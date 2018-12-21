【秋冬美甲】聖誕約會攻略：酒紅、莫迪蘭色　六種甲色留下好印象

妝容OK，穿搭滿分，那麼指尖上妳又怎能放過？Gel甲太貴沒關係！只要選對顏色，小資女就算只是搽上簡單的素色也可以看起來超有氣質、甜美可人。而說到 12 月，大家通常都會聯想到聖誕色系，可是誰說冬天只能紅配綠呢？今天就要推薦給大家 6 種超適合在冬天擦的顏色以及今年的大勢流行色喔！

1）醇厚熱紅酒

如果妳要問熱紅酒色跟紅色差在哪裏？那是當然有差的囉！熱紅酒色介在酒紅與紅之間，少了第一眼的艷麗，但卻多了幾分的醇厚沉穩的氣質，顯白指數百分百，只需要簡單搭上一件淺色系素毛衣就很有重點，讓人見了都像是在冷冷的寒冬，溫一杯熱紅酒一樣溫暖直達心底，默默幫妳的第一印象加上好幾分。

神秘、高貴，熱紅酒色指甲造型能為聖誕約會加印象分喔！按圖看看吧▼

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2）靜謐藍綠

不喜歡紅色調的話，也可以嘗試帶點冷調的藍綠色，不同於靛藍與墨綠的直接，靜謐藍綠色將這兩者的特點完美融合，散發兼具知性與神秘的氣息，讓人有種「望眼欲穿」但卻始終猜不透的迷人魅力！加上霧面的質感非常適合冬天，只需要一罐霧甲油就可以將質感提升到另一個境界，隨便配點亮片或是小鑽就超引人注目。

不喜歡大紫大紅？按圖看看藍綠色的指甲造型，塑造讓人「望眼欲穿」的冷艷感▼

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3）冬日暖陽

如果看膩了以上兩種的重色系指彩也沒關係，因為在冬天也很適合這種小清新的銘黃色，擦上它就有如自帶冬日暖陽一般，天氣再惡劣都不怕，讓人光看就覺得心情晴朗。搭上簡單的灰白原色和三角的幾何圖形，俏皮感馬上活躍在指尖，不管是上班敲鍵盤，還是買東西找零錢，都會不由自主讓人想看第二眼呢！

冬天怕冷嗎？不妨以黃色指甲造型製造溫暖感覺，按圖看看如何能為指甲增添暖意吧▼

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4）焦糖可可

另外焦糖可可色也是每年不敗的冬季大勢色，不僅顯白、耐看、好搭配，選擇帶點金屬光澤也超有質感！編輯覺得這個色任誰擦上看起來都有股楚楚可人的嬌小感，如果想不到要擦什麼顏色的指彩，選擇可可色系的包准不會錯，不管在什麼場合都非常適合。唯一的缺點大概就是，看着看着還真的有股想去買杯焦糖可可的衝動阿。

想指甲耐看好搭配？按圖看看秋冬不敗焦糖可可色指甲造型吧▼

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5）灰摩卡

看到這邊大家是不是覺得好像還少了什麼呢？沒錯，正是少了前些日子《延禧攻略》火紅的灰色調！摩卡灰可說是裸色的延伸，看起來同樣的有氣質，但加上入一點灰調，馬上就有種秋冬感降臨的氣息，是不想要太張揚又想要指尖上有些小細節的低調首選。

《延禧攻略》大熱莫迪蘭色又會不會是你的心水呢？按圖看看灰摩卡色系的指甲造型▼​

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6）浪漫紫羅蘭

最後好酒沉甕底，編輯一定要推薦大家試試看的是之前Pantone所發表的2018年度代表色——紫羅蘭！輕柔的藍紫色既襯膚色，又能完美呈現少女情懷，不論怎麼搭配都超具韻味，想要甜美溫婉就採相近色跳色，相反的若想要高冷幹練感，那麼就將全部的指頭都擦上同一色的紫外光吧！

按圖看看紫羅蘭色調的指甲造型，突然高貴之餘，同時增添少女情懷▼

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7）玩味撞色

妳以為文章就此結束了嗎？在最後的最後，以下還要推薦一種給喜歡玩指彩的各位。如果妳的手邊有以上不只一種色系的話，那麼試試看將這幾個色撞色擦擦看吧！妳一定會有出乎意料的驚喜收穫的。

不喜歡單調的你，不妨按圖看看撞色指甲造型，可能會有出乎意料的驚喜收穫▼

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】