41歲謝安琪叱咤低胸成大贏家　女神氣場強勁　回顧出道娘味黑歷史

於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》成為大贏家的謝安琪（Kay），當晚除了在舞台上的感言讓人有所啟發外，黑色Deep V晚裝亦是焦點之一，成網民的討論話題。 的確，Kay是次低胸，而且帶大型領位與皺褶細節位的裝束甚為罕見，帶與別不同的感覺，但其實近年的她在穿搭打扮愈見進步，開始嘗試更多的穿衣風格，不但大大減去初出道時期的「娘味」，更完全不覺是兩子之母，女神氣場非常強大！

謝安琪（Kay）於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，展現強大女神氣場，41歲的她比初出道時更有少女味。(Vcg.com)

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女神Kay與大部份女生的身形相近，160cm雖比上不足，卻未算太嬌小，身上亦沒有過多的贅肉，因此即使玩弄各種的衣著搭配方式，也易於駕馭；但反觀她於初出道時期的打扮，常穿一對粉紅色絲襪大大扣分，也令「娘氣」盡現。初出道的《臭男人》mv，更曾令人慘不忍睹，青綠色裙配青綠色眼影有如cosplay「keroppi造型」，唱k時往往未唱完整首歌便被要求cut歌。

然而，近年來的Kay在穿衣技巧上大見進步，不但減省了五顏六色的服裝，亦樂於嘗試不同的打扮風格，甜美、帥氣、女人味，一一都能應付。Kay的日常打扮亦未見誇張，因此適合女生們參考一番，為你的造型增加女神氣質。

【按圖觀看】每次唱K也慘不忍睹的謝安琪（Kay）「娘味」黑歷史＝＝＞

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善用Layering增時尚感

謝安琪（Kay）善於Layering的搭配方式。(kaytse@Instagram)

與過往最大的分別，近年來的Kay已棄穿了款式與剪裁簡單的背心連身裙款式，即使是選擇連身服裝，也傾向選擇較多分層細節位的款式，在平平無奇的白色T-shirt和牛仔褲外穿上較多細節的外套，甚至更懂得在內搭衣服外多穿一件毛衣或外套，避免過於單調以及增加層次感，為整體造型添上一份「性格」，突出個人特質。

尤其於這個冬日，女生們大可學習Kay這樣的打扮，既可增加時尚氣息，也能保暖。如果擔心本身已有多層Layer的款式太誇張，一時三刻未能適應的話，大可於恤衫外搭一件毛衣，下身簡單的配上半身裙已經能為造型增添生氣。

另外，可挑選薄紗裙或本身已帶有一定層次感的魚尾裙，飄逸之餘也可顯露一陣優雅的女人味。

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利用西裝作帥氣與女性韻味的打扮

謝安琪（Kay）也會以西裝造型打造帥氣型格感。(kaytse@Instagram)

衣著會隨時間而有所改變，總不會穿死同一風格的服裝，在不同的年齡層就應有不同的打扮！Kay的另一改變的是，開始嘗試利用西裝造型一洗過往的少女味，務求增加女人40應有女性韻味。她所選擇的西裝絕對不是那種寬鬆的Boyish style剪裁，而是傾向合身，甚至帶束腰設計的款式，營造出窈窕的線條感。

簡單的以全套西裝搭配高跟鞋、頸鏈或大型耳環已能點綴整個造型，帶出帥氣與剛強的形象，同時也不失女性氣質，這樣的搭配方式亦適合一眾職場女性呢！

不過，選擇西裝時應避免過份正式的款式，盡可能挑選一些帶細節的特別款式，或是選擇以蕾絲花邊款式作西裝內的內搭襯衣，以免予人一種老氣的感覺。

借Cut-out效果顯瘦

謝安琪（Kay）喜愛露肩設計的服裝。(theofficialkaytse@Instagram)

Kay的身形適中，而且鎖骨部位較為明顯，故她十分喜歡穿上露肩設計的服裝，無論是近年流行的Off Shoulder或是只露出單肩的One Shoulder，她也甚為熱愛。

雖然現在的天氣未必能穿上露肩服裝，不妨學學Kay耍些小機心，Kay喜愛挑選於手臂位置有Cut-out設計的毛衣款式，不但能散發健康的小性感，仍可修飾手臂線條，令本身已纖細無比的手臂看起來更幼。然而，其他的露肩連身裙款式亦未至於完全要放棄，只要在外增加一件保暖的長外套，也非常時尚，但前提是以現在的天氣來說，只適合用於派對的場合！