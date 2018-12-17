出爐視后李佳芯演技不斷進步，令人留下深刻印象。但服裝穿搭傾向簡單，未見突出之作。(vcg)

每年一度的《萬千星輝頒獎典禮》，看靚人靚衫當然重要，但今年似乎未有太大驚喜。近年流行的大Deep V晚裝款，依舊得來不少女藝人垂青，卻未見太突出者，反而後起之秀有不少出新嘗試，麥明詩、劉佩玥皆令人眼前一亮，特別是劉佩玥，利用得天獨厚的身高穿起極富詩意的透視裝裙，擺脫過往「公主裙」風格，值得一讚！

立即揭曉萬千星輝出事穿搭獎、飛躍穿搭獎，以及最佳穿搭三位吧！

陳煒（vcg）

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Deep V女星全軍覆沒：錯在太豐滿？

一如上兩季，大Deep V依舊是不少女星之選，去年唐詩詠當選視后，便是以白色大deep V應戰。今屆網民心水「視后」大熱人選陳煒，走紅地毯時以寶藍色中空大deep V配紗裙出場，一出場已驚艷（還是驚呆？）了所有人，但45歲的煒哥一來身材姣好，二來穿這大deep V未免有失莊重之感！幸好後來煒哥換了另一套全白透視晚裝，否則在頒獎台上穿這件未免太搶fo（焦點）。

姚子羚、黃心穎這樣站後面，觀眾根本無法聚焦領男配角獎的梁烈唯吧！（vcg）

姚子羚、黃心穎連續兩年二人均選大deep V出席典禮，今年二人更同台頒獎，造就經典一幕。其實大deep V一向是平胸女生才最容易穿出時尚美感，而且穿了幾季大概連讀者們都覺沉悶，姚子羚、黃心穎雖有令人羨慕不已的身形，但可惜選裙太過正路未見驚喜。而且衫到底是俾胸著還是俾人著，一直是本世紀永遠爭論不完的謎題吧！

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另類出事系列：張曦雯險走光​、劉穎鏇馮盈盈愈著愈大隻（立即click圖睇相==>）

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飛躍進步穿搭獎 － 麥明詩

麥明詩向來品味都在「有待改進」之列，剛過去的《萬千星輝賀台慶》村姑感覺更是比站身旁的馮盈盈比了下去，但今次一身粉紅Pink Lady造型卻有新鮮感，這種造型稍一不慎就會掉入上海灘歌姬的萬劫不復境地。幸好麥明詩知性味道，配襯起俐落all black髮型，要是裙子不是這隻姣到痺的粉紅色，而身形多點肌肉線條，相信會更有驚喜。

麥明詩（vcg）

而筆者心目中的最佳穿搭有以下三位：

黃智雯（wong_manman@Instagram）

第三位：贏了氣勢 － 黃智雯

雖然黃智雯最終失落「視后」寶座，但憑《三個女人一個「因」》氣勢如虹的她，是次打扮同樣是飛躍進步。修了身的她穿起澳洲時裝設計師Toni Matičevski的裙子，完美展現骨感，裙款線條偏硬朗亦見大方，非常一切合她本身及角色個性，即使頒男主角獎時站在胡說八道會一眾最會穿衣的姐妹旁邊，亦不覺輸蝕。

胡定欣（vcg）

第二位：最有個性 － 胡定欣

曾兩奪視后的胡定欣，演技以至品味相信都沒人會否定。今年雖非大熱，沒有太誇張的deep V反而看出她拿捏分寸之準繩。仙氣迫人的粉色珠片長裙，配上長曲髮，37歲仍保留一種完全不覺膩的少女味。而且沒有修身cutting、沒騷胸露背，將野心暫時收起不搶風頭只展現品味個性，更覺是高手。

劉佩玥（vcg）

第一位：若隱若現 － 劉佩玥

要不是《跳躍生命線》成最佳劇集，筆者幾乎留意不到劉佩玥的存在。雖然台上連一個多幾秒的正面鏡頭都沒有，但劉佩玥今次選的透視長裙的確令人眼前一亮。一字膊、薄紗，不但將骨架大的身形完美收起，緊守「露得多，不如露得剛剛好」法則， 銀白色長紗裙若隱若現高衩展現長腿，是心機女神級高手！（自命是女漢子的要學！）唯一美中不足的是妝容可以再突出一些，髮型也較普通，顯得面色有點蒼白就是。

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