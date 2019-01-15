【逆齡女神】30+的她們比10年前更好看　逆齡有道全憑努力保養！

正所謂：女人唔補好易老。無可否認長期坐office不單快速變胖，皮膚老化的情況亦愈見嚴重。同輩女子全都異口同聲反映：「用係護膚既錢多左，但都彌補唔到由朝到晚坐office帶黎既傷害！」 朋友最後更一針見血地總結一句：「人就大左一歲，個樣老左五歲。」

（圖片來源：pinterest）

回望一眾自小開始看的日本女星，明明她們的工作比我們辛苦，明明她們比我們年長，明明我由細睇佢地睇到大，明明大家都是亞洲女子，何以沒被歲月殘害？何以她們與十年前的樣子絲毫不變，甚至愈見年輕？

一句講曬：唔。公。平！難道在香港做一個基層打工仔，真的沒辦法逆齡生長？

好吧，抱怨的話都說完了。先天條件不如人無話可說，但若然後天沒有加把勁，就別怪其他人了。以下三位日本女星，由出道至今一直穩守各個排行榜前列位置，日本美女位置無人能敵。環視她們維持視覺年輕的要點離不開：保持纖瘦體型、好膚質、妝容及穿搭乾淨整潔。只是她們各自有不同的護膚秘訣，大家快點學起來吧！

新垣結衣

沖繩出生的結衣在這18年間不單一直保持纖瘦的身材，而且皮膚亦愈來愈白晢嫩滑。（圖片來源：pinterest）

不知不覺間結衣已經出道18年。沖繩出生的她在這18年間不單一直保持纖瘦的身材，而且皮膚亦愈來愈白晢嫩滑，而她的護膚秘訣在於飲食！

按圖看結衣保養秘訣：

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綾瀨遙

綾瀨遙出道至今雖已19年時間，屬於易胖體質加乾性皮膚的她，擁有美貌與好身材靠的是超乎常人的努力！（圖片來源：pinterest）

另一位逆齡女神當然要數綾瀨遙。出道至今雖已19年時間，但她的好膚質至今得到一眾化妝師認可，甚至連合作過的晚輩也說：「就算行程滿檔，她的肌膚還是不會乾」。屬於易胖體質加乾性皮膚的她，美貌與好身材並非得天獨厚，靠的是超乎常人的努力！

按圖看綾瀨遙保養秘訣：

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石原里美

有「小惡魔」之稱的石原里美，出道至今經已16年，卻不比二十出道的女星遜色，近年人氣更有增無減，穿戴過的衣服及飾物常常被瘋狂搶購。與結衣及綾瀨遙一樣，她本來皮膚較黑而且屬於易胖體質，現時的好膚質及好身材很大程度是後天努力取得的成果。

有「小惡魔」之稱的石原里美，出道至今經已16年，卻不比二十出道的女星遜色。（圖片來源：pinterest）

按圖看石原里美保養秘訣：

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