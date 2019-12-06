C君、黃天頤全黑服飾拍出型格婚照　明星婚照參考　如何飛甩老土?

C君與港台DJ女友黃天頤即將於12月13日結婚。繼印有Q版公仔與對聯的反傳統喜帖設計，二人的婚照也與平日常見的婚照來得特別。

C君將與港台DJ女朋友黃天頤結婚，二人早前到日本拍下型格感十足的婚照。

婚照的概念當然是要包含二人的想法，由於C君希望拍攝一輯滿佈紅葉的婚紗照，故一直遲遲未有進行拍攝的步驟，待11月才到日本富士山進行拍攝，可惜到最後僅有少量的紅葉。從婚照上看到，C君與黃天頤也是一反傳統，沒有穿上一般新人拍攝婚照時所穿的婚紗與禮服，而是穿着全黑色調的服飾，其剪裁與服裝的感覺都與平日他們的個人風格無異，站在冠雪的富士山前拍出別具型格的婚照。

另外，二人也早於遠赴日本拍攝前，帶同兩隻愛貓一同到Studio拍攝婚照，黃天頤更在Instagram形容C君的說話：「#C叔話唔駛啲貓坐定定key相」「#咁樣混亂啲仲好」，搞笑之餘更覺溫馨。

拍攝婚照，也不一定需奢華的婚紗禮服，換回最舒適的服飾，反而可令當刻更自在，拍攝效果更自然呢。各位準新人，也不妨學習一下。

C君結婚派Q版公仔喜帖 設計反映低調性格 哪對明星夫妻最自戀

然而婚照對於每個女生來說，都是一個製造難忘回憶的機會。

每個女生所喜歡的事物與感覺都不相同，唯一相同的便是希望能拍出一輯「一世人都不會後悔」的婚照，不妨看看更多的星級示範，以取得更多靈感。

拋開傳統枷鎖：自然不俗氣

要革新、拋開傳統，不想將來會被自己的兒孫用上「老土」來形容自己的婚照？那麼必然要跟上陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）、陳嘉寶（Anjaylia）與黃頌祈（Epaphras）的婚照。他們均選擇棄掉傳統的禮服，改以穿上能夠呈現個人性格的便服，取景的地方則選擇了對他們來說有共同回憶的地方。

陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）(Vcg.com)

Jason和Leanne選擇了在英國倫敦拍攝，以日常生活為題材，像是做回自己一樣。穿梭於火車站、超級市場、Studio和公園等地方，二人甜蜜的互動而且不望鏡頭的做法，更添一種自然舒服的感覺。

而Anjaylia和Epaphras則非常貼地，選擇了跟自己有聯繫的地方拍輯婚照。由於Epaphras是長洲人，故他們選擇了留在Epaphras長大的地方取景，一同遊走對方小時候到過的地方（例如大排檔、Epaphras當年就讀的﻿小學課室、操場）。

婚照充斥著香港特色與人情味之餘，亦能在過程中更了解對方成長的一點一滴。相信多年後回顧婚照時，只會是形容婚照為經典照片，絕不會用上「老土」來形容。

陳嘉寶（Anjaylia）與黃頌祈（Epaphras）(Vcg.com)

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浪漫唯美：訴說愛情故事

陳展鵬與單文柔（Phoebe）婚照不走奢華風。(Vcg.com)

陳展鵬與單文柔（Phoebe）遠赴法國及英國拍攝，婚照不走奢華風，反而充滿著小情侶的感覺，在英國街頭的襯托下，塑造出英倫風格。互相深情對望、擁抱與坐在咖啡店前，這些簡單的動作絕不比刻意營造宮廷風的婚照遜色。指定的合照外，更拍攝了大量的個人照。個人照中的二人出現不時做出抬頭張望、望錶的動作，看得出來確實是有花心思想出不同的概念，以照片連接故事一樣，帶有「終於等到大家出現在生命中」的意思。



倘若各位即將要拍攝婚照，不妨也參考一下展鵬與Phoebe的做法，多拍攝一些個人照，到拼湊而成的時候，便能帶出只屬於你們的故事了。

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小清新風格

如果你喜歡的是日系小清新風格，也可參考台灣藝人林宥嘉與丁文琪、柯佳嬿與坤達的婚照。

台灣藝人林宥嘉與丁文琪的婚照為日系小清新風格。（丁文琪♪ Kiki Ting キキ・ティン@Facebook）

林宥嘉與丁文琪的婚照請來日本知名攝影師川島小鳥掌鏡，以小清新為婚照的風格。二人雖然有婚紗、禮服的造型，不過新娘丁文琪並沒有選擇拖尾、低胸款式，而是選擇了長袖輕婚紗款式，搭配日本街頭，以及遊樂場場景拍攝，充滿童趣感。另外的造型，則是換上便服拍攝，二人互相裝鬼臉，洋溢浪漫又幸福的氛圍。

台灣藝人柯佳嬿與坤達( s.tungphoto@Facebook)

柯佳嬿與坤達的婚照選擇在日本京都拍攝，同樣地沒有過多的道具，只是二人穿上了復古禮服，柯佳嬿的手上捧著一束花束作裝飾與借來了一輛單車，在古色古香的日式建築前遊走，甚至做出漂浮的動作，流露幸福的情意，拍出與別人不一樣的唯美婚紗照。