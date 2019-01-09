最近，美國娛樂網站「TC Candler」評選公佈一年一度「全球最美麗臉孔」結果。你認同排名對「美」的定義以及排名結果嗎？

每個年代對於美的定義都不一樣。TC Candlerr自1990年開始評選全球男明星及女明星，每年都會列出全球頭一百名最美臉孔。上月TC Candlerr就公佈了2018年全球百大最美臉孔，結果明顯指出社會對美的看法已有些許改變。

2018年全球百大最美臉孔冠軍由今年只有17歲的法國模特兒Thylane blondeau奪得。2010年，年僅10歲的Thylane blondeau便以模特兒身份出現在法國Vogue上，更被指是「全球最美女孩」。長大期間不斷獲品牌邀請合作，成為旗下模特兒，今次被評為全球最美麗臉孔，事業定必再進一步。

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亞軍則由TWICE台灣成員周子瑜獲得。周子瑜去年已拿下同一排行榜第三名，今年再進一步。是台灣唯一一個上榜的女星。

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周子瑜所屬組合TWICE另外四名成員亦有上榜，分別是成員SANA（第46位）、定延（66位）和娜璉（82位），是入圍成員最多的女團。

季軍則由以色列模特兒Yael Shelbia獲得。

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不少韓國女星都有入榜。其中一位是過去曾拿下兩次冠軍的NANA，今年她排行第6 。而近期大熱女團 BLACKPINK中的成員Lisa則獲第9位，Jennie獲第13位。被指是「整容指標」的女星Irene則排行第20位。韓國新一代天然美女秀智排行58位，演員李聖經則排第72位。

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日本女星方面，上榜的則有排行第31位的小松菜奈，以及排行第43位的石原里美。

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而廣受歡迎的荷里活女星Emma Watson今年排行第19位，是排名最高的荷里活女星。《權力遊戲》女星Sophie Turner獲第32位。公認為大美女的Gal Gadot排行第38位。Chloe Grace Moretz則排行第40位。

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