【譚杏藍】小花便服觀禮IG慘被網民劣評洗板！放工赴婚禮如何換裝

早前，YouTuber Alicehaha（Alice）正式結婚並舉辦婚禮，當然不少得一班YouTuber朋友到場祝福。 婚禮過後，Alice在Instagram上發表感言與靚相，而她的朋友們都均在自己的Instagram上再次祝賀Alice，不過同樣是YouTuber出身、今年樂壇新人的譚杏藍（小花）的照片卻引來一班網民留言熱議。

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小花發佈了一張當日出席Alice婚禮的穿搭照片，並指出到場後才發現每位到場的賓客均著得花枝招展，只有她頂著一個大素顏，穿錯服裝，更自言自己像個嘍囉一樣。

小花的Instagram帳號本身已有483千位追蹤者，每個帖子平均都會獲2000多的讚好，她在當天婚禮打扮的照片意外獲得超過12,000的人數讚好，她亦於照片中再次祝賀Alice新婚快樂，雖然Alice回覆指：「謝謝你，穿甚麼都沒關係，人來就好。」，不過讚好數量是多，但批評的留言也同樣多。大部分留言均責備她的衣著不尊重場合、故意搶focus、無家教等。其實小花亦有回覆：「今朝先返到香港，換一換衫衝過去嘛。」及她以為只是到場觀禮，因此沒有盛妝打扮，不過也未被網民放過。

譚杏藍（小花）打扮得極休閒出席Alice的婚禮，在Instagram發佈的照片引來一班網民留言批評。(hanatam@Instagram)

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出席婚禮向來女生們都會打扮一下，你未必經常遇上「趕落機」的情況，但撞上朋友婚宴是工作天，放工趕赴宴情況時有發生，或許可以透過小技巧，極速變裝後趕去婚宴場地。

快速變得大體：高跟鞋

帶備一對高跟鞋隨時換上，能令造型變得更得體。(Pinterest)

如果要票選最安全的服裝，必定會是連身裙！選擇連身裙時，只要避免花巧誇張，以及有新娘專屬顏色之稱的白色、太搶眼的大紅色以及全黑色的款式，同時切忌選擇過份性感的款式，大致上不會有出錯的機會。

配上一對短靴或高跟鞋，整個造型也會變得大體，倘若平日只會穿著球鞋上班的女生，大可在當天預備一對高跟鞋，如果真的不適應穿高跟鞋的話，也可準備一對芭蕾舞鞋，於放工後替換。

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善用掩眼法：長外套

長外套帶有修飾身形的作用。(Pinterest)

另一個懶惰又得體的方法便是披上一件長外套，亦適合近來轉涼的天氣！即使內搭衣服穿得多休閒，例如像小花一樣穿上T-Shirts、休閒褲與球鞋，一樣能夠靠長外套拯救整體造型，不過前提同樣是要選擇合適的款式，不能抱著「長外套就能遮蓋內裡衣著」的想法。

最好選擇帶點正式感的西裝外套或Trench Coat，增加一份莊重感。內搭可以配短褲或裙，既能露出修長美腿，也能營造出一種時尚型格的感覺。加上，長外套最大的優點便是能夠掩飾肥肉，把腰部、臀部等位置覆蓋，帶修飾身材的作用。

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扁塌油頭法寶：Dry Shampoo

簡單的編髮也能增加造型感。(Pinterest)

即使解決了服裝的問題，也總不能披頭散髮的出席婚禮吧？即使出席婚宴的當天早上有利用造型器把頭髮造型，但經過一整天的工作後，頭髮少不免會變得扁塌與油笠笠。

一早出門前自備Dry Shampoo及時急救，將會大大拯救你的扁塌油頭，不過謹記完成噴Dry Shampoo的步驟後，需用梳子從頭頂梳向髮尾一次，以確保Dry Shampoo均勻地應用於頭髮上。

如果希望進一步增加造型感，亦可嘗試簡單的編髮，低馬尾和丸子頭這類型的髮型，再輕輕拉鬆頭頂至兩旁的頭髮與髮絲，營造隨意感。