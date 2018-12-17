【Uniqlo、GU穿搭】冬日告別擁腫！日本輕熟女生　平價襯出少女感

近日聽得最多的投訴，便是身邊朋友都紛紛在控說不知道穿什麼！溫差的大起大落，讓大家都頹得沒有襯衫的雅興，只是隨便穿一條百搭的牛仔褲罷了。但看久了，連自己也會感到太頹。 對近日衣著感疑惑的你，或許可參考日本女生まつてん的冬日穿搭，利用大眾品牌搭配出時尚感？

在日本的街頭上，即使是老婆婆或是拖著小朋友的太太，也似乎都懂得穿衣之道，包括まつてん。まつてん是一名日本輕熟女，已有兩個小孩的媽媽，可她卻不是我們口中經常提及到的花師奶，而是一個喜愛配襯衣服，拍成ootd並在Instagram上分享照片的女生。

不知道是被當媽媽的身份而影響，還是她本身平凡踏實的性格，她不愛任何的奢侈名牌，而是鍾情於平民的大眾品牌，穿上GU和小店品牌搭配整個造型，但說到她的最愛必然是價廉物美的Uniqlo，實行打造小資時尚感。加上，她的衣著風格均是屬於不臃腫的路線，絕對一改冬季服裝會著肥人的觀感。

冬日必備：長裙

まつてん喜愛長裙的打扮。(matsuten522@Instagram)

年過25的女生，不知是否因為身體狀況不如早幾年一樣，過往愛短褲、短裙的我們變得極為怕冷，短褲、短裙這類型的服裝早已在冬季一一絕跡，總不希望露出整個腿部出來吹風。

那麼倒不如學まつてん一樣穿上一條長裙？以貼身毛衣或恤衫配搭A-line長裙，裙款可選擇剛及膝或至小腿位置的長度，露出腳踝，拉長身形比例，達至顯高、顯瘦的效果。

要是仍然怕冷的女生，也可配上外套，只要是外套短於裙款長度，均不會有格格不入的感覺；但若然嬌小的女生怕長裙配長外套會顯矮，都可穿上一件牛仔外套或短版的牛角外套。

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冬日必備：闊褲

闊褲仍然流行，只要選擇不同材質即能有不同的感覺。(matsuten522@Instagram)

まつてん的服裝偏向成熟，卻又走休閒路線，十分適合冬季這種慵懶的感覺。今個冬天，闊褲仍然是當道的打扮，無論是配上貼身、鬆身毛衣、恤衫也能搭配適宜，同樣以短版外套搭配出層次感，讓造型看起來更時尚，也可利用燈芯絨、毛冷等不同材質的闊褲和高跟鞋煥發出不一樣的感覺，像まつてん一樣，以一身全藍色系的毛衣、牛仔褲以及高跟鞋的打扮也非常適合上班造型。

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冬日必備：長身外套

長身外套有利增加造型的層次感。(matsuten522@Instagram)

冬季最懶的打扮必然是長身外套，即使穿著較為休閒的T-shirt與牛仔褲，只要配上長身外套，就能令造型變得亮眼。同時，大可先穿上一件牛仔外套再穿長身外套，以豐富層次感。如想增加女人味的話，也可選擇穿上與長身外套長度差不多的裙款，配搭Ankle Boots或尖頭平頭鞋。不過，如果怕Ankle Boots會顯矮，可以選擇與上身造型同色系的款式，借助視覺效果彌補短靴會顯矮的狀況。