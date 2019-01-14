2018年度勁歌金曲頒獎典禮上周末舉行，一眾女歌手愈著愈「隨性」，也不禁令人回想起風光年代的勁歌穿搭。 香港頒獎禮一個接一個的同時，近期荷里活頒獎典禮多了很多亞裔演員的面孔，不僅是全亞裔卡士的《我的超豪男友》，也有剛出爐的金球獎視后吳珊卓（Sandra Oh）。她們在各個頒獎典禮的穿搭縱有災難時候，但大多十分有看頭，值得參考。

勁歌金曲頒獎典禮2018圓滿舉行，今年樂壇大換血，但連穿搭品味都「改朝換代」？（vcg）

一年幾度，期待睇靚衫的日子，勁歌金曲頒獎禮曾經也是熱切期待的節目，但不知何時開始，女星們或為維持頒獎禮「年輕」感覺，普遍愈著愈「隨性」（這是筆者我想了又想較溫和的形容），但更多是著到「兩頭唔到岸」。反觀全晚，怎麼令人覺得麥美恩進步神速，穿得比一眾歌手還要均稱好看。今年「最受歡迎女歌手」不再由容祖兒第十三度「連任」，換上出道短短兩年的菊梓喬（Hana）初次奪得。人人都說2019終於迎來樂壇改朝換代的一天，姑勿論是否你心目中的實至名歸，除唱功會被跟一眾前輩作比較，一眾女星的穿搭品味，似乎亦難逃一比！

【女星造型逐個點評】比起女歌手們，大會司儀麥美恩竟然著得仲好睇？==>

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除了香港樂壇被指，由陳奕迅及容祖兒壟斷男女歌手獎的年代終過去，荷里活的頒獎禮亦換來不少不常見的亞裔面孔。當然各頒獎禮的華麗及隆重程度不可同日而語，但一眾女星之穿搭既有隆重，亦有年輕活力感覺，亦有值得參考之處。

吳恬敏 Constance Wu

吳恬敏 （Constance Wu）在金球獎頒獎典禮上穿上了Vera Wang的晚裝A字裙擺微微散開，帶點含蓄淡雅的韻味。(vcg)

憑著《我的超豪男女》（Crazy Rich Asians）獲首次提名金球獎最佳女主角的吳恬敏 （Constance Wu），在金球獎頒獎典禮上穿上了Vera Wang的晚裝。這條祼色抹胸裙的上半非常貼身，加上晚裝上的粗條，很能突顯她瘦削的身材；晚裝的下身則是由輕紗組成，A字裙擺微微散開，帶點含蓄淡雅的韻味。吳恬敏的個子不高，配上一條醒目的橙色絲絨腰帶，把整個人的身形𣊬間拉長。

除了金球獎，吳恬敏出席其他頒獎典禮的裝扮同樣不俗。在National Board of Review頒獎晚會上，吳恬敏則選擇了也是出自Vera Wang的暗紅珠片晚裝。其實珠片這流行元素，不論是華麗盛會，還是像勁歌金曲的年度頒獎禮，都不會輸蝕。美中不足的地方是，裙子的腰線低亦過長，令吳恬敏顯「短腿」感覺。

吳恬敏在National Board of Review頒獎晚會上選擇了也是出自Vera Wang的暗紅珠片晚裝十分高貴大方之餘，也多帶了一種型格華麗的氣魄。(vcg)

吳恬敏一字領上的ruffle似乎有點畫蛇添足，把頭髮用頭箍束起，乍看覺得帶著俗氣的味道。(vcg) 在各個頒獎典禮都走仙氣路線的吳恬敏，也有失手的時候。在與《我的超豪男友》演員一同出席荷李活電影頒獎典禮的時候，她選穿了一條鮮紅色晚裝。這件晚裝的下半身是立體碎花，淨看還好，敗筆的地方就是一字領上的ruffle，似乎有點畫蛇添足。加上吴恬敏把頭髮用頭箍束起，乍看覺得帶著俗氣的味道，甚至有「大媽」的感覺。

Gemma Chan

Gemma Chan金球獎當晚穿了出自Valentino 2018秋冬禮服，低調性感的裝扮，絕對讓人眼前一亮。(gettyimages)

如果各位有看過《我的超豪男友》的話，就會認得出飾演男主角長姊的Gemma Chan。Gemma Chan擁有高挑苗條的身材，金球獎當晚穿了出自Valentino 2018秋冬禮服，這套灰藍色的晚裝高貴大方，前面開叉的位置正好可以讓她展露傲人的長腿。而後背則只用後頸的蝴蝶結綁住，長長的蝴蝶結令玉背若隱若現。首飾不用多，只需要一對鑽石長耳環點綴就足夠了。這樣一個低調性感的裝扮，絕對讓人眼前一亮。

較早前的英國電影和電視藝術學院獎的茶會上，Gemma Chan穿上由亞裔設計師Prabal Gurung操刀的2019春季禮服。這條裙子的設計剪裁大膽，運用兩款格子布交叉組成。筆者覺得這條裙的剪裁與東南亞的民族服裝相似，，但加入了不少新穎的元素，如腰部到裙襬加上了ruffle，領口也加入了短流蘇。Gemma Chan穿上這件晚裝，露出一小部分的小蠻腰，姣好身材表露無遺，更加一種獨特的東方韻味。

Gemma Chan穿上由亞裔設計師Prabal Gurung操刀的2019春季禮服，露出一小部分的小蠻腰，更加凸顯一種獨特的東方韻味。(vcg)

但在金球獎的晚會上，愛露長腿的她似乎有點失手。當晚，Gemma Chan穿上了Miu Miu的螢光粉紅單肩晚裝。螢光粉紅無疑是大膽的顏色，配上Gemma Chan的蜜糖膚色令人驚喜。但裙子正右方的一串珠片蝴蝶結似乎有點多餘的感覺，儘管她有著黃金比例的身材，卻好像與這件晚裝的風格大相逕庭。

Gemma Chan穿上Miu Miu的螢光粉紅單肩晚裝，但裙子正右方的一串珠片蝴蝶結似乎有點多餘的感覺。(vcg)

私心成熟韻味推介 － 楊紫瓊

楊紫瓊金球獎當天金球獎當天穿上了華裔設計師SHIATZY CHEN的翠綠色晚裝，恰如其分地展現了華麗而霸氣的形象。(gettyiamges)

要跟楊紫瓊比較，其實不恰當，但筆者仍私心想分享一下她的穿衣之道。在《我的超豪男友》飾演男主角母親的她，在荷里活打滾多年，見慣大場合的楊紫瓊穿衣有到，貼合自己的個人特色之餘，又絕對不會過時。金球獎上她一身華裔設計師SHIATZY CHEN的翠綠色晚裝驚艷全場，並配戴私伙的綠寶石戒指和英國品牌De Beers的首飾，盡顯高貴成熟的形象。有看過《我的超豪男友》的讀者就會知道，翠綠色在電影場景中、甚至是海報上也頻繁地出現，原因是翠綠色有代表貴氣的意思。楊紫瓊一襲綠色的晚裝，恰如其分地展現了華麗而霸氣的形象。

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