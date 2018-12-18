【Bra】馬甲、無墊胸圍、情趣內衣你OK嗎？16位女生對內衣的自白

「中國女性最喜歡上托式胸圍和低胸內衣；純色內衣最受歡迎，特別是黑色、肉色和白色；中國女性一般只有2-5套套裝內衣；性感女生也不愛丁字褲，因為穿著不舒服；60%的女生一年購買3-5次內衣……」2015年，全球規模最大的專業內衣展覽會Mode City公佈了一個關於中國女性內衣偏好的調查報告，其中就有這些數據。

她們中最小的19歲，最大的36歲，既有未婚女學生，也有已經做媽媽的，我們甚至請來了一位勇敢的男生，讓他試穿一次女生的塑身衣……（Gettyimages／視覺中國）

3年過去了，我們很想知道，中國女性對內衣的態度有沒有改變？於是，我們請了16位在北上廣工作和生活的女性，請她們穿上自己最喜歡的內衣，坐在鏡頭前，聊了聊對內衣的態度。她們中最小的19歲，最大的36歲，既有未婚女學生，也有已經做媽媽的，我們甚至請來了一位勇敢的男生，讓他試穿一次女生的塑身衣……

有些姑娘視內衣為生命：「我的衣櫃60%都是內衣。」有些姑娘討厭內衣：「我平時不穿，突點我也覺得挺好看的。」還有些姑娘喜歡情趣內衣：「當然要穿男朋友喜歡的，不然就沒慾望了。」

【我最鍾愛的那款內衣】

▼▼我們請來16位女性，請她們穿上自己最喜歡的內衣，坐在鏡頭前，聊了聊對內衣的態度，按圖放大，了解一下不同女生們（甚至男生）對內衣的看法▼▼▼

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