白裙示人，感覺文靜又帶小家碧玉的氣質。前年的冠軍雷莊𠒇在複試亦穿上白色通花裙，配上一頭凌亂的髮型和無重點的妝容的確有點過於隨性，所以大概只可以說白色是三甲的幸運色。

港姐2019參選佳麗蔡嘉欣在初選上穿上藍白造型，25歲KOL被稱為大熱人馬的她，大家覺得有冠軍相嗎？（梁碧玲攝）

【按圖看】編輯精選在港姐2019初試上同樣穿上白色及通花的佳麗，不知哪位最終會成為三甲入馬：

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