【斷捨離】新年執衣櫃先分4大類　「可有可無」衣服應怎樣處理？

女生永遠都會有無窮的購買慾，只要看到稍為好看的服裝，就會採取「先買下來再算」的政策，結果導致家中的衣櫃一爆再爆。

（《購物狂的異想世界》劇照）

從親身經歷以及與身邊朋友的交談下，得悉原來大部份女生均有一個通病：買完新衣服或將舊衣服清洗過後，都會把衣物強行塞進已逼無可逼的衣櫃中，甚至嚴重得會把服裝擺放於房間的椅子上，到要坐下來時就將服裝「移師」到睡床上，直至忍無可忍的狀態下才會乖乖的「整理」衣櫃。

（《購物狂的異想世界》劇照）

但所謂的整理，其實只是將衣櫃內的服裝重新摺一次再把其放入衣櫃，還原一個整齊的樣貌。沒有扔棄過多的服裝，任你再收拾多次的衣物，也只會徙勞無功，在不久的將來亦是會再次出現面臨一開衣櫃門的「倒塌」狀態。有人會藉新一年的開始，的起心肝棄掉一些不會穿的服裝，不論你有否出現這想法，面對衣櫃逼爆的情況也應該好好的為衣櫃進行一場「斷捨離」吧？

(caroline_joy@Instagram)

英國時裝網站管理層Virginia Feacey的其中一部份工作範疇為二手轉售，故經常都會出入顧客的家，看過無數個混亂的衣櫃，對清理衣櫃甚為有經驗，她建議進行「斷捨離」的最佳方法就是先準備數個大箱子，按照對衣服的喜愛程度劃分為4個類別，再進行丟棄的步驟。

丟棄

將有污漬、殘舊、破爛的衣服全部清理掉。

賣出

總是放置於衣櫃底層的衣服大多都是不會再穿著，或許能把這些沒有任何破損但最不想保留的服裝放售到二手市場。

可有可無

有時候，未必會在清理衣櫃的當刻馬上就能決定自己是否以後也不會穿上那件服裝，又會抱有「我喜歡這個款式，不過不知如何搭配」的想法，未知應否保留之際，建議先檢查一下衣物是否仍維持一個良好狀態，然後放在箱子裡，將箱子藏於家中的某個地方。

在無法每天看到它的情況下，如果仍然想念那堆衣服即代表你是喜歡那些款式，可以保留它。相反，如果你完全忘記了那個箱子，那就代表可以徹底丟棄。

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自定義

此箱子可以放下一些你喜歡但有破爛需要修補的衣服，同時亦在過程中衡量將服裝拿到衣服修補店進行修補的成本，然後問自己：「若成本高於本身服裝的價值，是否認為值得？」

如果仍有選擇困難症，無法將服裝分類，最後5條問題幫你立即「斷捨離」＝＝＞

（《購物狂的異想世界》劇照）

不過，要成功做到「斷捨離」，最重要的一項還是自己的思想，必須在整理衣櫃的過程中時刻緊記是次「斷捨離」的目標是為了丟棄不再需要的服裝，騰空更多的空間達到一個整潔的衣櫃，而非不斷購入新衣服。

在過後亦要學會如何正確購買服裝，例如遇上減價時，不要因價格吸引而入手。在入手前，應該先想清楚這個款式應如何搭配、家中又有否可搭配的服裝等問題。同時也謹記衣服往往是重質不重量，遇其過度消費於平價但質量較差的Fast Fashion，還不如購入高品質的服裝，這樣才不會令逼爆衣櫃的情況再次出現。

（資料來源：Cosmopolitan UK）