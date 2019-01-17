可能因為男主角Penn Badgley的原故，一開始看Netflix劇集《YOU》時，會不由自主將女主角Elizabeth Lail與《gossip girl》女主角Blake Lively比較，然後就覺得高173，重60kg的Elizabeth Lail「有少少大隻」。 不過看下去，就不禁覺得Elizabeth Lail非常耐看，五官深邃之餘，笑容亦非常甜美。同時亦不禁慨嘆：「邊個俾件咁嘅衫佢著！」

不少嬌小的女子都會對長得高大的女子心生羨慕。然而，高大其實可以是個麻煩。例如當站在一眾較為纖瘦嬌小的女子當中，頓時會變成一個巨人。而且骨架較大的女子只要稍為長肉，就會馬上變得「勁大隻」；好像單是著錯衫就可以變成「好大獲」。

左二為Elizabeth Lail。當站在一眾較為纖瘦嬌小的女子當中，骨架稍大的女生頓時會變成巨人。（圖片來源：GettyImages）

樣靚雖然有優勢，但著錯衫一樣會死人。高大的女子著衫一定要學懂取長補短。

以Elizabeth Lail為例，有少少肉地的她其實非常好看，相信亦是這個原因讓她被挑選飾演Guinevere Beck一角。不過，相比起一眾纖瘦的女星，她四肢算是比較壯，尤其是大腿部位，更可說是她最不好看的部位。

因此，比起穿著露出大腿的迷你褲或迷你裙，飄逸的連身長裙更可突顯她身高的優點，亦可為她加添女神的感覺。若然你亦是個比較高大而且有點肉地的女生，不妨可以如Elizabeth Lail一樣，穿上帶有飄逸裙擺的連身長裙。注意！據悉荷葉袖及一字膊長裙將在2019成為過氣單品！大家入手連身裙時要小心挑選。

（圖片來源：IG@elizaboon）

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另外，擁有大骨架且又前後有致的女生反而不應穿著「太休閒」的服飾，亦即over-sized tee、t-shirt形連身裙、文青長裙。因為這類剪裁直落的衣服不單完全遮掩了她纖幼的腰部，更突顯出她的肩膊與大腿，令她看過來更橫更闊。因此，就算如她這般五官長得如此好看的女子，穿起《YOU》裡Beck那些不挺身又無甚剪裁的襯衫，有時候都非常災難。

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Elizabeth Lail身型勝在有線條，腰圍更只有24吋，非常適合穿露腰服飾，或把衣服「攝」入高腰褲裡，以突顯纖腰。一眾擁有大骨架且又前後有致的女生，就算沒有24吋纖腰，亦應利用腰帶來突顯線條，減低擁腫的感覺。

Elizabeth Lail身型勝在有線條，腰圍更只有24吋，非常適合穿露腰服飾。（圖片來源：IG@elizaboon）

另外，儘管不少女生都為一字膊衣服為之動容，可是肩膊較闊而且手臂帶點肉地的女生要盡量避開一字膊的衣服。因為一字膊衣服會把焦點集中在肩膊上，當肩膊較闊的女生穿上一字膊衣服，只會讓肩膊看起來更橫，讓人有感你更加「大份」。幸好今年一字膊衣服熱潮退減，不過如果高大的女生真的非常喜歡一字膊衣服的話，可以改穿單肩衣服，性感之餘亦可以遮掩身型缺點。

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