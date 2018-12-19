還未買聖誕禮物？別注版小丸子聯乘系列　與伴侶齊穿可愛情侶裝

就快聖誕，未知大家會不會如筆者一樣懶，還未開始著手搜索聖誕禮物？ 儘管「節日買禮物」多少是商家藉此賺錢的「藉口」，但無可否定，禮物當中的那份心意確是特別且無可取代。聖誕前夕，:CHOCOOLATE再次推出小丸子聯乘系列，買來與男／女朋友一人一件，絕對可愛又難忘！

買禮物最怕對方壓根兒不喜歡，又怕自己挑選的禮物會太老土，毫不特別。

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今年《櫻桃小丸子》作者櫻桃子不幸逝世，令大家惋惜。可是，哪怕時間一直流逝，我們愈來愈老也好，《櫻桃小丸子》終究會一直存活在我們心裡，不單是你與我的集體回憶，而且根據非正式統計，無論男女都對《櫻桃小丸子》存有好感。

:CHOCOOLATE看準大家對小丸子的喜愛，於本月21日推出一系列小丸子、野口同學、花輪同學的聯乘單品。當中有短袖TEE、圓領衛衣及連帽衛衣，而且亦有多種顏色可供選擇，非常適合大家買來送給伴侶，甚或與另一半一人一件當情侶衫！

按圖查看所有款式：

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另外，品牌更推出經典小丸子紅色方形漆皮書包，右下角有小丸子的車花圖案作點綴，內裡以黑白波點圖案拼布增添潮流玩味。如果嫌方形漆皮書包會too much的朋友，則可選擇印有小丸子可愛笑臉及搞笑表情的雙面大頭圖案杯！杯蓋更是小丸子常戴的黃色漁夫帽，如果另一半是小丸子粉絲必定心動！另外，品牌亦推出小丸子2019年絨布掛牆月曆，以及小丸子大頭圖案手枕，非常適合在冬天送給另一半一同展望新的一年。

最後，現時凡於:CHOCOOLATE專門店購買兩件或以上指定:CHOCOOLATE單品滿淨價$700（必需包括一件:CHOCOOLATE x櫻桃小丸子聯乘系列產品），即可免費獲贈:CHOCOOLATE x櫻桃小丸子杯連杯蓋套裝1個，不過就數量有限，送完即止，有興趣的朋友記得盡快入手！

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