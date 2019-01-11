【婚禮佈置】Pantone年度大熱活珊瑚色：4招打造超搶眼球婚禮細節

全球權威色彩機構Pantone每年所公布的年度代表色，皆會引領起四方八面的色彩潮流。相信大家都知道2019年度的流行色，就是溫暖又充滿活力的「Living Coral 活珊瑚色」。 這個顏色就如如它的名字一樣，如同海洋中的珊瑚一樣鮮艷美麗。它既有橙色的活潑，也有粉色的溫暖感，十分搶眼球！除了時裝和彩妝，今年這種流行色套用在婚禮上一樣非常出彩好看。

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在流行以主題形式打造婚禮的今天，不妨快人一步，將珊瑚色融入不同的細節上進行點綴，創造出令人印象難忘的流行色婚禮。只要從以下幾方面著手，婚禮呈現出來的效果就有更獨特的主旋律：

花球

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象徵傳遞幸福的花球，是新娘造型中其中一項最重要的小事。箇中巧妙的地方，是透過不同的花材及顏色的互相搭配，便可營造出不同的感覺，例如以白色為主的花球感覺純潔、粉色系可帶出柔美氣質，而屬於暖色系的珊瑚色，更是充滿了朝氣和活力，與婚禮的喜慶感不謀而合。

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百搭而自帶吸睛力的珊瑚色，無論是和鮮艷的大紅，或者是溫柔的粉調搭配都能大放異彩，呈現出熱情歡樂、懷舊復古，或是躍動出小清新的感覺。新娘子可先揀選自己所喜愛的花和顏色，再加入珊瑚色調的花材進行配搭，創作出符合個人喜好，又具備流行色彩元素的花球。一個花球，同時滿足兩個願望！

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婚禮請柬

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請柬擔起新人傳達結婚喜訊的重任，要讓收到的賓客留有驚喜的第一印象，設計當然不是倒模式的「紅色炸彈」那麼了無新意。為呼應珊瑚色的婚禮主題，在請柬的設計上也可以運用色調做主打，無論你的婚禮請柬是手繪畫、Calligraphy或是經典風格，都能把這這一抹流行色調融入其中。

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如果對於婚禮請柬的設計沒有太多的想法和要求，簡單地在純白咭紙上，以珊瑚色印上優雅的手寫風英文讀書法字體，簡約之餘又有主題感。要注意的是請柬的顏色選擇上，還是要配合婚禮的整體風格，才能突出及統一你的婚禮主題。例如你的婚禮是走歡樂活潑路線的，婚禮請柬就可用以珊瑚色的撞色效果呈現趣味的氛圍。

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兄弟姊妹團

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兄弟姊妹團只要配襯得宜的話，絕對會是婚禮上一道美麗的風景線。若果沒有太多時間和心力琢磨兄弟姊妹團款式的新娘，最不傷腦筋，又會一定安全又好看的方法就是以顏色為首要考慮因素。兄弟姊妹團的服裝主色只要顯得和諧，並能鮮明地帶出婚禮主題色便可。

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沒有什麼比讓姊妹團直接穿上珊瑚色的裙子更突出搶眼了。不過要留意的是，珊瑚色並不是人人可以穿得好看，特別是在膚色偏黃及較黑的女生身上，會讓膚色更加暗沉，顯得土裡土氣。如果你的姊妹們都是膚色白晢的女生也就完全沒問題了。

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好像陳妍希結婚時的星級姊妹團示範一樣，雖然顏值也佔了很高的分數，但淨白的膚色在珊瑚色的姊妹裙襯托下，也顯得特別青春有活力，被外界稱為「最美姊妹團」。而兄弟團只要在西裝的基礎上，配上珊瑚色的領呔或是吊帶就已經夠絕配，在視覺畫面上絕對地和諧。

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Candy Corner

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在婚禮中的Candy Corner雖然看似是配角，但它卻是十分受到賓客和小朋友們十分喜愛的一環。這個放滿甜品的區域，不僅是帶來美食，而是更加能讓人賞心悅目。

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從結婚蛋糕、糖果、馬卡龍、曲奇和果汁飲品等，運用上一點珊瑚色裝點的小心思，絕對讓賓客們品嚐到加倍的甜蜜，在視覺上也會帶來更強烈的觀感。例如在結婚蛋糕方面，如今非常流行的翻糖蛋糕是不錯的選擇。除了在設計造型上可以有更加多的變化、顏色的呈現及調配方面亦更好控制，最重要的是不易融化，讓結婚蛋糕作為Candy Corner佈置的一部分就像藝術品一樣。

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