【勁歌金曲2018】薛家燕成「時裝災難」生環者　成功擺脫黃袍加身

樂壇已於上星期六（12/1）《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》中派發最後一張成績表，或許是抱一個輕鬆心情應戰，歌手們的服裝均偏好簡單為主，不過當中亦有驚喜之作。過往有「時裝災難」之稱的歌手，明顯來個時裝大躍進！

每每出席頒獎典禮，歌手們都會盛裝出席，今次又如何？ 即按圖觀看！

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出席頒獎典禮，往往都希望作出隆重打扮，為求尊重場合與在云云歌手中突出自己。不過，若然過於誇張與標奇立異，往往只會呈現相反的效果！剛舉行的《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》，歌手們的衣著穿搭評價好壞參半，但部份曾於其他頒獎典禮「出事」的歌手，竟來一次撥亂反正。

王灝兒（JW）

雖然JW的黑色長裙未能用上漂亮來形容，但整體也比上次於叱咤頒獎典禮的打扮來得有進步。(jwchubz@Instagram)

最令人有印象的莫過於是JW上次於叱咤頒獎典禮上的打扮，上次的她以一身Fashion Items上陣，讓人看不到重點所在，又無緣故的繫上了一個不知有何作用的腰包，總是有種不相襯、想玩潮流又不到家的感覺。

今次於勁歌金曲頒獎典禮中，JW所選的服裝為一件黑色花卉薄紗不規則長裙，雖然黑色作主調的長裙於舞台上並不起眼，可當中的花卉圖案令服裝帶有一點亮點，同時值得一讚的是長裙上的細節位，選用了皮革材質作衣領、手袖位，更見有特別設計，而皮革腰帶位亦成功為JW拉長身體比例。

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曾樂彤

曾樂彤一身仙氣Look出席《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》。(Vcg.com)

同樣地，曾樂彤於上次叱咤頒獎典禮亦算是出事之作，雖然連身裙上的大型Ruffles是較其他歌手的衣著來得特別，不過裙背後的細節位以及長至小腿的蝴蝶結位則略為多餘，配上銀色絲襪還不如不穿。

今次參與勁歌金曲頒獎典禮的曾樂彤，反而與上次的衣著風格有異，傾向簡單仙女的造型。當晚一身Nude色寬鬆版型的薄紗背心連身裙，曾樂彤的膚色較白晢，故也能駕馭得來。薄紗材質隱約透出肩膀以及大腿肌膚，走起路上更帶有一種仙氣，加上裙款上帶有銀色水鑽以點綴本身較淺色的色彩，避免了裙款予人沉悶、不起眼的印象。

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薛家燕（家燕姐）

薛家燕（家燕姐）每每出席大型活動，都會帶來驚喜。(Vcg.com)

每次家燕姐出席大型活動，她的衣著都會給人極大的驚喜！原因是你永遠也想像不到她又會以什麼特別的打扮出現，會是黃袍加身的登基Look還是氣艷十足的古代Look？

剛過去的TVB萬千星輝頒獎禮中，家燕姐就棄掉了她一直以來的登基打扮，反而以低胸出現，大Show事業線，已令人感到驚喜萬分，今次的勁歌金曲頒獎典禮，家燕姐有份擔任頒獎嘉賓，不是以登基Look出現，也不是以Captain Nancy形象出現。

而是與一眾後生女歌手一樣，穿上了黑色薄紗連身長裙，衣領與袖口位均帶有花邊細節位，同時裙款帶有綠色與白色的花卉刺繡圖案，令款式更見成熟，配合家燕姐的黑色水鑽大耳環，令整體造型變得一致，既沒一種故意裝後生的感覺，又不失家燕姐的身份，非常得體。

按圖觀看家燕姐過往的「驚喜」造型

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