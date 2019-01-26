六款耳環點綴你的拜年、約會穿搭！毛球配牛仔裙、大圈襯長Boots

有人說，秋冬的打扮比春夏更容易創造新變化，在層層的搭配下，打造出多元的風格。本次，編輯將以耳環為切入點，以六種常見的耳環款式，建議合適的搭配，帶你一起展現個人的魅力與風采。

1.） 小巧精緻：小耳環的簡約之美

有別於一些浮誇、「面積」比較大的耳環，小耳環有一種簡單、低調的可愛。戴這類耳環的時候，可以將頭髮自然地順在耳後，讓耳朵明顯露出來，非常適合上班時穿襯衫，或者較為挺拔的衣服時搭配，會更顯女人味喔！

▼▼按圖看看不同款式的簡約小耳環▼▼

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2） 大膽撞色：強烈又鮮明的熱情

利用2到3種鮮豔的顏色，設計出不同的型狀或是幾何圖案，再用顛倒對比色的概念，塑造了大膽前衛又不失協調感的的性格飾品。特別適合秋冬時，在一片深色的黯淡穿著中嶄露頭角。平常綁個馬尾或是戴上帽子，穿著休閒的一件式洋裝就很適合使用撞色系列的耳環，俐落且大方。

▼▼撞色耳環特別適合秋冬！按圖看看各種設計▼▼

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3） 秋冬必備：可愛療癒的毛球

這種球狀、毛球類的耳環比較日系風，很適合甜美風格的女孩。在穿著方面，選擇日系的洋裝，或是有點「飄逸感」的上衣配上長裙或牛仔短裙就十分完美囉！如果覺得太單調，也可以再戴上毛帽，頓時成為東京街頭上的「櫻花妹」呢！

▼▼毛球耳環甜美可愛！按圖看更多款式▼▼

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4） 隨興流線：不規則到有點厭世

運用立體的流線設計，創造出不規則又藝術感十足的耳環，耳環本身的「面積」多半會比較大，當頭髮放下時呈現「若隱若現」的樣貌，就非常大方好看！也許，正是因為這般設計感，才讓人戴起來有種鬱鬱的「厭世感」吧！

▼▼不規則流線耳環適合追求設計感的你！（按圖放大）▼▼

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5） 經典大圈：怎麼搭都有型

身為耳環的愛好者，怎能沒有大圈圈造型的耳環呢？編輯最喜歡在冬天時，綁上高高的馬尾，圍上圍巾，再任由圈圈耳環隨著步伐晃動，若腳上穿著是有跟的靴子，不知不覺就多了一份「霸氣」且「有自信」的感覺呢！而且，大圈耳環非常好搭，不管想要甜美或者率性，都能展現出個人的自我格調。

▼▼大圈耳環是冬天必備的配飾，按圖看不同款式▼▼

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6） 質感寶石：襯托溫柔高貴女人味

若是要出席比較重要的場合，當然不能少了「寶石感」的耳環設計。不論是閃亮亮或是一般蛋白石、鵝卵石等材質，配上帶有巧思的設計，皆能成為出眾的單品；例如喝喜酒、參加Party的時候，將頭髮髻起並戴上寶石類的耳環，立刻展現迷人婉約的氣質。

▼▼寶石耳環婉約得體，按圖看不同款式▼▼

有時候，不一定是要多大的配件，選擇從小小的耳環上做變化，從不同的設計、材質和樣式，就能代表著個人的喜好和特質，為看似單調的秋冬，點綴了繽紛的色彩。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】