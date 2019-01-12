2018勁歌金曲「最受歡迎女歌星」回歸　吳若希菊梓喬台上台下惡鬥

樂壇最後一張成績表《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》將於12/1晚上舉行，今年最令人期待的相信是闊別一年，今年「復活」的「最受歡迎女歌星」獎項將花落誰家？會是今年重新參加頒獎禮的容祖兒（Joey），還是同樣是大熱人馬、爭奪「一姐」的吳若希（Jinny）和菊梓喬（Hana）？

去年悄悄地取消了的「最受歡迎男歌星」和「最受歡迎女歌星」獎項再次回歸，當中就以「最受歡迎女歌星」成為熱話。「最受歡迎女歌星」於1984年設立，當中容祖兒已成為獲取這個獎項最多次的女歌手，2003年第一次奪該獎項，至今已獲得該獎共12次，並在2010年至2016年期間連續6屆得到「最受歡迎女歌星」。

去年初，當人人在猜測她會否再下一城蟬聯該獎項時，祖兒卻對外公開不會參加該年的頒獎典禮，然而此話一出，《勁歌金曲頒獎典禮》隨即默默地將「最受歡迎男、女歌星」兩個獎項取消，劃一改為《最受歡迎歌星》，變相是男、女歌手一同爭奪一個大獎。

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雖然，未知去年大會是否因容祖兒缺席頒獎典禮而大改賽制，但今年容祖兒再次參加勁歌頒獎典禮，大會亦特意將「最受歡迎男歌星」、「最受歡迎女歌星」重新推出，未知又是否為容祖兒鋪路，讓她拿下第13次的殊榮？「最受歡迎女歌星」共有8位候選人，分別是容祖兒、吳若希、菊梓喬、王灝兒（JW）、譚嘉儀以及兩位視后級人馬：田蕊妮、胡定欣。

依照無線的定律，容祖兒只有《心之科學》和一首與張敬軒的合唱歌《Make a beat》，共1.5首歌曲入圍競逐歌曲獎，因此「最受歡迎女歌星」獎項的網民賽前預測，就轉移到吳若希與菊梓喬之爭上。

吳若希今年有《無常春秋》（《延禧攻略》主題曲）、《别再記起》(《誇世代》片尾曲)等5首候選歌，菊梓喬則有《但願人長久》（《跳躍生命線》插曲）等6首候選歌，二人成績不相伯仲。

一向被傳爭奪「一姐」的吳若希（Jinny）和菊梓喬（Hana）同樣入圍《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」候選名單。(Vcg.com)

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雖然二人一向被傳互相爭寵，暫時還未能分出真正的歌唱一姐，但在穿搭方面亦能一決高下，分出誰是「穿搭一姐」。儘管還未看到吳若希和菊梓喬參加勁歌頒獎典禮的戰衣，但過往她們出席頒獎典禮和台慶等大型節目，在衣著方面亦明顯有兩種截然不同的風格。

吳若希

吳若希愛好色彩鮮艷的服裝。(Vcg.com)

吳若希身高170cm，以女生來說，屬高窕的一群，身形亦適中，故她出席大型活動時亦會嘗試多種風格，無論是騷長腿的短裙、A-Line剪裁、貼身長裙到長裙擺，她都會嘗試駕馭。

服裝風格方面，雖然已是年輕媽媽一名，但有時她會選擇少女味重的薄紗材質、佈滿刺繡、珠片等細節位的款式；有時也會選擇黑白、金屬色調的服飾，拿捏於甜美與型格之間，造型百變，給觀眾較大驚喜。同時，近幾年來，吳若希均會選擇穿上色彩鮮艷、帶Pattern的服裝，更見一種成熟的韻味。

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菊梓喬

菊梓喬偏好簡潔設計，不過偶爾也會穿上帶Pattern的服裝。(hana_kuk@Instagram)

對比1992年出生的吳若希（現年26歲），1986年出生的菊梓喬，今年已經32歲，但看起來菊梓喬仍能有讓人有「小師妹」的錯覺，不等不讚。

Hana出席大型活動時的造型就比較單一，偏好簡潔的色彩和風格，大多時候傾向選擇白色、Nude色等淺色系的服裝，喜歡以短紗裙與傘裙修飾以及拉長下身比例，偶爾也會穿起連身褲，或因此給你無太大殺傷力的妹妹感覺。除了淺色系，偶爾她也會選擇一些帶花卉圖案的款式，但往往傾向大大朵、過於花俏的款式，可惜配上她的氣質，多少有略嫌老套的感覺。

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私下穿搭方面，誰較有時裝觸角？

然而，在舞台下的吳若希和菊梓喬，衣著方面亦是以簡單休閒為主。

吳若希一如出席大型節目時的風格，同樣喜愛選擇色彩艷麗、帶Pattern的服裝款式，不過她擅長利用「上短下長」的穿搭技巧，大多時候會以短身衣服配襯高腰半身裙或將上衣摺入半身裙內，顯瘦同時亦顯高。雖然愛好簡約，但也不忘選擇具細節位的服裝，如帶薄紗材質的款式，為平凡的造型增加焦點。

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反觀，菊梓喬的私下穿搭，在顏色和Pattern選擇上較少，多以黑色、白色、粉色單一色調示人，並不會看到她在大型節目上會穿的老套花卉圖案。而且所選的服裝風格偏少女風，傘裙與白波鞋是她喜愛的配搭之一，務求達到更減齡（說實話，根本完全看不出她比吳若希年長6歲）、活潑的感覺。

同時，亦明知自己的身高較嬌小，故她故意選擇長度至小腿的長裙，露出腳踝，再配上高跟鞋，拉長身形比例；有時候，她亦會以短襪配襯白波鞋，加入一份時尚感。相對她出席大型節目的打扮，亦較穩陣。

一位活潑多變，另一位走氣質路線，你又認為誰的穿搭更高招，盡見「一姐」霸氣？

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