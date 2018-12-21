【阿嬌結婚】婚紗剪裁顯高貴性感　林心如、昆凌都愛穿黎巴嫩設計

舉辦婚宴，當然少不了婚紗的美，鍾欣潼（阿嬌）早前結婚，正式成為賴太，並於昨晚大排筵席。雖然星光熠熠，但不阻新娘子的華麗，阿嬌先後換上兩套禮服，其中Zuhair Murad的婚紗甚有驚喜，簡練的流線型鏤空線條，配搭水晶珠和閃片作點綴，隱約流露出性感和奢華。

阿嬌先後換上兩套禮服，其中Zuhair Murad的婚紗甚有驚喜。(VCG)

該名牌由黎巴嫩設計師創辦，隨時代崛起，當地的時尚設計不斷發展，並將中東獨有圖案融合現代，打造女性婀娜多姿的美態。雖中東國家態度保守，但黎巴嫩融合多種宗教信仰，故打扮較為大膽，穆斯林女性可不佩帶頭巾，甚至有人會穿比堅尼和熱褲，難怪有報道形容「5個黎巴嫩女生散步時，你會看到10個美女，因她們連影子也很漂亮。」由於當地的傳統，以及開放的思維，讓黎巴嫩的時尚，深受國際巨星歡迎。

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Zuhair Murad：大膽的鏤空設計

林心如(圖中)於峇里婚禮，選擇Zuhair Murad的婚紗。(VCG) 阿嬌當晚所穿的婚紗，為來年的春夏款式，以美國摩天大樓Chrysler Building的建築作靈感，亂中帶序的線條上，排列著閃閃的水晶，感覺典雅和瑰麗。這設計亦運用到拖尾披肩上，並在肩膊加上羽毛，營造墊膊效果，使整體更雍容華貴，遮手臂的設計，亦突顯身材曲線美，讓阿嬌的減肥計劃沒白費。 以大膽的鏤空設計知名，Zuhair Murad的禮服，得到不少女星喜愛，林心如的婚紗，亦是出自該品牌，以喱士拼湊成上半身，就像彩繒般，既優雅亦帶女性魅力。

+ 6 + 5 + 4

阿嬌進場時所穿的婚紗，亦是來自黎巴嫩設計師手筆。(VCG)

Elie Saab：充滿少女味的婚紗

阿嬌進場時的婚紗，是來自另一黎巴嫩品牌Elie Saab，相較成熟的美態，其款式傾向少女味道，花花圖案微微閃爍，感覺既內歛亦矚目。Angelababy結婚時，選擇的兩件品牌婚紗，感覺公主得來，有幾分夢幻，花型碎紗縫於裙擺，讓整體多了蓬鬆感，看來柔和舒適，而高圓圓拍攝婚照時，所穿的婚紗，亦是同品牌的相類款式。

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唐嫣結婚當天，穿上MIKAEL D的露背婚紗。(@tangyan1206)

MIKAEL D：顯出後背骨曲線美

除了這品牌，同由黎巴嫩設計師打造的MIKAEL D，亦非常受歡迎，利用挺身剪裁，讓裙擺更加立體，亦配搭喱士，以混入柔和的一面。品牌的最美之處，在於露背設計，運用心型鏤空元素遮擋脊骨，並只露出後肩，顯出骨感和曲線美學，唐嫣和昆凌婚禮所穿的婚紗，便是這品牌的作品。