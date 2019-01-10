Annual Dinner完又春茗　置裝費好貴？小資女必睇十款晚宴穿搭

如何在晚宴上穿得得體又成功吸睛？結合當下的潮流趨勢，BundGirl為大家挑了10 件好看但不貴的戰衣。

臨近農曆新年，又到了每年為週年晚宴（annual dinner）準備行頭的時間。千篇一律的小黑裙？早就想壓在箱底；花重金購置行頭？稍不注意就會用力過猛。真叫人煩惱！

今天就來為你推薦10 件適合週年晚宴穿著的衣服，全部都是非常容易入手的時尚品牌，也為大家提供一些實用的搭配建議，讓你在週年晚宴上時髦得毫不費力。

放平心態，週年晚會不是去夜店，你不一定非要艷壓群芳，亮眼的同時穿出自己優雅得體的風格讓大家眼前一亮，才是更明智的配搭選擇。（外灘提供）

【復古風再次來襲 隆重不失有趣】

這兩年復古風勁吹，各種Vintage 感的上衣被經過改良，比原先的款式更加時髦好搭。

▼▼Vintage配搭的各種造型：下身可簡約，怕凍亦可以加件樽領內搭（按圖放大）▼▼

+ 7 + 6 + 5

【亮眼印花 想怎麼花就怎麼花】

動物紋也是今年超流行的一個元素，雖然週年晚會上全身穿豹紋有些過於搶眼，但用精巧的豹紋小上衣就配搭得剛剛好。

▼▼除了豹紋，不同的印花也可以配搭得搶眼但不浮誇！（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

【乖巧感滿滿的蕾絲雪紡 今晚也是女神呢】

擺脫了日係可愛風的層疊雪紡上衣，也可以有大女人式的高級感，簡單的搭配誇張耳飾，馬上豐富了起來。

▼▼▼萬年不敗的Lace和雪紡，簡單一襯就可以做女神！（按圖放大）▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

除了上面這些美貌的裙子和上衣，BundGirl 還建議大家用首飾來裝點造型，平時覺得太誇張的大耳環或者戒指，都可以在年會這天閃亮登場，當然也不要忘了吹一個美美的髮型。

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】