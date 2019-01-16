獨樂樂不如眾樂樂。 「共享」這個概念，如雨後春荀般在全世界湧現。生活的種種，有了共享資源分擔，悄然地改變我們進入了共享時代。近年在香港冒起的「共享辦公室」、「共享汽車」、「共享單車」、「共享充電器」和「共享衣櫥」等服務產品，或許你都曾體會過箇中的方便和樂趣。

女生專用的「共享化妝間」能否引起你的興趣？(微博圖片)

在中國內地最近更興起了主打女性市場的「共享化妝間」，先後在武漢和北京等多個商場內進駐。這個創意十足又衝著女性愛美之心而來的共享意念，讓很多女性都大感新鮮，一時之間引起了網友們的熱烈討論，也有不少女生前去朝聖嚐鮮。那麼「共享化妝間」究竟是什麼的一回事？

「共享化妝間」的外觀就像日本迷你單人K房，是一個獨立而私密的空間。化妝間的內外都是以粉紅色設計，裡面擺放著的化妝台、鏡子和椅子等陳設，也無不是以粉紅風暴襲來，滿眼都是甜美的少女印象。

(微博圖片)

「共享化妝間」的外觀就像日本迷你單人K房，是一個獨立而私密的空間。化妝間的內外都是以粉紅色設計，裡面擺放著的化妝台、鏡子和椅子等陳設，也無不是以粉紅風暴襲來，滿眼都是甜美的少女印象。

「共享化妝間」的價錢會按化妝時間收費。(微博圖片)

使用「共享化妝間」的方法是要先在門口掃上QR Code進行實名認證，然後手機就會彈出頁面來讓你選擇服務，價錢會按化妝時間收費，最低收費分為人民幣28元可使用15分鐘；最貴的為人民幣58元限時45分鐘。

選擇所需要的化妝時間及掃碼以後，「共享化妝間」的門鎖就會自動打開讓你內進，而透明玻璃門也會變成了霧面狀，讓外面的人看不到化妝間內的情況，保障使用者的私隱，讓女生私密的化妝時光不會被打擾。

化妝品都是中高價的大牌子。(微博圖片)

進入化妝間以後，原本被玻璃罩起來保護的化妝品也會自動解鎖，而眼前的就是化一個全妝所需要的全副武裝。粉底、眼影、睫毛膏和唇膏等化妝用品都一應俱全，而且絕大部分都是名牌化妝品。例如是Dior粉底液和粉餅、Estee Lauder底霜、MAC眼影、Givenchy胭脂、Lancome睫毛膏、Sephora卸妝液和Curel 乳液等，一共大約有接近20款美容產品，也有一次性即棄的化妝工具以供使用，十分貼心。

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「共享化妝間」備有即棄化妝工具以保障衛生。(微博圖片)

就化妝品看來，都是一些中高價以及好口碑的品牌，在妝品的挑選上算是相當不錯，但是在粉底及底霜這些比較個人化要求的產品，色號基本上只有一至兩款的選擇，不能完全符合每個人不同的膚色需求。

此外，雖然「共享化妝間」內的液體類產品，已經盡量選用相對衛生的按壓泵頭包裝，也有即棄的唇刷、粉撲、眼影棒及睫毛掃等化妝工具，但好像眼影、胭脂及粉餅等這些化妝品，就避免不了要打開蓋來讓每個使用者多次沾取，衛生情況比較難有保障。

「共享化妝間」最近在中國內地引起熱話。(微博圖片)

無疑，「共享化妝間」的意念極具創意，又能體貼女生不時要補妝，又或者遇上應急時的需要。(例如是在街上突然收到男神約會邀請，而你當下是素顏而又沒帶化妝品在身)。這樣的「共享化妝間」可能絕對會救你一命！不過化妝品始於是屬於比較貼身的個人物品，除了是要好的閨密，我相信絕少女生會願意與其他人分享使用化妝品。

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共用化妝品始終存有無可避免的衛生問題擔憂。(微博圖片)

而且共用化妝品的衛生問題也是最大的擔憂，萬一因此而皮膚敏感，或是染上了皮膚傳染病那就得不償失了！而且粉底色號選擇少的這一點，對於妝容要求度高的女生來說也是一大的扣分位。現在看來，「共享化妝間」還是噱頭和娛樂性質居多，若果要全面地顧及女性用家的需要，並能夠長久地在市場上立足而不只是曇花一現的話，如此的共享意念還是存有許多挑戰和問題有待解決。假若「共享化妝間」出現在香港，你會是支持者嗎？

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）