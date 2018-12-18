【Chanel及Hermes】不怕買到A貨！二手名牌手袋購買門路推薦！

作為職場女生，少不了總會有一兩個名牌手袋旁身。

不過一個名牌手袋動不動都起碼過千或是數萬元一個，如果是預算不多，又或是喜歡不時轉款的女生，要經常大量花費地買奢侈品也難免會肉痛。這個時侯，又有否考慮過選擇購買二手名牌袋？

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購買二手名牌手袋的購買門路推薦：

買賣平台Carousell。

如果有玩開網上二手交易平台的女生，相信對買賣平台Carousell這個名字不會感到陌生。一般進行衣服鞋履或是日常生活用品的交易，可能都沒有太大的顧忌，但考慮到二手名牌手袋的價錢較高，大家對安全性都會有較大的擔心，不敢在網上進行買賣。其實上網買名牌手袋，如果有專家幫你驗袋那就真的放心得多！

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Carousell現在就與米蘭站合作，提供安全的買賣二手名牌手袋服務。合作初期，米蘭站會首先為Chanel及Hermès提供免費驗證服務，只要在Carousell的交易，就可以免費在米蘭站進行check貨。另外若果買家發現經米蘭站認可的名牌貨品為假貨，他們更會以「假一賠二」作出賠償，大家即使在網上購買價錢較貴的貨品也大可以放心！

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雖然現在暫時只得Chanel及Hermès這兩個品牌可享有免費驗證服務，不過筆者到過Carousell的平台走上一圈，發覺其實也已經有很多好貨！眼見大部分二手手袋的質量也相當不錯，有的更接近全新的程度，而且款式和數量也多。例如有大熱的Chanel Classic Flap、Hermès Constance 19及Hermès Garden Party等 。由於是二手產品，價錢當然來得相宜，想入手名牌手袋的小資女必然心動！

平台上有不少Chanel及Hermès​的二手好貨：

除了手袋，也有Chanel及Hermès的二手銀包及耳環等飾品一樣值得留意。想「平平地」買份禮物用來氹下自己就最好不過！

想知道驗證服務詳情可按下圖了解：

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