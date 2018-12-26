【格仔穿搭】鮮色格紋搭大地色衣物　露15cm小腿便可顯瘦？

節日旺季，要出席不同重要約會，不過若時間緊迫，難在短時間完成全副打扮，插畫師PeiLu筆下的日系穿搭，便讓你省不少時間，既不需考慮如何配襯，亦有更多時間化妝和set頭。

街上一般是大衣時尚，但進到室內，氣溫變暖，難免會脫下大衣，這時裡面的衣著，便變得非常重要。PeiLu（@pslu0423）建議的衣著，多為輕便款式，而且衣櫥常見，要臨時搭襯裝扮，亦是簡單快捷。

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但若嫌鮮色格紋太過浮誇，建議配搭黑白或大地色系衣物。(@pslu0423)

紅綠格紋x大地色系衣物

格仔裙是冬日的最佳配搭，連劍橋公爵夫人凱特，近日亦穿格紋長裙出席活動，深得網民大讚。本季流行復古，故圖案和用色方面，也可較為大膽，紫、綠和紅等鮮艷格紋款式，不論頸巾或裙子，都能夠吸引視線，讓你成為焦點。但若嫌太過浮誇，建議配搭黑白或大地色系衣物，這樣既充滿節日氣氛，又可平衡整體色感，不會過於俗氣。

+ 3 + 2

中長裙較具冬日溫暖的感覺，亦多分成熟優雅特質。(@pslu0423)

中長裙和鞋襪差距約一把尺

比起短裙，中長裙較具冬日溫暖的感覺，亦多分成熟優雅特質，故成為外出穿搭之選。許多人穿闊褲或長裙時，會露出腳踝，以顯得更瘦，不過PeiLu 則運用不同顏色的襪子或中長靴，將腳踝遮住，讓下半身看來不會太單調。為免顯腿粗和臃腫，她不會完全遮擋雙腿，並露出膝下約5吋的小腿部位，這樣一把尺左右（15cm）的差距，看來亦同樣顯瘦。

+ 6 + 5 + 4

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（圖片獲pslu0423授權轉載）