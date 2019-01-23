【英國妝品】小紅書大熱3INA唇膏名副其實！1英鎊唇膏居然沒中伏

英國倫敦百物騰貴，對比日本、韓國的鄰近國家，甚至法國等歐元區，要入手平價的美妝產品的確要諗過度過。 這次編輯部親身到倫敦搜羅網上大熱產品和各品牌性價比高的妝物，前者部分名過於實，後者包括一英鎊一枚的唇膏，也包括折合幾毫子一格的眼影，價格和質素絕對比想像中優秀得多。

攝影：黃寶瑩

Primark：愛麗絲唇膏組 順滑但兒戲

Primark x Alice in wonderland mini lipstick trio （£4）

搶購Primark和迪士尼聯乘的愛麗絲化妝品是行程的重中之重，最後沒有搶到眼影組合，只帶回了三支的迷你唇膏。唇膏組包裝的愛麗絲因為印刷充滿山寨感，實測唇膏才證實伏味貫徹始終。

唇膏小巧如尾指，桃紅、鮭魚粉、粉紅充斥著舊式廉價唇膏的味道，雖然質感順滑，但味道、顏色、包裝，加上中國製造，都難以令人安心使用。

Superdrug：196色眼影 任何妝感也適用

Makeup Revolution London Makeup Pigment Palette（半價£14）

除了大名鼎鼎的Boots，別忘了英國還有Superdrug，集齊市面主流平價妝品和護理品牌，當中會找到便宜得難以置信的產品，是充滿驚喜的英國版莎莎。早已聽過Makeup Revolution London的大名，是不少新手化妝學生或仿妝愛好者的愛牌，皆因價錢便宜，妝品容量也多，用來練習也不心痛。

因為特價，196色的眼影組合無慮即決，當然粉質一定算不上幼滑、金粉顆粒也略嫌太大，但勝在上色度高，顏色選擇多，可以嘗試不同配搭和質感的眼妝效果，無動物測試也是加分位。

3INA：小紅書大熱505唇膏 缺貨不無原因

3INA The longwear Lipstick #505 (£10.95) & The Cream Eyeshadow #312 (£9)

到英國之際，3INA還未到香港，剛空降台灣，已經引起一陣瘋搶熱潮，當中被熱烈討論的，定必是The Lip Gloss 114號和The longwear Lipstick的505號。前者在英國也全線缺貨，能買到後者已算幸運。

505號是標準的乾燥玫瑰色，擁有不同膚色皆宜的親和力。雖是液態霧面唇膏，但並不帶乾燥感，也不難卸除，顏色在層層疊加後變成飽和的歐美妝感，難怪成為必搶大熱。

同為Mina出品，網上也大推的cream eyeshadow便令人大失所望，質感粗糙而閃粉過於明顯，比唇膏的質素差了一大截。但品牌強調歐洲製造、無添加防腐劑、無動物測試，單憑這三點已值得更多關注。

& other stories：H&M旗下品牌 眼影份外驚喜

& other stories Blusher #Applebloom Pink (£10) & Eye Colour Cream #Sisal Crimson (£10)

香港女生也許對& other stories比較陌生，皆因在亞洲暫時只有南韓才有店面，而李聖經也是這個H&M旗下品牌的粉絲。

品牌的胭脂是皇牌產品，上面印了莎士比亞在《Romeo and Juliet》的名句，雖然粉質幼細，但上色度一般，網上對胭脂的評價似乎有點過高。反而品牌的眼影膏如霧絲的質感，輕薄易推開，卻不影響顏色的飽和度和珠光的光澤，是這次實測中最有驚喜的妝品。

以上妝品的店面、面部試色及更多妝品介紹：

+ 19 + 18 + 17

延伸閱讀：

【倫敦自由行】街頭聽高質Ed Sheeran曲目、試米歇爾愛用蠟燭品牌

【倫敦自由行】英國沒有All Day Breakfast？煎蛋是英式早餐靈魂

【01女生．愛情告白】正所謂情深說話未曾講，世界與你又何干，無論你係單戀、暗戀、熱戀、失戀，誠邀你趁情人節愛情告白，將由「01月老」（神秘嘉賓）於情人節為你讀出。 https://bit.ly/2AMS5PN （愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持婦女基金會 ,捐款$214,香港01送您 兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。(推廣日 期: 1月9日至1月21日)反應熱烈！加推至1月23日！:https://heart.hk01.com/zh/project/10078