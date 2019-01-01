【迪麗熱巴】洛杉磯驚現大屁股成熱話　下半身視覺減重原來靠髮型

迪麗熱巴五官標緻，身材姣好，很快便成為各大時裝表演寵兒。不過近日有網民拍到，她於美國洛杉磯街頭拍攝時，上下半身比例驚見「五五分」，並有「大屁股」，讓網民不禁表示「身材和圖差別太多。」

迪麗熱巴日前於美國洛杉磯街頭拍攝，被網民大指「胖了」。(網上圖片)

天氣轉冷，胃口變大，容易不小心便吃多了東西，迪麗熱巴日前直播，亦指自己「確實變胖」，「因為我休息幾天，宅了幾天，每天吃得多，吃胖了。」除這原因，她當天於街頭的便服穿搭，亦是令身材減分的最大原因，由於其下半身較寬，屬「三角形」身形，故穿中腰牛仔褲和波鞋的話，會令人將重點放在其下半身，而且少了高跟鞋，身形比例自然更顯不均。

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雖然這次失手，但她平日出席活動時，所穿的禮服都甚少有誤，而且還讓身高168厘米的她，顯得較高，雙腿亦更為修長，而當中的重點，其實在於平衡比例，使身體看來「被拉長」，並將別人對自己的注意力，放到較高和幼細的地方，這樣便會看來更纖瘦。

迪麗熱巴常穿高腰傘裙出席活動。(VCG) 收窄體形的高腰傘裙 常坐在辦工室，下半身易變浮腫，若穿材質較軟的貼身褲或闊褲，都會因臀部寬大，而變得不好看和顯胖。因此，迪麗熱巴出席時裝表演或活動時，會較常穿高腰傘裙，將上半身比例縮短，下半身比例拉長，這樣整體便會變得「更高」。 腰是身幹最幼細部位，所以要顯瘦的話，可以選擇緊貼腰部的款式，同時不能有鬆位，不然便會有不稱身的突兀感覺。不只高腰款式，迪麗熱巴亦會配戴腰帶，讓人將注意力，都放到臀部對上的腰線上，這樣體形便會有縮窄的錯覺，看來亦較瘦，而傘裙能遮擋臀部的曲線，即使下半身較寬，也只會令人以為是蓬鬆的設計效果，故能把三角身形最寬的部分蓋住。

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比起丸子頭，長卷髮更適合三角身形的人？

若把頭髮紮起，便能修飾臉部輪廓，但卻同時少了修飾，所以穿貼身衣服時，便容易讓三角形比例更顯眼。為減少下半身的累贅感覺，迪麗熱巴將秀髮散落，稍稍遮掩頸部，以平衡身形寬度，分散他人注意力，減輕下半身較寬的問題。髮型方面，她亦選擇充滿空氣感的曲髮，並將面部旁邊的髮絲向外捲，露出V臉，令整體更顯高瘦。